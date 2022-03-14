Başkan Erdoğan'ın Miçotakis'i kabulü Yunanistan basınında: Buzlar kırıldı!

Miçotakis, başta ekonomi olmak üzere, birçok konuda pozitif gündem oluşturmaya vurgu yapıldığını kaydederek, "Önümüzdeki aylarda önemli bir ilerleme kaydedebileceğimizi sanıyorum. Her şey yolunda giderse, sonbaharda hayırlısıyla Yüksek Düzeyli İş birliği Konseyini Yunanistan'da düzenleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye ve Yunanistan arasında bir anda uzlaşılamayacak fikir ayrılıkları olduğuna işaret eden Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son derece açık ve samimi bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Miçotakis, Ukrayna'daki gelişmeleri de hatırlatarak "İkili ilişkilerimizin iyileşmesi ve özellikle şu an karşılaştığımız büyük sorunlara ilişkin iş birliği yapmamız için temelleri attığımıza inanıyorum. Bugün yine Ukrayna'da sivillerin hayatını kaybettiği trajik görüntüler gördünüz. Bizi bunlar meşgul etmeli." ifadesini kullandı.

GÖRÜŞMEDE KRAVAT TAKMADILAR

Erdoğan ve Miçotakis'in kravat takmadığına dikkat çekilerek, bu görüntünün "daha anlamlı bir diyaloğun" işareti olabileceği ifade edildi.

Üç yıl içinde dördüncü kez toplantı yapan Erdoğan ve Miçotakis'in görüşmesinin, Rusya-Ukrayna savaşının yaşandığı bir dönemde "çok önemli kabul edildiğine" vurgu yapıldı.