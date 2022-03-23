Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 23.03.2022 15:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.03.2022 16:14
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan-Rutte görüşmesi Hollanda basınında büyük yankı buldu: Arabulucu rolü Erdoğan'a çok yakışıyor

    Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nın Başkan Erdoğan ile Ankara'da gerçekleştirdiği görüşme Hollanda basınında gündem oldu. Rutte'nın 10 yıl aradan sonra Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyaretin önemli bir gelişme olduğu aktarıldı. Türkiye'nin Rusya - Ukrayna savaşında arabuluculuk rolüne vurgu yapılarak "Arabulucu rolü Erdoğan'a çok yakışıyor" ifadelerine yer verildi.

    Arabulucu rolü Erdoğan’a çok yakışıyor

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi resmi törenle karşılamıştı. Erdoğan ve Rutte, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Başkan Erdoğan, Putin ve Zelenskiy ile temaslarını sürdürdüğünü belirterek, "Diplomasiyi tek çıkış yolu olarak gören samimi girişimlerimizi bundan sonra da sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı. Hollanda Başbakanı Rutte ise, "Türkiye yapabileceği her şeyi yapıyor. Çok kritik bir rol oynuyor. Her iki liderle teması olan ender ülkelerden." dedi.

    HOLLANDA'DA GÜNDEM OLDU

    Hollanda Başbakanı Rutte, Rusya-Ukrayna arasındaki savaşta Türkiye'nin diplomasi trafiğini ve arabuluculuk konusundaki etkin rolüne övgüler dizdi. Rutte'nin Türkiye ziyareti, bugün Hollanda basınında geniş yer buldu.

    ERDOĞAN'A ÖVGÜLER...

    Hollanda Başbakanı Rutte'nin 10 yıl aradan sonra Ankara'ya gerçekleştirdiği ziyaret önemli bir gelişme olarak görüldü. Hollanda kamu yayıncısı NOS, "Rutte, Erdoğan'ı Ukrayna'daki savaşı sona erdirme çabalarından dolayı övdü" başlığını kullandı.

        "ARABULUCU ROLÜ ERDOĞAN'A ÇOK YAKIŞIYOR"

        NOS Türkiye'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki arabuluculuk faaliyetlerine ilişkin "Arabulucu rolü Erdoğan'a çok yakışıyor." yorumunda bulundu. De Telegraaf da, "Erdoğan, Ankara ziyaretinde Rutte'yi kollarını açarak karşıladı" başlığını kullandı.

        Rutte'nin Türkiye için önemli bir NATO müttefiki değerlendirmesi ve Türkiye'nin Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için diplomatik çabalarının altı çizildi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Arabulucu rolü Erdoğan’a çok yakışıyor
        Haberler Dünya Başkan Erdoğan-Rutte görüşmesi Hollanda basınında büyük yankı buldu: Arabulucu rolü Erdoğan'a çok yakışıyor
            SON DAKİKA