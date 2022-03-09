Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı | Rusya'ya ekonomik kıskaç büyüyor! Üyeliği askıya alındı

Stoltenberg, Antalya Diplomasi Forumu'na katılarak burada konuşma yapacak.

Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Mariano Grossi de Antalya Diplomasi Forumu'nun katılımcıları arasında yer alacak.

Grossi, sosyal medyadaki açıklamasında, Antalya'da Ukrayna'daki nükleer tesislerin güvenliğinin acilen sağlanması konusunda görüşmeler yapacağını bildirdi.

12.05 Kremlin Sözcüsü Peskov, "Ukrayna sürekli olarak Putin ve Zelenski arasında doğrudan müzakere yapılmasını öneriyor. Lavrov ve Kuleba şu anda Putin ve Zelenski arasında olası bir görüşmeyi tartışıyor" dedi.

Peskov, "Rusya'nın Mariupol'de çocuk hastanesini bombaladığı haberi yalan haber. Bu bir bilgi terörizmi. Rusya'ya karşı başlatılan ekonomik savaşın daha önce eşi benzeri görülmedi" diye konuştu.

11.45 Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı, "Kırım ve Donbas'ı geri alacağız" dedi.

11.34 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ile görüştü.

11.19 Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Podolyak: Avrupa'daki büyük savaşın 15. günü. Ruslar 700 kilometrelik cephe hattının tamamında kayda değer bir başarı elde etmedi. Bunun nedenlerinden biri de "çevrimiçi savaş hakkındaki gerçekler". Her gün yaklaşık 2.000 yabancı gazeteci bu savaşın en sıcak noktalarında bulunuyor. Teşekkürler.

10.56: Elektronik ürün üreticisi Japon Mitsubishi Electric şirketi Rusya'ya sevkiyatlarını durduracağını açıkladı.



10.48: Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Kuleba, Lavrov ile görüşülecek konuları sıralayarak ateşkes, şehirlerdeki insani durumun iyileştirilmesi, Rus birliklerinin geri çekilmesine değinildi.



10.42: Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Mariupol'de bazı bölümleri ele geçirdiğini açıkladı.



10.33: Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereşuk: Mariupol dahil 7 insanı koridor açılıyor.



10.32: Rusya Devlet Başkanı Putin'in yakın bir müttefiki olan Sergei Chemezov, Rusya'ya uygulanan yaptırımların oldukça ciddi olduğunu söyledi. Chemezov, buna rağmen Rusya'nın onu çevreleyen düşmanlara karşı her zaman galip geldiğini ve yine geleceğini iddia etti.



09.35: Günlerdir yoğun Rus saldırıları altındaki Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkov'da Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece dört sivil hayatını kaybetti.

Ukrayna Acil Durum Servisi, Rus güçlerinin top atışında Slobozhanske köyündeki bir binanın vurulduğunu, yaşamını yitirenler arasında iki çocuğun bulunduğunu aktardı.



09.10: İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeybatısında günlerdir bekleyen devasa Rus konvoyunun bir haftada çok az bir ilerleme kaydettiğini ve kayıplar vermeye devam ettiğini bildiriyor.

08.05: Çocuk hastanesinin vurulmasıyla gündeme gelen Azak Denizi kıyısındaki Ukrayna liman kenti Mariupol'de, Rus işgalcilerin bombardımanında hayatını kaybedenler toplu mezarlara gömülüyor.