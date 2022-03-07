Önce ülkeler sonra küresel şirketler! Rusya'ya yaptırım listesi her geçen gün genişliyor

TEKNOLOJİ

ABD'li teknoloji devlerinden Apple, Rusya'daki tüm satışlarını durdururken, Apple Pay ve diğer hizmetlerin de kısıtlanacağını bildirdi. Apple, Rus devlet medyası "RT News" ve "Sputnik News" uygulamalarının da Rusya dışındaki uygulama mağazalarından indirilmesini engelledi.

Google'ın çatı şirketi Alphabet bünyesindeki video paylaşım sitesi YouTube ise Rus devlet yayın organları Russia Today ve Sputnik'in Avrupa'da yayın yapan YouTube kanallarını bloke etme kararı aldı. Ayrıca Google, Rus yayıncıları RT ve Sputnik'e bağlı mobil uygulamaları engelledi.

Microsoft da RT'nin mobil uygulamalarını Windows App Store'dan kaldıracağını ve Rus devlet destekli medyadaki reklamları yasaklayacağını duyurdu.

Bilgisayar üreticisi Dell Technologies, Rusya ve Ukrayna'daki ürün satışlarını askıya alırken, yazılım şirketi Oracle Rusya'daki operasyonlarını askıya aldığını açıkladı.

OTOMOTİV

Otomotiv sektörü de Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısına "Rusya'daki faaliyetlerini durdurarak" tepki verdi.

Alman lüks otomobil üreticisi BMW ile Volkswagen, Rusya'ya araç ihracatını ve ülkedeki yerel üretimi durduracaklarını duyurdu.

Kamyon üreticisi Daimler Truck, Rus ordusuna zırhlı araç da sağlayan Rusya'nın en büyük kamyon ve otobüs üreticisi Kamaz ile iş birliği de dahil olmak üzere Rusya'daki ticari faaliyetlerini askıya alacağını açıkladı.

İsveçli otomobil üreticisi Volvo Cars, Alman lüks otomobil üreticisi Audi, İngiliz lüks otomobil üreticileri Jaguar, Land Rover ve Aston Martin de bir sonraki duyuruya kadar Rusya pazarına araç sevkiyatını askıya aldıklarını bildirdi.

ABD'nin büyük otomobil üreticilerinden Ford da Rusya'daki operasyonlarını askıya aldığını duyurdu.

Toyota Motor dahil Japon otomobil firmaları da Rusya kapsamlı üretim operasyonlarını durdurma kararı alırken, Honda Motor Rusya'ya otomobil ve motosiklet nakliyatını durdurduğunu açıkladı.

Mazda Motor Rusya'nın Uzak Doğu bölgesindeki Vladivostok kentinde iş ortaklıklı fabrikasına Japonya'dan parça ihracatını askıya alma kararı alırken, Rusya'da yerel fabrikaları bulunan Mitsubishi Motors faaliyetlerini askıya alabileceğini, Nissan Motor da süreci yakından izleyip karar vereceğini açıkladı.

Motosiklet üreticisi Harley Davidson da Rusya'daki operasyonlarını ve teslimatlarını askıya aldığını duyurdu.

SANAYİ

Sanayi sektöründe de İsveçli mühendislik grubu Sandvik, Rusya'daki faaliyetlerini askıya alırken, endüstriyel araçlar ve ekipmanı üreten Atlas Copco ülkeye yapılan tüm teslimatları durdurdu.

Fin mühendislik grubu Metso Outotec da Rusya'ya teslimatları geçici olarak durdurma kararı aldı.

Alüminyum ve yenilenebilir enerji sektörlerinde faaliyet gösteren Norveçli Norsk Hydro ise bir sonraki duyuruya kadar Rus üreticilerle bağlantılı yeni sözleşmelere girmeyeceğini ve potansiyel olarak mevcut ticari ilişkileri dondurmayı düşündüğünü açıkladı.

Siemens'in de Rusya'ya tüm yeni ticari ve uluslararası teslimatları askıya aldığı ancak yaptırımlara uygun olarak yerel servis ve bakım faaliyetlerine devam edeceği bildirildi.

İsveçli mobilya firması IKEA ise Rusya ve Belarus'taki mağazalarını kapatacağını açıkladı.

HAVACILIK

Havacılık sektöründe ise Boeing ve Airbus'tan Rusya'ya tepki niteliğinde kararlar geldi.

ABD'li uçak üreticisi Boeing, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından uygulanan yaptırımların küresel havacılık sektöründe oynaklığa neden olmasının etkisiyle Rus hava yollarına parça, bakım ve teknik desteğini askıya aldığını duyurdu. Ayrıca şirket, Moskova'daki büyük operasyonları durdurduğunu açıkladı.

Merkezi Avrupa'da bulunan uçak üreticisi Airbus da Rusya'ya yedek parça göndermeyi ve Rus hava yollarını desteklemeyi askıya aldığını bildirdi.

Lufthansa Technik, Rus müşterilerine yönelik tüm hizmetlerini durdururken, dünyanın en büyük uçak kiralama şirketi Aercap Holdings, Rus hava yolları ile kiralama anlaşması yapmayacağını açıkladı.