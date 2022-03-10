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    • Dünya
    • 10.03.2022 20:53
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    • 10.03.2022 21:02
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    Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi'den A Haber'e özel açıklamalar: Çernobil'de tehlike mevcut

    Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Çernobil Nükleer Santrali'ndeki reaktörde devasa olmasa da mevcut bir tehlikenin bulunduğunu belirten Grossi, Antalya'daki Rusya-Ukrayna-Türkiye zirvesi için ise "Antalya'da olanlar bu yolun başı. Türk hükümetine minnettarım" ifadelerini kullandı.

    Çernobil’de tehlike mevcut

    Ukrayna'da çatışmaların Çernobil'e sıçraması sonrasında yürekler ağızlara gelmişti. Nükleer bir sızıntı ihtimali tüm dünyayı korkutmuştu.

    Türkiye'ye gelen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) Genel Direktörü Rafael Mariano Grossi çok önemli bilgiler paylaştı.



    DEVASA OLMASA DA BİR TEHLİKE VAR
    Çernobil'de ve diğer nükleer sanrallerde hala bir tehlikenin mevcut olduğunu dile getiren Grossi "Güç tedariği ile alakalı bir kesinti oldu. Bir tehlike var. Sürekli temas halindeyiz. Biliyoruz ki devasa bir tehlike yok. Olayın başlangıcından bu yana sıkı bir çalışma içindeyiz. Dışişleri bakanlarıyla da bu konuyu konuştuk. " dedi.



    Savaşın gidişatının kurumlarına etkisini değerlendiren Grossi "Çalışan bir atmosfer var. Yapacağımız çok şey var. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu tarafsız bir kurum. Bizimle çalışmakta gönüllü oldukları için memnunuz." diye ekledi.



        "TÜRKİYE'YE MİNNETTARIM"
        Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna dışişleri bakanlarını Antalya'da bir araya getirerek gerçekleştirdiği kritik adımı da değerlendiren Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Sekreteri "Türkiye'nin rolü inanıyorum ki bizi daha iyi bir yere götürecek. Antalya'da olan daha bu yolun başı. Türk hükümeti süreç içerisinde hemen harekete geçti. Minnettarım. " ifadelerini kullandı.
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        Çernobil’de tehlike mevcut
        Haberler Dünya Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Grossi'den A Haber'e özel açıklamalar: Çernobil'de tehlike mevcut
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