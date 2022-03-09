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    • Dünya
    • 10.03.2022 06:31
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    • 10.03.2022 16:49
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    Dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı | Rusya'ya ekonomik kıskaç büyüyor! Üyeliği askıya alındı

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta 15. günü girildi. Liman kenti Mariupol'de, Rus işgalcilerin bombardımanında hayatını kaybedenler toplu mezarlara gömülüyor. Kremlin Sözcüsü Peskov Mariupol'de çocuk hastanesinin bombalandığını yalanladı. Krenlim, ayıca Kiev'in Putin-Zelenskiy zirvesi için sürekli talepte bulunduğunu belirtti. Zelenskiy, Mariupol'deki hastane saldırısında biri çocuk 3 kişinin öldüğünü söyledi. Rus hükümeti, yıl sonuna kadar teknoloji, telekomünikasyon, tıp, otomobil, tarım ve elektrik ekipmanlarının ihracatını geçici olarak yasakladı. İşte dakika dakika Ukrayna-Rusya savaşından son dakika gelişmeleri...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR

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    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 15. gününde devam ediyor. Ukrayna lideri Zelenski, sivillerin tahliyesi için 6 kentte insani yardım koridoru oluşturulacağını açıkladı.

    "TÜM AVRUPA TEHLİKE ALTINDA"
    Ukrayna Ulusal Enerji Şirketi Ukrenergo tarafından yapılan açıklamada Çernobil Nükleer Santrali'nde elektriğin tamamen kesildiği duyuruldu.

    Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba konuya ilişkin "Putin'in barbarca savaşı tüm Avrupa'yı tehlikeye atıyor. Bu derhal durdurulmalı." sözleriyle Avrupa'nın tehlikede olduğunun altını çizdi.

    Diğer yandan Çernobil Nükleer Enerji Santrali Müdürü Valeriya Seydi "48 saat sonra santralin güvenliğini tamamen kaybetmiş olacağız" dedi.

    ONARIM ÇALIŞMALARI İÇİN İZİN TALEBİ
    Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun kontrolünü ele geçirdiği Çernobil Nükleer Santrali ve oradaki tüm nükleer tesisleri besleyen tek elektrik şebekesinin hasar gördüğünü belirterek, "Uluslararası toplumu, Rusya'dan acilen ateşkes talep etmeye ve elektrik arzını gidermek için onarım çalışmalarına izin vermeye çağırıyorum." ifadesine yer verildi.

    TÜM AVRUPA TEHLİKEDE
    Çernobil'deki yedek jeneratörlerin sadece 48 saatlik kapasiteye sahip olduğuna işaret eden Kuleba, şunları kaydetti:

    "Bu saatten sonra kullanılmış nükleer yakıt için depolama tesisinin soğutma sistemleri duracak ve radyasyon sızıntıları kaçınılmaz hale gelecek. Putin'in barbarca savaşı tüm Avrupa'yı tehlikeye atıyor. Bu derhal durdurulmalı." değerlendirmesinde bulundu.

    GÜVENLİĞİNİ KAYBETMİŞ OLACAĞIZ
    Çernobil Nükleer Enerji Santrali Müdürü Valeriya Seydi, nükleer santralin soğutmasında kullanılan dizel yakıtın 48 saat sonra tükeneceğini ifade ederek, "48 saat sonra santralin güvenliğini tamamen kaybetmiş olacağız" dedi.

    MARİUPOL'DE DOĞUM HASTANESİ VURULDU
    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus birliklerinin Mariupol'deki doğum hastanesine doğrudan hava saldırısı düzenlediğini belirterek "Burası Mariupol. Rus birliklerinin doğum hastanesine doğrudan saldırı anı. İnsanlar, çocuklar enkaz altında. Dehşet. Dünya daha ne kadar terörü görmezden gelen bir suç ortağı olmaya devam edecek? Hava sahasını hemen kapatın. Öldürmeyi bırak. Gücün var ama insanlığını kaybediyor gibisin." dedi.

        Donetsk Bölgesel Askeri Yönetim Başkanı Pavel Kirilenko da Facebook hesabından yaptığı açıklamada, doğum hastanesine yapılan saldırı görüntülerini paylaşarak, "Muhtemelen kendine adam demekten çekinmeyen Rus pilot, bombanın nereye isabet edeceğini tam olarak bilerek tetiği çekti" ifadesini kullandı.


        İŞTE UKRAYNA VE RUSYA ARASINDAKİ SAVAŞTA DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER

        16.37: Rusya'nın uluslararası ödemeler bankası üyeliği askıya alındı
        Rusya'nın Bank for International Settlements (Uluslararası Ödemeler Bankası) üyeliği askıya alındı. Uluslararası Ödemeler Bankası merkez bankaları arası para transferlerinde ve rezerv kontrolünde koordinasyonu sağlayan merkezi İsviçre'nin Basel şehrinde bulunan dev finans kuruluşu. Bankanın Türkiye dahil 55 üyesi bulunuyor.


        15.14: Rus hükümeti, yıl sonuna kadar teknoloji, telekomünikasyon, tıp, otomobil, tarım ve elektrik ekipmanlarının ihracatını geçici olarak yasakladı.

        15.04: Kiev Belediye Başkanı Kliçko, "Başkentte yaşayan her 2 kişiden biri Kiev'i terk etti. Nüfus 2 milyona indi" dedi.


        14.59: Ukrayna ordusu, Kiev'e bağlı Brovarskiy bölgesinde Rus tank konvoyunu vurdu. Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Dairesi Başkanlığı, Brovarskiy bölgesinde hareket eden Rus tank konvoyunun vurulduğunu, alay komutanı Albay Zaharov'un öldürüldüğünü duyurdu.

        Başkanlık, konvoya yapılan karşı saldırının görüntülerini de paylaştı.

        Görüntülerde, yerleşim biriminde ana yolda hareket eden Rus konvoyunda önce öndeki ve arkadaki tankların vurulması, sonra diğer hedeflere de ateş açılması yer alıyor.

        14.45: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "15. gündür devletimizi savunuyoruz. Biz sabrettik. Ukrayna ordusu kilit bölgelerdeki saldırıları püskürtüyor. Ordumuz, Ulusal Muhafızlar, sınır muhafızları, polis ve savunmaya katılan herkes sayesinde köle olmadık. Ve asla olmayacağız. Çünkü bu bizim ruhumuz, bu bizim kaderimiz" dedi.

        Zelenskiy, Mariupol'deki hastane saldırısında biri çocuk 3 kişinin öldüğünü söyledi.

        12.57: Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in Ukrayna vatandaşlarının savaş döneminde serbest silah kullanabileceği açıklamasına ilişkin, "Elinde silah olanlar ordumuza saldırırsa hedef haline gelirler" dedi.

        12.28: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 11 Mart'ta Türkiye'yi ziyaret edecek. NATO'dan yapılan açıklamaya göre, Stoltenberg, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşecek.

            Stoltenberg, Antalya Diplomasi Forumu'na katılarak burada konuşma yapacak.

            Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Rafael Mariano Grossi de Antalya Diplomasi Forumu'nun katılımcıları arasında yer alacak.

            Grossi, sosyal medyadaki açıklamasında, Antalya'da Ukrayna'daki nükleer tesislerin güvenliğinin acilen sağlanması konusunda görüşmeler yapacağını bildirdi.

            12.05 Kremlin Sözcüsü Peskov, "Ukrayna sürekli olarak Putin ve Zelenski arasında doğrudan müzakere yapılmasını öneriyor. Lavrov ve Kuleba şu anda Putin ve Zelenski arasında olası bir görüşmeyi tartışıyor" dedi.

            Peskov, "Rusya'nın Mariupol'de çocuk hastanesini bombaladığı haberi yalan haber. Bu bir bilgi terörizmi. Rusya'ya karşı başlatılan ekonomik savaşın daha önce eşi benzeri görülmedi" diye konuştu.

            11.45 Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı, "Kırım ve Donbas'ı geri alacağız" dedi.

            11.34 Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ile görüştü.

            11.19 Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Podolyak: Avrupa'daki büyük savaşın 15. günü. Ruslar 700 kilometrelik cephe hattının tamamında kayda değer bir başarı elde etmedi. Bunun nedenlerinden biri de "çevrimiçi savaş hakkındaki gerçekler". Her gün yaklaşık 2.000 yabancı gazeteci bu savaşın en sıcak noktalarında bulunuyor. Teşekkürler.

            10.56: Elektronik ürün üreticisi Japon Mitsubishi Electric şirketi Rusya'ya sevkiyatlarını durduracağını açıkladı.

            10.48: Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Kuleba, Lavrov ile görüşülecek konuları sıralayarak ateşkes, şehirlerdeki insani durumun iyileştirilmesi, Rus birliklerinin geri çekilmesine değinildi.

            10.42: Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Mariupol'de bazı bölümleri ele geçirdiğini açıkladı.

            10.33: Ukrayna Başbakan Yardımcısı Irina Vereşuk: Mariupol dahil 7 insanı koridor açılıyor.

            10.32: Rusya Devlet Başkanı Putin'in yakın bir müttefiki olan Sergei Chemezov, Rusya'ya uygulanan yaptırımların oldukça ciddi olduğunu söyledi. Chemezov, buna rağmen Rusya'nın onu çevreleyen düşmanlara karşı her zaman galip geldiğini ve yine geleceğini iddia etti.

            09.35: Günlerdir yoğun Rus saldırıları altındaki Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkov'da Çarşamba'yı Perşembe'ye bağlayan gece dört sivil hayatını kaybetti.

            Ukrayna Acil Durum Servisi, Rus güçlerinin top atışında Slobozhanske köyündeki bir binanın vurulduğunu, yaşamını yitirenler arasında iki çocuğun bulunduğunu aktardı.

            09.10: İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeybatısında günlerdir bekleyen devasa Rus konvoyunun bir haftada çok az bir ilerleme kaydettiğini ve kayıplar vermeye devam ettiğini bildiriyor.

            08.05: Çocuk hastanesinin vurulmasıyla gündeme gelen Azak Denizi kıyısındaki Ukrayna liman kenti Mariupol'de, Rus işgalcilerin bombardımanında hayatını kaybedenler toplu mezarlara gömülüyor.

            Associated Press (AP) foto muhabiri Evgeniy Maloletka, onlarca cesedin derin ve uzun bir çukura sırayla atılıp toprağa verildiğini gösteren fotoğrafları dünyaya geçti.

            İşgalin başladığı 24 Şubat tarihinden bu yana saldırı altında olan kentin belediye başkanı, Mariupol'da şu ana dek 1200'den fazla sivilin hayatını kaybettiğini söylüyor. Bu veriler, bağımsız kaynaklarca doğrulanmış değil.


                Özellike Mariupol'da son bir haftadır 200 bin kadar sivilin elektrik ve su olmadan sığınaklarda saklandığı biliniyor.


                08.37: Çin, ABD'nin, Rusya yaptırımlarına uymaması halinde misilleme adımlar atabileceği uyarısına tepki gösterdi.



                08.00:                 Pentagon, Polonya'nın Ukrayna sınırındaki Rzeszow kentine iki Patriot hava savunma sistemi bataryası yerleştirildiğini duyurdu.

                06.10: Rusya Dışişleri Bakanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) heyetinin başkent Moskova'da temaslarda bulunduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Acil İnsani Yardım Koordinasyon Müdürlüğü Başkanı Rameş Rajasingham başkanlığındaki heyet, 9 Mart'ta Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ile bir araya geldi.

                Ukrayna'daki durumunun insani yardım yönleriyle ele alındığı görüşmede, Ukrayna'nın Kiev, Mariupol, Harkiv, Sumi ve diğer şehirlerden sivillerin tahliyesi için insani koridorların organize edilmesine ilişkin anlaşmaların uygulanması dahil sivillerin güvenliğinin sağlanmasının önemi vurgulandı.

                04.14: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ülkesinde savaş döneminde sivillerin silah kullanmasına izin veren yasayı imzaladı. Ukrayna Parlamentosu'nun web sitesinde (Verhovna Rada) yer alan bilgiye göre, "Ukrayna'nın Savunmasında Sivillerin Yer alması" hakkındaki yasa Zelenskiy tarafından imzalandı. Bu yasa, Ukrayna'da savaş döneminde sivillere silah ve mühimmatın dağıtılması ve iade edilmesini düzenliyor.Yabancı uyruklu vatandaşlar ile vatandaşlığı olmayan şahısları da kapsayan yasaya göre siviller, Ukrayna'ya yönelik saldırgan eylemlerde bulunanlara karşı silah kullanımından sorumlu tutulmayacak.

                Söz konusu yasa, Ukrayna Parlamentosu tarafından 3 Mart'ta onaylanmıştı. Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş başlatmasının ardından başkent Kiev'de gönüllülere 25 binden fazla silah ve 10 milyon mühimmat dağıtıldığını açıklamıştı.


                03.52 Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi, Ukrayna'da Çernobil ve Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki nükleer faaliyet ve maddeleri denetlemek amacıyla ajansın yerleştirdiği ekipmanlardan kurumun merkezine bilgi akışının kesildiğini, bu ani gelişmenin kaygı verici olduğunu söyledi.



                    02.51: Gıda şirketi Nestle, tütün şirketi Philip Morris ve elektronik üreticisi Sony, Rusya'daki ticari faaliyetlerini askıya alan şirketler listesine eklendi.

                    02.34: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasıyla Kiev yönetimine askeri ekipman ve yakıt yardımı yapacağını açıklayan Fransa, bu ülkeye gönderdiği silah desteğinin mahiyeti hakkında bilgi paylaşmıyor.

                    01.40: Uluslararası Para Fonu (IMF), Ukraynaya 1.4 milyar dolar tutarındaki acil durum finansmanını onayladı.

                    01.00 Ukrayna'nın başkenti Kiev'den siren sesleri yükseldi

                    23.48 Pentagon: ABD şu anda Ukrayna'ya savaş uçağı takviyesi yapılmasını desteklemiyor.

                    23.29 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme talebini yineleyerek, böyle bir durumda savaşın sona ereceğini savundu.

                    Rusya'nın Ukrayna savaşı devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Alman basınına konuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşme talebini yineleyen Zelenskiy, "Her müzakere amacımda Rusya ile savaşı bitirmek var ve ben bazı adımlar atmaya hazırım. Uzlaşma elbette olmalı ama bu ülkeme ihanet çizgisinde olmamalı. Ayrıca karşı tarafta buna hazır olmalı. Bu durumdan ancak bu şekilde çıkabiliriz. Ayrıntıları henüz konuşamayız. Başkanlar arasında henüz doğrudan bir temasımız olmadı. Ancak başkanlar düzeyindeki görüşmelerden sonra bu savaşı sonlandırabiliriz" dedi.

                    Daha önce Rusya'nın öne sürdüğü Donbass'taki Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığının tanınması ve Kırım'ın Rus topraklarında görülmesinin kabulü gibi şartlar hakkında konuşan Zelenskiy, "Bunlar benim verebileceğim kararlar değil" ifadelerini kullandı.

                    22.59 Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Türkiye'nin ara buluculuğu ile yarın Antalya'da gerçekleştirilecek Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı için Antalya'ya geldi.

                    22:30 Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Polonya'nın Ukrayna'ya savaş uçağı gönderilmesiyle ilgili teklifine ilişkin "anlaşılabilir endişelerinin" olduğunu ve konuyu "gerginliği artırmadan" çözmek için çalıştıklarını söyledi.

                    21.11 Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin ara buluculuğu ile yarın Antalya'da gerçekleştirilecek Rusya-Ukrayna-Türkiye üçlü dışişleri bakanları toplantısı için Antalya'ya geldi.

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