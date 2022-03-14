Başkan Erdoğan'ın Miçotakis'i kabulü Yunanistan basınında: Buzlar kırıldı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Yunanistan ilişkilerine dair konuların yanı sıra güncel jeopolitik gelişmeler ile Rusya-Ukrayna savaşının yansımaları dahil bölgesel ve uluslararası meseleler ele alındı.
İLİŞKİLERİN DÜZELMESİ İÇİN TEMEL ATILDI
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da gerçekleştirdikleri görüşmede ikili ilişkilerin düzelmesi için temel atıldığını bildirdi.
Yunanistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Miçotakis, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşmesinde, Erdoğan ile temaslarına yönelik değerlendirmede bulundu.
Görüşmenin olumlu havada geçtiğini belirten Miçotakis, "İnsanlık olarak ve NATO müttefiki iki ülke olarak böylesi bir dönemde öyle çok ortak sorunla karşı karşıyayız ki, bizi ayıran sorunlardan çok bizi birleştiren bu sorunlara odaklanmamızın daha önemli olduğunda mutabık kaldık." dedi.
Miçotakis, başta ekonomi olmak üzere, birçok konuda pozitif gündem oluşturmaya vurgu yapıldığını kaydederek, "Önümüzdeki aylarda önemli bir ilerleme kaydedebileceğimizi sanıyorum. Her şey yolunda giderse, sonbaharda hayırlısıyla Yüksek Düzeyli İş birliği Konseyini Yunanistan'da düzenleyebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye ve Yunanistan arasında bir anda uzlaşılamayacak fikir ayrılıkları olduğuna işaret eden Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son derece açık ve samimi bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Miçotakis, Ukrayna'daki gelişmeleri de hatırlatarak "İkili ilişkilerimizin iyileşmesi ve özellikle şu an karşılaştığımız büyük sorunlara ilişkin iş birliği yapmamız için temelleri attığımıza inanıyorum. Bugün yine Ukrayna'da sivillerin hayatını kaybettiği trajik görüntüler gördünüz. Bizi bunlar meşgul etmeli." ifadesini kullandı.
GÖRÜŞMEDE KRAVAT TAKMADILAR
Erdoğan ve Miçotakis'in kravat takmadığına dikkat çekilerek, bu görüntünün "daha anlamlı bir diyaloğun" işareti olabileceği ifade edildi.
Üç yıl içinde dördüncü kez toplantı yapan Erdoğan ve Miçotakis'in görüşmesinin, Rusya-Ukrayna savaşının yaşandığı bir dönemde "çok önemli kabul edildiğine" vurgu yapıldı.
İSTANBUL'DA POZİTİF ZİRVE
Kathimerini gazetesi, Erdoğan ile Miçotakis arasında yapılan görüşmenin pozitif olduğunu yazdı.
Haberde, "Açık iletişim kanallarına sahip olmak elbette yararlı. Ortaya çıkacak fayda iki ülke ile sınırlı olmayıp, Doğu Akdeniz'in tüm bölgesini ilgilendiriyor." denildi.
Türkiye ile Yunanistan arasındaki bazı anlaşmazlıklara rağmen ikili ilişkilerde gelişme kaydetmek için birçok alan bulunduğunun altı çizildi.