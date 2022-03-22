Canlı düşüş 640 km hızla çakıldı

Çin'de China Eastern Havayolları'na ait, 9'u mürettebat 132 kişiyi taşıyan Boeing 737 yolcu uçağı Guangşi eyaletinde düştü. MU5735 sefer sayılı uçuşunu gerçekleştiren uçağın Kunming kentinden yerel saat ile 13:00'te havalandı. Flight Radar'dan alınan verilere göre, uçak Çin'in Wuzhou kentinin hemen güneybatısında saat 14:22'de veri iletimi kesildi. Şanghay merkezli China Eastern, 248 destinasyona hizmet veren çok sayıda iç ve dış hat işleten Çin'in en iyi üç havayolundan biri olarak kabul ediliyor.Çinli kaynaklar, "9144 metreden 640 KM hızla dağa düştü. Korkuç bir olay" açıklaması yaptı. Vucou şehrinin Tıng ilçesi kırsalında dağlık bölgede düşen uçağın, kaza anı bir youtuber'ın kamerasına yansıdı. Dikey olarak düşen uçakla ilgili sosyal medyada sabotaj ihtimali ortaya atıldı. Çinli yetkililer ise olayan bir kaza olduğuna dikkat çekti.