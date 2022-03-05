Rusya - Ukrayna savaşında son dakika gelişmeler: Bir şehir daha kuşatma altında! Rusya'nın kritik Karadeniz hedefi

İŞTE UKRAYNA VE RUSYA ARASINDAKİ SAVAŞTA DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER

14.25 Ukrayna'dan flaş açıklama: Rusya, Karadeniz bağlantımızı kesmek için güneye odaklandı ve Dnipro'yu kuşatma altına alacaklar.

13.10 Zelenski'den yeni açıklama: Ukraynalılar! Geleceğimizi çoktan kazandık. Ama bugün hala kendimiz için savaşıyoruz, sınırın geçeceği yer için savaşıyoruz



13.03 İsrail Başbakanı Naftali Bennett 24 saat içinde 3. kez Zelenski ile telefonda görüştü.

12.58 ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken: Sadece 240 bin kişi Moldova'ya geçiş yaptı. Rusya insani bir krize yol açtı.

12.55 Başkan Erdoğan ile Vladimir Putin arasında planlanan görüşme başladı.



12.43 Rusya'da 16 şehirdeki savaş karşıtı protestolarda 316'dan fazla kişi gözaltına alındı.



12.04 BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, Ukrayna'da 1,5 milyondan fazla mültecinin komşu ülkelere geçtiğini duyurdu.

11.45 İngiltere Başbakan Yardımcısı Raab: Bu savaş günler içinde bitmeyecek. Putin Ukrayna'da aylarca belki yıllarca başarısız olacak.

11.30 Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: Ülkemizi yok etmeye geldiler, halkımızı yok etmeye geldiler. Başarılı olamayacaklar. Kadınlar ve çocuklarla savaş halindeler. Harkov'u savunan askerleri yenmediler savaşmaya başladılar.

Düşman direniyor ama biz insani koridorları güvence altına almak, insanlarımızı bombardımandan kurtarmak ve insani yardım sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Kimseyi bırakmayacağız ve çok yakında döneceğiz. Bugün, Ukrayna dünyanın özgürlüğü için ayağa kalkmaya devam ediyor: siz gökyüzünü uçuşa kapatmaya çekinirken Ukraynalı çocuklar ve kadınlar, sizin çocuklarınızı ve kadınlarınızı kendi hayatları pahasına kurtarıyor. Erkeklerimiz sizi hayatları pahasına kurtarıyor. Siz Gökyüzünü kapatmaktan korkarken. Yapay olarak yaratılmış "Büyük Rusya" imajından korkmayı çoktan bıraktık.

11.00 Mariupol'da tahliye koridoru için saat 11.00-22.00 arasında ateşkes uygulanacak.

10.50 Rusya, Ukrayna'nın batısında yer alan Kiev'e 300 KM uzaklıkta olan Starokostyantyniv kentindeki askeri hava üssünü uzun menzilli silahlarla vurdu.

10.26 Ukrayna Savunma Bakanlığı: 11 binden fazla Rus askeri öldürüldü, 285 tank, 44 uçak 48 helikopter imha edildi .

10.10 Ukrayna'nın 6 bölgesindeki 16 gaz dağıtım istasyonu kapatıldı.

10.06 Rusya Savunma Bakanlığı: Rus silahlı kuvvetleri 5 Mart'ta Ukrayna birliklerine ait 61 askeri altyapı vurdu.

04.37 ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in, Ukrayna'daki son durum hakkında telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın görüşmede ABD ve müttefiklerinin Ukrayna'daki saldırganlığının Rusya'ya maliyetini artırmak için devam eden eylemlerinin altını çizdiği aktarıldı.

Görüşmede, özellikle, Visa ve Mastercard'ın Rusya'daki hizmetlerini durdurma kararının memnuniyetle karşıladığı belirtilerek Biden yönetiminin Ukrayna'ya güvenlik, insani ve ekonomik yardımı artırdığı ve ek finansman sağlamak için Kongre ile yakın şekilde çalıştığı vurgulandı.

Ukrayna'daki bir nükleer santrale yapılan son Rus saldırısıyla ilgili endişelerin de dile getirildiği görüşmede, reaktörleri güvenli durumda tutan Ukraynalı operatörlerin beceri ve cesareti övüldü.

İki başkanın ayrıca, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden müzakereleri de ele aldığı bildirildi.



03.46 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD'li iş adamı Elon Musk ile video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Rusya'nın Ukrayna'yı 24 Şubat'ta işgal etmesiyle beraber Rus saldırıları aralıksız devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Devlet Başkanlığı döneminin en yoğun telefon görüşmelerini gerçekleştirmeye devam ediyor.



Başkan Zelenskiy yaptığı açıklamada, ABD merkezli Tesla firmasının ve uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu. Zelenskiy, görüşmenin detaylarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Elon Musk ile görüştüm. Sözleriyle ve eylemleriyle desteklediği için teşekkür ederim. Kozmik projeler ve kendisinin savaştan sonra Ukrayna ziyareti ihtimali ile ilgili konuştuk" ifadelerini kullandı.



03.11 Ukrayna'nın Kiev Bölgesi Valisi Oleksiy Kuleba, Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov tarafından Ukrayna'ya gönderilen askerlerin, ülkenin Kiev bölgesinde yer alan Borodyanka kentindeki bir ruh ve sinir hastalıkları hastanesini ele geçirerek, içerdeki akıl hastalarını ve hastane personellerini rehin aldığını duyurdu.



Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik gerçekleştirdiği saldırılara destek veren Çeçenistan Cumhurbaşkanı Ramazan Kadirov'un askerleri Ukrayna'da bir ruh ve sinir hastalıkları hastanesine baskın düzenledi. Kiev Valisi Oleksiy Kuleba konuya ilişkilin yaptığı açıklamada, Rus ordusuna bağlı Kadirov birliklerinin Ukrayna'nın Kiev bölgesindeki Borodyanka kentinde yer alan bir ruh ve sinir hastalıkları hastanesine ele geçirdiklerini ve hastanenin etrafına mayın döşeyerek, o bölgeden Ukrayna ordusuna topçu atışları yaptıklarını duyurdu. Vali Kuleba açıklamasında, düşmanlarının sivillerin arkasına saklandığına dikkat çekerek, "Borodyanka kentinden aldığımız bilgilere göre Kadirov'un askerlerinin ruh ve sinir hastalıkları hastanesine girip içerdekileri rehin aldığını öğrendik. Hastanenin etrafına mayın döşedikten sonra oradan Ukrayna askerlerinin üzerine topçu atışları gerçekleştiriyorlar. Hastanede, 100'ü yatılı, 500 civarında hasta mevcut. Personeller ve hastalar işgalcilerin elinde. Düşman, çocukların ve hastaların arkasına saklanıyor" ifadelerini kullandı.



01.47 ABD merkezli finansal hizmet şirketleri Visa ve Mastercard, Rusya'daki operasyonlarını askıya aldıklarını duyurdu.

Visa'dan yapılan açıklamada, şirketin gelecek günlerde tüm Visa işlemlerini durdurmak için Rusya'daki müşterileri ve ortaklarıyla birlikte çalışacağı aktarıldı.

Bu süreç tamamlandığında Rusya'da verilen Visa kartlarıyla başlatılan tüm işlemlerin artık ülke dışında çalışmayacağı kaydedilen açıklamada, Rusya dışındaki finans kurumları tarafından verilen Visa kartların da Rusya'da çalışmayacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Visa'nın Üst Yöneticisi Al Kelly, Rusya'nın Ukrayna'yı sebepsiz yere "işgal etmesinin" ve tanık olunan kabul edilemez olayların ardından harekete geçmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Kelly, "Bunun değerli meslektaşlarımız ve Rusya'da hizmet verdiğimiz müşteriler, ortaklar, tüccarlar ve kart sahipleri üzerinde yaratacağı etkiden dolayı üzgünüz. Bu savaş ve barış ve istikrara yönelik süregelen tehdit, değerlerimiz doğrultusunda yanıt vermemizi gerektiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mastercard'dan yapılan açıklamada da mevcut çatışmanın benzeri görülmemiş yapısı ve belirsiz ekonomik ortam dikkate alınarak Rusya'daki ağ hizmetlerinin askıya alınmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Rus bankaları tarafından verilen kartlar artık Mastercard ağı tarafından desteklenmeyecek. Ülke dışında verilen herhangi bir Mastercard, Rus işletmelerinde veya ATM'lerinde çalışmayacaktır." ifadesi yer aldı.

00.21 Ukrayna, Zaporijya Nükleer Santrali'nde kontrolü ele aldığını duyurdu.



23.00 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna halkına seslenerek, "Düşmandan kazanılan topraklarımızın her metresi zafere doğru bir adımdır, saldırıya geçin" açıklamasında bulundu.



UKRAYNA'DA 2 BİN 119 ASKERİ ALTYAPI TESİSİ İMHA EDİLDİ

22.01 Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, "Operasyonun başlangıcından bu yana Ukrayna ordusunun 2 bin 119 askeri altyapı tesisi imha edildi. Bunların arasında 74 komuta ve iletişim merkezi, 108 hava savunma füze sistemi S-300, Buk M-1, Osa ve 68 radar istasyonu bulunuyor." dedi.

Bunların dışında 69 savaş uçağının karada, 21 savaş uçağının havada vurulduğunu aktaran Konaşenkov, 748 tank ve zırhlı araç, 76 çok namlulu roketatar, 274 topçu ve havan topu, 532 özel askeri araç ve 59 insansız hava aracının yok edildiğini kaydetti.

Rus ordusunun ve Donbas'taki sözde ayrılıkçı yönetimlerin bazı yerleşim birimlerini kontrol altına aldığını da belirten Konaşenkov, sabah saatlerinden itibaren Mariupol ve Volnovaha şehirlerinde sivillerin tahliyesi için geçici ateşkesin ilan edildiğini anımsattı.

Ancak Ukraynalı aşırı milliyetçi milislerin geçici ateşkesi kullanarak pozisyonlarını güçlendirdiğini dile getiren Konaşenkov, "Ukrayna tarafının milliyetçileri etkileme veya ateşkesi uzatma konusundaki isteksizliği nedeniyle geçici ateşkes Moskova saatiyle 18.00'den itibaren yeniden başlatıldı." diye konuştu.

20.35 Kremlin, Putin ve Başkan Erdoğan'ın telefonda görüşme planlarını doğruladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmesinin planladığını doğruladı.

Kremlin Sözcüsü,"Böyle bir görüşme planı var" dedi.



Daha önce Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Erdoğan'ın yarın Putin ile Ukrayna konulu bir telefon görüşmesi yapmasının planlandığını belirtmişti.



20.10 Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakere görüşmelerinin üçüncü turunun Pazartesi günü gerçekleştirileceği duyuruldu.