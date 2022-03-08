Rusya – Ukrayna savaşını ABD’nin bu hamlesi değiştirecek! Polonya reddetti ama…
Rusya – Ukrayna savaşında 13. Güne girilirken her an yeni bir gelişme ile karşılaşıyoruz. Son olarak Polonya Ukrayna'ya savaş uçağı tedarik etmeyi reddetmişti. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Polonya hükümetinin bu senaryoyu reddetmesine rağmen, tedbir olarak bu yönde bir talep olması halinde nasıl adım atılacağına ilişkin çalışmalara başlandıklarının mesajını verdi.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Polonya'nın Ukrayna'ya savaş uçağı tedarik etme konusunun Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından ABD gündemine getirildiğini açıkladı.
Günlük basın toplantısında sorulara yanıt veren Pentagon Sözcüsü John Kirby, Polonya'nın Ukrayna'ya envanterindeki MiG-29 uçaklarını verme olasılığını "Polonya veya başka bir ulusun alacağı egemen bir karar" olarak nitelendirdi ve ABD'nin bunun önünde durmayacağını söyledi.
Kirby, "Sadece, Polonya gibi bir devlet bunu yapacak olursa ABD'nin burada oluşacak uçak açığını Amerikan uçakları ile kapatacak kapasitesi olup olmadığı konusunda bir değerlendirme var." diye konuştu.
Değerlendirmenin ABD kurumları arasında olduğuna işaret eden Kirby, Polonya hükümetinin bu fikri reddettiğine ilişkin açıklamalarını da gördüğünü söyledi.