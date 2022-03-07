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    • Dünya
    • 07.03.2022 11:54
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    • 07.03.2022 12:03
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    Önce ülkeler sonra küresel şirketler! Rusya'ya yaptırım listesi her geçen gün genişliyor

    Ukrayna'ya askeri operasyonunun ardından Rusya'ya yönelik yaptırım dalgası devam ederken, ülkedeki ticari faaliyetlerini askıya alan veya sonlandıran küresel şirketlerin sayısı da her geçen gün artıyor. Kanada, ABD, İngiltere, İsviçre, AB, Karadağ, Güney Kore, Singapur, Japonya, Tayvan, Avustralya ve Yeni Zelanda Rusya'ya karşı peş peşe yaptırım kararları alırken; Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'ya yönelik daha fazla ekonomik yaptırım uygulanacağını kaydetti.

    Yaptırım listesi her geçen gün genişliyor

    Batı ülkeleri, Ukrayna'ya saldıran Rusya'ya ağır ekonomik bedel ödetmek için özellikle finans alanında çok sayıda yaptırımı yürürlüğe koydu.

    Rusya'nın saldırılarının devam etmesiyle yaptırımların kapsamları giderek genişletilirken, son olarak Avrupa Birliği (AB), ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve Kanada bazı Rus bankalarının uluslararası para transferi sağlayan SWIFT sisteminden çıkarılması yönünde karar aldıklarını duyurdu.

    TEKNOLOJİDEN OTOMOTİVE, HAVACILIKTAN ENERJİYE PEK ÇOK SEKTÖRDEN TEPKİ GELDİ
    Ülkeler, Rusya'ya saldırgan tutumu nedeniyle ağır bedel ödetmek ve uluslararası finans sisteminden izole etmek için çeşitli adımlar atmaya devam ederken, büyük uluslararası şirketlerden de Rusya'ya yönelik tepki gecikmedi.

    Teknoloji, otomotiv, sanayi, havacılık, enerji, tekstil, lojistik, telekomünikasyon ile sinema ve televizyon sektörlerinden dünyanın önde gelen birçok şirketi Rusya'daki ticari faaliyetlerini askıya aldığını veya sonlandırdığını duyurdu.

    Ukrayna'ya yönelik saldırı devam ederken, Rusya'daki operasyonlarını gözden geçiren şirketlerin sayısı da her geçen gün arttı.

    TEKNOLOJİ
    ABD'li teknoloji devlerinden Apple, Rusya'daki tüm satışlarını durdururken, Apple Pay ve diğer hizmetlerin de kısıtlanacağını bildirdi. Apple, Rus devlet medyası "RT News" ve "Sputnik News" uygulamalarının da Rusya dışındaki uygulama mağazalarından indirilmesini engelledi.

    Google'ın çatı şirketi Alphabet bünyesindeki video paylaşım sitesi YouTube ise Rus devlet yayın organları Russia Today ve Sputnik'in Avrupa'da yayın yapan YouTube kanallarını bloke etme kararı aldı. Ayrıca Google, Rus yayıncıları RT ve Sputnik'e bağlı mobil uygulamaları engelledi.

    Microsoft da RT'nin mobil uygulamalarını Windows App Store'dan kaldıracağını ve Rus devlet destekli medyadaki reklamları yasaklayacağını duyurdu.

    Bilgisayar üreticisi Dell Technologies, Rusya ve Ukrayna'daki ürün satışlarını askıya alırken, yazılım şirketi Oracle Rusya'daki operasyonlarını askıya aldığını açıkladı.

    OTOMOTİV
    Otomotiv sektörü de Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısına "Rusya'daki faaliyetlerini durdurarak" tepki verdi.

    Alman lüks otomobil üreticisi BMW ile Volkswagen, Rusya'ya araç ihracatını ve ülkedeki yerel üretimi durduracaklarını duyurdu.

    Kamyon üreticisi Daimler Truck, Rus ordusuna zırhlı araç da sağlayan Rusya'nın en büyük kamyon ve otobüs üreticisi Kamaz ile iş birliği de dahil olmak üzere Rusya'daki ticari faaliyetlerini askıya alacağını açıkladı.

    İsveçli otomobil üreticisi Volvo Cars, Alman lüks otomobil üreticisi Audi, İngiliz lüks otomobil üreticileri Jaguar, Land Rover ve Aston Martin de bir sonraki duyuruya kadar Rusya pazarına araç sevkiyatını askıya aldıklarını bildirdi.

    ABD'nin büyük otomobil üreticilerinden Ford da Rusya'daki operasyonlarını askıya aldığını duyurdu.

    Toyota Motor dahil Japon otomobil firmaları da Rusya kapsamlı üretim operasyonlarını durdurma kararı alırken, Honda Motor Rusya'ya otomobil ve motosiklet nakliyatını durdurduğunu açıkladı.

    Mazda Motor Rusya'nın Uzak Doğu bölgesindeki Vladivostok kentinde iş ortaklıklı fabrikasına Japonya'dan parça ihracatını askıya alma kararı alırken, Rusya'da yerel fabrikaları bulunan Mitsubishi Motors faaliyetlerini askıya alabileceğini, Nissan Motor da süreci yakından izleyip karar vereceğini açıkladı.

    Motosiklet üreticisi Harley Davidson da Rusya'daki operasyonlarını ve teslimatlarını askıya aldığını duyurdu.

    SANAYİ
    Sanayi sektöründe de İsveçli mühendislik grubu Sandvik, Rusya'daki faaliyetlerini askıya alırken, endüstriyel araçlar ve ekipmanı üreten Atlas Copco ülkeye yapılan tüm teslimatları durdurdu.

    Fin mühendislik grubu Metso Outotec da Rusya'ya teslimatları geçici olarak durdurma kararı aldı.

    Alüminyum ve yenilenebilir enerji sektörlerinde faaliyet gösteren Norveçli Norsk Hydro ise bir sonraki duyuruya kadar Rus üreticilerle bağlantılı yeni sözleşmelere girmeyeceğini ve potansiyel olarak mevcut ticari ilişkileri dondurmayı düşündüğünü açıkladı.

    Siemens'in de Rusya'ya tüm yeni ticari ve uluslararası teslimatları askıya aldığı ancak yaptırımlara uygun olarak yerel servis ve bakım faaliyetlerine devam edeceği bildirildi.

    İsveçli mobilya firması IKEA ise Rusya ve Belarus'taki mağazalarını kapatacağını açıkladı.

    HAVACILIK
    Havacılık sektöründe ise Boeing ve Airbus'tan Rusya'ya tepki niteliğinde kararlar geldi.

    ABD'li uçak üreticisi Boeing, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından uygulanan yaptırımların küresel havacılık sektöründe oynaklığa neden olmasının etkisiyle Rus hava yollarına parça, bakım ve teknik desteğini askıya aldığını duyurdu. Ayrıca şirket, Moskova'daki büyük operasyonları durdurduğunu açıkladı.

    Merkezi Avrupa'da bulunan uçak üreticisi Airbus da Rusya'ya yedek parça göndermeyi ve Rus hava yollarını desteklemeyi askıya aldığını bildirdi.

    Lufthansa Technik, Rus müşterilerine yönelik tüm hizmetlerini durdururken, dünyanın en büyük uçak kiralama şirketi Aercap Holdings, Rus hava yolları ile kiralama anlaşması yapmayacağını açıkladı.

    FİNANS
    İngiltere'nin en büyük bankası HSBC, Rusya'nın en büyük ikinci bankası VTB de dahil olmak üzere Rus bankalarıyla iş birliğini azaltacağını duyurdu.

    Yatırım şirketi DWS, Rus menkul kıymetlerine yeni yatırım yapmayacağını açıklarken, Bank Nordea, Rusya'da yatırım fonlarının faaliyetlerini askıya aldı.

    Uluslararası yaptırımlar nedeniyle Visa, Mastercard ve American Express, Rus bankalarını ödeme ağlarından çıkardı. Bundan etkilenen bankalar ve müşterileri artık en önemli kredi kartı sağlayıcılarının ağları üzerinden işlem yapamıyor.

        ENERJİ
        ABD ve Avrupa'nın yaptırımlarının Rusya'nın en büyük gelir kalemini oluşturan enerji sektörünü doğrudan hedef almamasına rağmen Batılı enerji şirketleri ülkedeki yatırım ve ortaklıklarından art arda çekilme kararları ardı.

        Fransız enerji devi TotalEnergies Rusya'daki yeni projeleri için sermaye sağlamayacağını duyururken, Rusya'nın en büyük yabancı yatırımcılarından BP, Rus petrol devi Rosneft'teki yüzde 19,75 hissesini elden çıkaracağını açıkladı.

        Shell de Sakhalin-II sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisindeki yüzde 27,5 hissesini, Salym Petroleum Development ve Gydan enerji girişimindeki yüzde 50'şer hissesini elden çıkaracağını, Gazprom ve ilgili kuruluşlardaki ortak girişimlerinden ise ayrılacağını duyurdu.

        ABD'li enerji şirketi ExxonMobil de Rusya'daki Sakhalin-1 doğal gaz ve petrol üretim sahasındaki operasyonlarını durduracağını ve ülkede yeni yatırım yapmayacağını bildirdi.

        İtalyan enerji grubu Eni ise Rus gazını Türkiye'ye taşıyan boru hattındaki hissesini satmayı planladığını açıkladı.

        Alman türbin üreticisi Siemens Energy, Rusya'daki işini askıya alırken, Singapur merkezli emtia ticareti şirketi Trafigura, Rusya'daki yatırımlarını dondurduğunu ve Rosneft'in Kuzey Kutbu'ndaki Vostok Oil projesindeki yüzde 10'luk hissesini gözden geçirdiğini bildirdi.

        İsviçre merkezli, dünyanın en büyük emtia şirketlerinden Glencore, Rus şirketleri En+ ve Rosneft'teki hisseleri dahil ülkedeki tüm ticari faaliyetlerini gözden geçireceğini bildirdi.

        LOJİSTİK
        Amerikan kargo devleri FedEx ve UPS de Ukrayna'ya saldırısından dolayı Rusya'ya yapılan sevkiyatları askıya aldıklarını duyurdu.

        Dünyanın en büyük konteyner nakliye şirketi Maersk ise Rusya'ya ve bu ülkeden yapılan teslimatları geçici olarak askıya almaya karar verdi.

        Deutsche Post, Rusya'ya DHL teslimatlarını durdururken, Alman nakliye şirketi Hapag Lloyd Rusya için rezervasyonları askıya aldı.

        Konteyner taşımacılık şirketi MSC de Rusya'ya yönelik tüm yük taşımacılığı kayıtlarını durdururken, insani ve tıbbi yüklerle gıda malzemelerinin kabul edileceğini bildirdi.

        TEKSTİL
        Büyük spor giyim markası Adidas, Rusya Futbol Birliği ile olan ortaklığını askıya aldı.

        Bir diğer büyük spor giyim firması Nike da Rusya'ya yönelik teslimatların artık gerçekleştirilemeyeceğini duyurdu.

        Puma ise ülkedeki 100 mağazasının açık olmasına rağmen Rusya'ya teslimatları durdurduğunu açıkladı.

        Dünyanın en büyük ikinci moda perakendecisi olan H&M de Rusya'daki tüm satışlarını geçici olarak askıya aldığını bildirdi.

        TELEKOMÜNİKASYON, SİNEMA VE TELEVİZYON
        İsveçli telekom ekipmanı üreticisi Ericsson Rusya'ya teslimatları askıya alırken, Finlandiya merkezli telekomünikasyon şirketi Nokia yaptırımlara uymak için Rusya'ya teslimatları durduracağını açıkladı.

        Hollywood stüdyoları Disney, Warner Bros ve Sony Pictures Entertainment da Rusya'da yeni film gösterimlerini askıya aldı.

        Çevrim içi yayın platformu Netflix ise Rusya'daki tüm projelerini ve satın almaları durdurduğunu açıkladı.

        ABD merkezli dünyanın en büyük konaklama paylaşım platformlarından Airbnb de Rusya ve Belarus'taki tüm operasyonlarını askıya aldığını duyurdu.

        Alman REWE, Penny, Aldi ve Netto, Rusya'da üretilmiş ürünlere raflarında yer vermeyeceklerini açıkladı.

            AB, RUSYA'YA DAHA FAZLA YAPTIRIMA HAZIRLANIYOR
            AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanları, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly'nin yanı sıra NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katılımıyla Brüksel'de bir araya geldi. Toplantıya, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da video konferansla bağlandı.

            Toplantı bitiminde basına açıklama yapan Borrell, ABD ve AB ülkelerinin Rusya'ya karşı birlikte şimdiye kadar kabul edilen en geniş kapsamlı yaptırım paketini uygulamaya koyduklarını anlattı.

            Bu aşamada Rusya'ya yönelik yaptırımların tam olarak uygulandığından emin olmaları gerektiğine dikkati çeken Borrell, yaptırımlardaki boşlukları kapatarak "Rus savaş makinesine" zarar vermek istediklerini ifade etti.

            Borrell, bakanların gelecek günlerde hangi yeni yaptırımların uygulanabileceğini değerlendirdiklerine işaret ederek, "SWIFT'ten engellenecek Rus bankalarının sayısını artırabiliriz ancak henüz bu konu hakkında bir karar almadık." dedi.

            Teknik organlardan, daha fazla Rus bankasının incelenmesini istediklerini belirten Borrell, "Bakalım göreceğiz. Banka sayısı artırabiliriz, finansal yaptırımları derinleştirebiliriz." ifadesini kullandı.

            RUSYA, 29 MİLYAR DOLARLIK ÖDEMEYİ YAPAMADI
            Borrell, daha önce alınan yaptırım kararların sonuçlarının değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, bugün Rusya'nın yabancılara ödemesi gereken 29 milyar dolarlık faiz ödemesini yapamadığını vurguladı.

            Bunun Rusya Merkez Bankasının rezervlerini bloke etme kararı sonucunda olduğunu belirten Borrell, "Evet daha fazla yaptırım olacak ama henüz karar almadık." değerlendirmesini yaptı.

            Borrell, bir gazetecinin, Avrupa ülkelerinin yaptırım olarak Rus gemilerine limanlarını kapatıp kapatmayacağı sorusuna, "Daha sert yaptırımlar konusunda beyin fırtınası yaptık. Bazı ülkeler söylediğin noktaları masaya getirdi. Henüz bu konuda karar almadık." yanıtını verdi.

            Enerjide yeşil döşümü hızlandırmanın Rusya'ya olan bağımlılığı azaltacağını anlatan Borrell, "Gaz konusunda hemen bir karar alınmasını beklemeyin. AB, gazının yüzde 40'ını Rusya'dan ithal ediyor. Rus gazını almaya bir gecede son veremeyiz." ifadesini kullandı.

            Borrell, insani duruma dikkati çekerek, Rus ordusunun sivil hedefleri de bombaladığını söyledi ve "Ukrayna'yı harap etmek istiyor gibiler." dedi.

            1 haftada 1 milyondan fazla Ukraynalının AB ülkelerine gittiğini aktaran Borrell, "Çok daha fazlası gelecek." diye konuştu.

            Rusya'nın insani yardım koridoruna izin vermesini isteyen Borrell, siyasi durumla ilgili değerlendirmesinde de "Rusya Devlet Başkanı Putin, bizi bölmek istedi ama tersini başardı. Şu anda her zamankinden daha kararlı ve birlik içindeyiz. Rusya'nın saldırısından öncesine göre daha birlik içindeyiz ve Rusya, uluslararası camiada tamamen yalnız kalmış durumda." ifadelerini kullandı.

            "Bu Doğu ile Batı'nın karşı karşıya gelmesi değil, bu Soğuk Savaş'ın yeniden ortaya çıkarılması değil." diyen Borrell, Batı olarak ülkelerin egemenliğini, toprak bütünlüğünü savunduklarını vurguladı.

            "AB'nin yaptırımlarla Rusya'da rejim değişikliği isteyip istemediği" sorulan Borrell, amaçlarının rejim değişikliği olmadığını belirterek, "Tam tersine yaptırımlara savaş neden oldu. Burada amaç Rus ekonomisi zayıflatmak." dedi.

            Ukrayna'nın gelecekteki müzakerelerde elini güçlendirmeyi hedeflediklerini belirten Borrell, konunun rejim değişikliği olmadığını tekrar vurguladı.

            İRAN NÜKLEER ANLAŞMASI HAFTA SONU SONUÇLANABİLİR
            Borrell, İran ile nükleer anlaşmanın yeniden canlandırılması için Viyana'da aylardır yürütülen müzakerelerde gelinen noktaya ilişkin bir soruyu da "Vaktimin yarıya yakını İran anlaşmasının yeniden canlandırılmasına ayrılmış durumda. Bir şeyler oluyor. Bu hafta sonu bir sonuç alabileceğimizi kuvvetle ümit ediyorum." diye yanıtladı.

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            Haberler Dünya Önce ülkeler sonra küresel şirketler! Rusya'ya yaptırım listesi her geçen gün genişliyor
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