ABD Başkanı Joe Biden'ın 25 yıl önceki Rusya itirafı yeniden gündemde!

Ukrayna'daki savaş 13. gününde devam ederken ABD ve Batı ülkeleri aldıkları kararlarla Rusya'nın 10 gün içinde dünyanın en çok yaptırım uygulanan ülkesi konumuna gelmesini sağladı.
ABD Başkanı Joe Biden'ın 25 yıl önce NATO-Rusya ve ABD-Rusya ilişkilerine dair bir toplantıda söyledikleri yeniden gündem oldu.
"RUSYA'DA DENGELERİ BOZACAK BİR ŞEY OLSAYDI..."
Biden konuşmasında, "Baltık devletlerini NATO'ya kabul etmek, NATO-Rusya, ABD-Rusya ilişkileri için en şaşkınlık yaratacak şey olacaktır. Rusya'da dengeleri bozacak bir şey olsaydı bu baltık ülkelerini NATO'ya kabul etmek olurdu" diyor.
Ukrayna'ya saldıran Rusya, İran, Suriye ve Kuzey Kore'yi geçerek 10 günde dünyanın en çok yaptırım uygulanan ülkesi konumuna geldi. Küresel yaptırım izleme veri tabanı Castellum.ai'nin verilerine göre, Rusya 22 Şubat'tan itibaren 2 bin 778 yeni yaptırıma maruz kaldı.
Böylece Rusya'ya uygulanan yaptırımların sayısı toplam 5 bin 530'u aştı.
Rusya bu sayıyla, 3 bin 616 yaptırımın uygulandığı İran'ı, 2 bin 608 yaptırıma maruz kalan Suriye'yi ve 2 bin 77 yaptırımın uygulandığı Kuzey Kore'yi geride bıraktı.