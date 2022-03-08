Rusya-Ukrayna savaşında gerilim artıyor! Poloya MİG-29 uçaklarını ücretsiz olarak ABD emrine vermeye hazır





ÜCRETSİZ OLARAK UKRAYNA'YA VERMEYE HAZIRIZ

Açıklamada, Polonya'nın Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ve hükümeti ile yapılan görüşmeler neticesinde ordu envanterinde bulunan Rusya yapımı MİG-29 tipi savaş uçaklarını ABD'nin Avrupa'daki en büyük hava üssü olan Almanya'daki Ramstein Hava Üssü'ne derhal ve ücretsiz olarak taşımaya ve uçakları ABD'nin emrine vermeye hazır olduğu bildirildi.