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    • Dünya
    • 11.03.2022 20:48
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    • 11.03.2022 20:57
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    Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, A Haber ekranlarında Rusya - Ukrayna savaşını değerlendirdi

    Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta 16. gün de geride kalırken yaşanan savaşa ilişkin çeşitli açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, A Haber ekranlarında yaşanan gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

    Arnavutluk Başbakanı Edi Rama A Haber’e konuştu

    Antalya Diplomasi Forumu tarihi anlara sahne olmaya devam ediyor.

    Rusya-Ukrayna savaşının son bulması için de dünyaya örnek olan zirveye önemli siyasi isimler katılıyor.

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA DÜZENLİ OLARAK GÖRÜŞÜYORUZ
    A Haber canlı yayınında konuşan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la biz zaten düzenli olarak görüşüyoruz. Burada Antalya'da onu görmek çok güzeldi. Gittikçe ünü artan bir diplomasi forumu burası. Savaş durumu var, fiyatlar ve enerji krizi son derece zorlayıcı konular bunlar." şeklinde konuştu.

    İNSANLARIN GÜNLÜK HAYATININ BİR PARÇASI OLAMAZ
    "Ukrayna'daki durum bir trajedi" açıklamasını yapan Rama, "Provokasyon ve mantık olmaksızın çıkmış bir savaş. Ukrayna'yı destekliyoruz. Demokratik bir ülkenin silahlarla saldırıya uğruyor olması kabul edilebilir bir şey değil. Böyle bir trajedi insanların günlük hayatının bir parçası olamaz." dedi.

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    Haberler Dünya Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, A Haber ekranlarında Rusya - Ukrayna savaşını değerlendirdi
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