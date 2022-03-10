Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi'den A Haber'e özel açıklamalar: Çernobil'de tehlike mevcut





DEVASA OLMASA DA BİR TEHLİKE VAR

Çernobil'de ve diğer nükleer sanrallerde hala bir tehlikenin mevcut olduğunu dile getiren Grossi "Güç tedariği ile alakalı bir kesinti oldu. Bir tehlike var. Sürekli temas halindeyiz. Biliyoruz ki devasa bir tehlike yok. Olayın başlangıcından bu yana sıkı bir çalışma içindeyiz. Dışişleri bakanlarıyla da bu konuyu konuştuk. " dedi.