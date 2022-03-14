Milli Altay Tankı için geri sayım: Motoru teslim edildi! İsmail Demir'den flaş SİHA, F-35 ve S-400 açıklamaları

S-4000

Şu anda herhangi bir projenin konuşulması gerçekten anlamlı değil özelikle de Ukrayna açısından. Rusya ile S-400 projesinde şu aylarda çok kritik bir adım atacağız. Ortalık sakinleşince onların akıbetini düşüneceğiz. SİHA'lar konusunda ise performansı ve yapabilecekleri çeşitli ortamlarda görüldü. Ukrayna konusunda özelikle SİHA'ların gündeme getiriliyor olması çok anlamlı değil. Çünkü bizim verdiğimiz ürünler artık o ülkenin malı olur.

Ülkeler bunları kullanma konusunda tabi ki serbesttir. Ürünlerin kaynağı Türkiye olabilir ama artık o ürün, o ülkenin malıdır. Şimdiye kadar biz de çeşitli ortamlarda karşımızdaki hasımlarda birçok ülkenin silahını gördük. Yaklaşımımız budur. Bizim Türkiye olarak tavrımız yangına körükle gitmemek. Herkesin de yangına körükle değil de hortumla gidip söndürmesini bekliyoruz.