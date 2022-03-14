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    • Dünya
    • 14.03.2022 09:59
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    • 14.03.2022 10:11
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    Başkan Erdoğan'ın Miçotakis'i kabulü Yunanistan basınında: Buzlar kırıldı!

    Başkan Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis’i Vahdettin Köşkü’nde kabul etti. Kritik görüşmenin olumlu havada geçtiğini belirten Miçotakis, "İnsanlık olarak ve NATO müttefiki iki ülke olarak böylesi bir dönemde öyle çok ortak sorunla karşı karşıyayız ki, bizi ayıran sorunlardan çok bizi birleştiren bu sorunlara odaklanmamızın daha önemli olduğunda mutabık kaldık." dedi. Yunanistan gazeteleri ise İstanbul'daki zirvenin olumlu atmosferde geçtiğini yazdı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kritik kabul Yunan basınında!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair konuların yanı sıra güncel jeopolitik gelişmeler ile Rusya-Ukrayna savaşının yansımaları dahil bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.

    İLİŞKİLERİN DÜZELMESİ İÇİN TEMEL ATILDI
    Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da gerçekleştirdikleri görüşmede ikili ilişkilerin düzelmesi için temel atıldığını bildirdi.

    Yunanistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Miçotakis, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşmesinde, Erdoğan ile temaslarına yönelik değerlendirmede bulundu.

    Görüşmenin olumlu havada geçtiğini belirten Miçotakis, "İnsanlık olarak ve NATO müttefiki iki ülke olarak böylesi bir dönemde öyle çok ortak sorunla karşı karşıyayız ki, bizi ayıran sorunlardan çok bizi birleştiren bu sorunlara odaklanmamızın daha önemli olduğunda mutabık kaldık." dedi.

    Miçotakis, başta ekonomi olmak üzere, birçok konuda pozitif gündem oluşturmaya vurgu yapıldığını kaydederek, "Önümüzdeki aylarda önemli bir ilerleme kaydedebileceğimizi sanıyorum. Her şey yolunda giderse, sonbaharda hayırlısıyla Yüksek Düzeyli İş birliği Konseyini Yunanistan'da düzenleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

    Türkiye ve Yunanistan arasında bir anda uzlaşılamayacak fikir ayrılıkları olduğuna işaret eden Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son derece açık ve samimi bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti.

    Miçotakis, Ukrayna'daki gelişmeleri de hatırlatarak "İkili ilişkilerimizin iyileşmesi ve özellikle şu an karşılaştığımız büyük sorunlara ilişkin iş birliği yapmamız için temelleri attığımıza inanıyorum. Bugün yine Ukrayna'da sivillerin hayatını kaybettiği trajik görüntüler gördünüz. Bizi bunlar meşgul etmeli." ifadesini kullandı.

    GÖRÜŞMEDE KRAVAT TAKMADILAR
    Erdoğan ve Miçotakis'in kravat takmadığına dikkat çekilerek, bu görüntünün "daha anlamlı bir diyaloğun" işareti olabileceği ifade edildi.

    Üç yıl içinde dördüncü kez toplantı yapan Erdoğan ve Miçotakis'in görüşmesinin, Rusya-Ukrayna savaşının yaşandığı bir dönemde "çok önemli kabul edildiğine" vurgu yapıldı.


    İSTANBUL'DA POZİTİF ZİRVE
    Kathimerini gazetesi, Erdoğan ile Miçotakis arasında yapılan görüşmenin pozitif olduğunu yazdı.

    Haberde, "Açık iletişim kanallarına sahip olmak elbette yararlı. Ortaya çıkacak fayda iki ülke ile sınırlı olmayıp, Doğu Akdeniz'in tüm bölgesini ilgilendiriyor." denildi.

    Türkiye ile Yunanistan arasındaki bazı anlaşmazlıklara rağmen ikili ilişkilerde gelişme kaydetmek için birçok alan bulunduğunun altı çizildi.




        TİCARETTE 10 MİLYAR DOLAR HEDEFİ
        Proto Thema gazetesi, Miçotakis'in Erdoğan ile görüşmesinin iki ülke arasında yeni bir başlangıç noktasını temsil ettiğini ve ikili ticarette 10 milyar dolarlık hedefin olduğunu kaydetti.

        "Vahdettin Köşkü'ndeki iyi atmosfer en başından belliydi. İki liderin diplomatik misyonları tarafından dikkatlice planlanan bir toplantıya Miçotakis tam zamanında geldi." notu paylaşıldı.


        "GÖRÜŞME BUZLARI KIRDI"
        Ta Nea gazetesi, Boğaz manzaralı görüşmenin katı protokol kurallarından uzak olduğunu ve zirvenin iki ülke arasındaki "buzları kırdığını" duyurdu.

        Haberde, "İki tarafın da vermek istediği mesaj açık: NATO müttefiki olarak konuştular. Kendilerini ayıran noktalara değil, birleştiren noktalara odaklandılar." yorumuna yer verildi.

        Hem Yunanistan Başbakanı'nın hem de Türkiye Cumhurbaşkanı'nın "farklı bir iklim oluşturmak istediği" belirtildi.


        GERGİNLİĞİ AZALTMA KONUSUNDA ANLAŞTILAR
        "Yunanistan ve Türkiye, Ukrayna krizinin ortasında gerilimi düşürme konusunda anlaştı"         başlığını kullanan Greek City Times, Yunan hükümet kaynaklarına işaret etti.

        Buna göre, iki lider arasındaki görüşmede, "Ukrayna'daki savaşın gölgesinde Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerginliğin azaltılması ve Doğu Akdeniz'de istikrarın desteklenmesi gerekliliği" vurgulandı.


            SAMİMİ ATMOSFER
            Erdoğan ve Miçotakis'in çok samimi bir atmosferde görüştükleri, her düzeyde iletişimi geliştirme konusunda anlaştıkları kaydedildi.

            Konuyla ilgili kaynaklara dayandırılan haberde, Yunanistan ile Türkiye arasında güven artırıcı önlemler toplantısı ve gelecek sonbaharda Yunanistan'da 5. Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısının yapılabileceği bilgisi paylaşıldı.

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