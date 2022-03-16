Son dakika: Zelenskiy ABD Kongresi'ne sesleniyor

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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 21. güne girildi. Ukrayna'dan müzakerelere ilişkin, "Zorlu ancak anlaşma olasılığı görüyoruz" açıklaması geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna'nın NATO üyeliğine açık bir kapı olmadığını anladığını söyledi. Rusya Savunma Bakanlığı ise Herson bölgesini tamamen kontrol altına aldıklarını duyurmuştu.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy canlı yayında ABD Kongresi'ne sesleniyor:

HALKIMIZIN KADERİ BELİRLENİYOR

Diğer şehirler ve topluluklar gibi onlar da kendilerini İkinci Dünya Savaşı'ndan beri ilk kez bu kadar kötü bir savaşın ortasında buldular.

Şu an ülkemizin ve halkımızın kaderi belirleniyor. Ukrayna özgür olacak mı, demokrasimizi kurtarabilecek miyiz, bunlar belirleniyor.

11 EYLÜL'Ü HATIRLAYIN

Pearl Harbor'ı hatırlayın. 11 Eylül'ü hatırlayın. Biz bu olayları her gün yaşıyoruz. Rus askerlerin bunu yaptığını anlatıyorlar. Biz her zaman batı partnerlerimize bu tarz ikili standartların kabul edilemez olduğunu söyledik. Kiev rejiminin işlediği cinayetlerin üstünü örtmeye çalışıyorlar.

ABD'YE ÇAĞRIMIZ

Tanklar ve uçaklarla Rusya kendi ülkemizde yaşama hakkımıza saldırdı. Mutluluk isteğimiz ve ulusal hayallerimize saldırdılar. ABD'ye çağrımız Rusya Federasyonu'ndaki tüm siyasetçilere yaptırım uygulayın saldırı boyunca koltuğunda oturan herkese yaptırım getirin