Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi'den A Haber'e özel açıklamalar: Çernobil'de tehlike mevcut

Ukrayna'da çatışmaların Çernobil'e sıçraması sonrasında yürekler ağızlara gelmişti. Nükleer bir sızıntı ihtimali tüm dünyayı korkutmuştu.
Türkiye'ye gelen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi çok önemli bilgiler paylaştı.
DEVASA OLMASA DA BİR TEHLİKE VAR
Çernobil'de ve diğer nükleer sanrallerde hala bir tehlikenin mevcut olduğunu dile getiren Grossi "Güç tedariği ile alakalı bir kesinti oldu. Bir tehlike var. Sürekli temas halindeyiz. Biliyoruz ki devasa bir tehlike yok. Olayın başlangıcından bu yana sıkı bir çalışma içindeyiz. Dışişleri bakanlarıyla da bu konuyu konuştuk. " dedi.
Savaşın gidişatının kurumlarına etkisini değerlendiren Grossi "Çalışan bir atmosfer var. Yapacağımız çok şey var. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu tarafsız bir kurum. Bizimle çalışmakta gönüllü oldukları için memnunuz." diye ekledi.