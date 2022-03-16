Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 16.03.2022 16:08
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 16.03.2022 16:17
    ABONE OL

    Son dakika: Zelenskiy ABD Kongresi'ne sesleniyor

    Son dakika... Ukrayna- Rusya savaşı 21. gününde devam ediyor. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy canlı yayında ABD Kongresi'ne sesleniyor

    Zelenskiy ABD Kongresi’ne sesleniyor

    AHaber CANLI YAYIN

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 21. güne girildi. Ukrayna'dan müzakerelere ilişkin, "Zorlu ancak anlaşma olasılığı görüyoruz" açıklaması geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna'nın NATO üyeliğine açık bir kapı olmadığını anladığını söyledi. Rusya Savunma Bakanlığı ise Herson bölgesini tamamen kontrol altına aldıklarını duyurmuştu.

    Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy canlı yayında ABD Kongresi'ne sesleniyor:

    HALKIMIZIN KADERİ BELİRLENİYOR

    Diğer şehirler ve topluluklar gibi onlar da kendilerini İkinci Dünya Savaşı'ndan beri ilk kez bu kadar kötü bir savaşın ortasında buldular.

    Şu an ülkemizin ve halkımızın kaderi belirleniyor. Ukrayna özgür olacak mı, demokrasimizi kurtarabilecek miyiz, bunlar belirleniyor.

    11 EYLÜL'Ü HATIRLAYIN

    Pearl Harbor'ı hatırlayın. 11 Eylül'ü hatırlayın. Biz bu olayları her gün yaşıyoruz. Rus askerlerin bunu yaptığını anlatıyorlar. Biz her zaman batı partnerlerimize bu tarz ikili standartların kabul edilemez olduğunu söyledik. Kiev rejiminin işlediği cinayetlerin üstünü örtmeye çalışıyorlar.

    ABD'YE ÇAĞRIMIZ

    Tanklar ve uçaklarla Rusya kendi ülkemizde yaşama hakkımıza saldırdı. Mutluluk isteğimiz ve ulusal hayallerimize saldırdılar. ABD'ye çağrımız Rusya Federasyonu'ndaki tüm siyasetçilere yaptırım uygulayın saldırı boyunca koltuğunda oturan herkese yaptırım getirin

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Tarihi rivayet hayat buldu
    Haberler Güncel Son dakika: Zelenskiy ABD Kongresi'ne sesleniyor
        SON DAKİKA