Rusya-Ukrayna savaşında gerilim artıyor! Poloya MİG-29 uçaklarını ücretsiz olarak ABD emrine vermeye hazır

POLONYA'DAN YAZILI AÇIKLAMA
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Polonya'nın envanterindeki MİG-29 tipi uçakların Ukrayna'ya devredilmesiyle ilgili yaptığı açıklamaya istinaden Polonya Dışişleri Bakanlığı tarafından yazılı açıklama yapıldı.
ÜCRETSİZ OLARAK UKRAYNA'YA VERMEYE HAZIRIZ
Açıklamada, Polonya'nın Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve hükümeti ile yapılan görüşmeler neticesinde ordu envanterinde bulunan Rusya yapımı MİG-29 tipi savaş uçaklarını ABD'nin Avrupa'daki en büyük hava üssü olan Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'ne derhal ve ücretsiz olarak taşımaya ve uçakları ABD'nin emrine vermeye hazır olduğu bildirildi.