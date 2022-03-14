Milli Altay Tankı için geri sayım: Motoru teslim edildi! İsmail Demir'den flaş SİHA, F-35 ve S-400 açıklamaları

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Antalya Diplomasi Forumu kapsamı bir grup gazetecinin sorularını cevapladı. Demir, Rusya Ukrayna Savaşı konusuna değinerek, İHA-SİHA, S-400, F-35, Patriot ve Altay Tankı başta olmak üzere kritik değerlendirmelerde bulundu.
"Şu anda sıcak ortamda bir şey söylemek çok zor aslında. Ukrayna'da şuanda bir can pazarı yaşanırken, projeler üzerine konuşmak çok anlamlı değil. Beklemedeyiz doğrudan bir olumsuzluk yok. MİLGEM tipi bir korvetin inşası zaten Türkiye'de devam ediyor. Bunun devam etmesi ile ilgili bir sorun olmaz. Ama tabi bu konuda geleceği planlamak açısından şu anda konuşulacak bir ortam çok yok. Umudumuz inşallah bir an önce ateşken ve barış tesis edilir. Ondan sonra projelerin akıbetini konuşuruz.
S-4000
Şu anda herhangi bir projenin konuşulması gerçekten anlamlı değil özelikle de Ukrayna açısından. Rusya ile S-400 projesinde şu aylarda çok kritik bir adım atacağız. Ortalık sakinleşince onların akıbetini düşüneceğiz. SİHA'lar konusunda ise performansı ve yapabilecekleri çeşitli ortamlarda görüldü. Ukrayna konusunda özelikle SİHA'ların gündeme getiriliyor olması çok anlamlı değil. Çünkü bizim verdiğimiz ürünler artık o ülkenin malı olur.
Ülkeler bunları kullanma konusunda tabi ki serbesttir. Ürünlerin kaynağı Türkiye olabilir ama artık o ürün, o ülkenin malıdır. Şimdiye kadar biz de çeşitli ortamlarda karşımızdaki hasımlarda birçok ülkenin silahını gördük. Yaklaşımımız budur. Bizim Türkiye olarak tavrımız yangına körükle gitmemek. Herkesin de yangına körükle değil de hortumla gidip söndürmesini bekliyoruz.