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    • Dünya
    • 05.03.2022 06:49
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    • 05.03.2022 07:17
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    Dakika dakika Rusya Ukrayna savaşı! Zelenskiy'den NATO'ya tepki: Hepsi sizin yüzünüzden ölecek!

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 10. gününe girdi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO'nun Ukrayna'yı uçuşa yasak bölge ilan etmeyi reddederken şehirlerin bombalanmasına yeşil ışık yaktığını bildirdi. İtalya, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sebebiyle Avrupa Birliği (AB) tarafından uygulanan yaptırımlar çerçevesinde, Rusya'nın en zengin iş adamlarından Aleksey Mordaşov'a ait 65 milyon euro'luk lüks yata el koydu. Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın Putin'e suikast çağrısı yapmasına ilişkin Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, "Graham'ın dedikleri ABD hükümetinin duruşu değildir. Yabancı bir ülkenin liderinin öldürülmesini ya da rejim değişikliğini savunmuyoruz." ifadesini kullandı. İşte dakika dakika Ukrayna-Rusya savaşından son dakika gelişmeleri...

    takvim.com.tr
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    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş 10. gününe girdi. İki devlet ikinci müzakere görüşmeleri sonrası yaptıkları açıklamalarda müzakerelerin zor geçeceğini ifade ederken Ukrayna Devlet Başkanlığı Başdanışmanı Mihaylo Podolyak, "Rusya'nın müzakerelerdeki pozisyonu, Ukrayna'nın pozisyonu gibi katı bu nedenle müzakereler zor geçecek ancak devam edecek. Zelenski Rusya ile müzakerelerde gidebileceğimiz ve gidemeyeceğimiz tüm sınırların farkında. Putin ile doğrudan diyalog için Moskova'ya herhangi bir resmi talep göndermedik" dedi.

    Kremlin Sözcüsü Peskov ise, "Kremlin, Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin sessizce yürütülmesi ve kamuya açıklanmaması gerektiğine inanıyor. Bu, sorunu çözme vizyonumuzu Kiev'e iletmek için bir fırsat." ifadelerini kullandı.

    UKRAYNA'NIN HARKİV ŞEHRİ, RUS ORDUSUNA DİRENİYOR
    Rus ordusunun şiddetli saldırılarına maruz kalan Ukrayna'nın Harkiv Belediye Başkanı İgor Terehov, şehirdeki askerlerin Rus ordusuna karşı şiddetli bir direniş gösterdiğini, düşmanı asker ve teçhizat kaybına uğrattığını belirtti. Terehov, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kentin 72 saat içinde işgalcilere teslim edileceğine dair kendisine ait olduğu iddia edilen açıklamaların gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

    Şehirdeki askerlerin Rus ordusuna karşı şiddetli bir direniş gösterdiğini belirten Terehov, düşmanı asker ve teçhizat kaybına uğrattığını ifade etti.

        Terehov, şehir halkının zor günlerden geçtiğini, belediye hizmetlerinin sürekli saldırılar altında çalıştığını, düşmanın saldırıları sonucunda evlerin ve şehir altyapısının yok edildiğini vurgulayarak, buna rağmen, belediye hizmetlerinin şehir halkına ısı, sıcak su, gaz ve elektrik tedarik etmek için durmadan çalıştığını vurguladı.

        Harkiv Belediyesi Basın Servisinden yapılan açıklamada da bugüne kadar Harkiv'e düzenlenen bombardıman ve çatışmalarda 5'i çocuk ve 122'si sivil olmak üzere 188 kişinin yaşamını yitirdiği kaydedildi. Açıklamada, saldırılarda ayrıca 290'ı sivil olmak üzere 394 kişinin yaralandığı vurgulandı.

        İŞTE UKRAYNA VE RUSYA ARASINDAKİ SAVAŞTA DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER


        04.58: Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırısının ardından Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) ve Avrupa Birliği (AB) müfettişlerini santralde görevlendirmeleri yönünde çağrıda bulundu.

        04.32: Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, Ukraynalılara istemeleri halinde insani vize verilmesini içeren emri imzaladı. Ukraynalılar bu vizeyle 180 gün içinde 90 Brezilya'da kalabilecek. Başvuru için son tarih 31 Ağustos olarak açıklandı. Başvurup vizeyi alanlar dilemeleri halinde vize süresi sonunda 2 yıla kadar geçici oturma izni için de başvuru yapabilecek. Bu izni alanlar da daha sonra daimi oturma izni için başvurabilecek.

        04.24: Uluslararası Cimnastik Federasyonu, Rusya ve Belarus sporcularını 10 Mart'ta başlayacak Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'ndan men etti.

        04.06: Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Ukrayna'nın kredi notunu "B3"ten "Caa2"e düşürdü. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının Ukrayna'nın borcunu ödeme kabiliyetini zedeleyeceği belirtilen açıklamada, savaşın Ukrayna'nın üretim kapasitesinde hasar yaratması nedeniyle ekonomik ve mali gücü üzerinde ciddi etki yaratacağı ifade edildi.

        04.03: İtalya, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sebebiyle Avrupa Birliği (AB) tarafından uygulanan yaptırımlar çerçevesinde, Rusya'nın en zengin iş adamlarından Aleksey Mordaşov'a ait 65 milyon euro'luk lüks yata el koydu.

        04:01: Ukrayna Parlamentosunun silah desteğine olumsuz yanıt veren Meksika, sadece insani yardımda bulunacağını bildirdi.
        Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Andres Manuel Lopez Obrador, Rusya-Ukrayna savaşında çözümün diplomasiden geçtiğini savunarak "Biz hiçbir yere silah göndermiyoruz, biz barışçılız. Vatandaşlara koruma ve insani yardım yapılacak." ifadelerini kullandı.



        03.55: Kiev'e giden Sky News ekibine Rus sabotaj grubu tarafından ateş açıldı. O anlar kameralara da yansıdı.

        03.20: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kievde'n ayrıldığı iddialarına sosyal medya hesabından paylaştığı video ile cevap verdi.

        02.51: Tunus Dışişleri Bakanı Osman el-Cerendi, Ukrayna'da yaşanan krizin en ideal çözümünün diyalog ve müzakere yolu olduğunu belirtti.

        01.41: Ukrayna'da hükümetin siber güvenlik yetkilileri, dünyanın dört bir yanından binlerce gönüllü hacker ve IT uzmanının Ukrayna'nın savunmasına yardım etmek için bir araya geldiği ve Rus organizasyonlarına siber saldırılar düzenlediğini açıkladı.



            01.28: ABD Merkezli yayın kuruluşları CNN ve Bloomberg, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşa ilişkin "sahte bilgi yayanlara" 15 yıla kadar hapis cezası öngören düzenlemeyi onaylamasının ardından Rusya'daki faaliyetleri askıya aldıklarını duyurdu.

            01.25: ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, 9-11 Mart tarihlerinde Rusya-Ukrayna savaşını ve ABD'nin NATO'nun doğu kanadına verdiği desteği görüşmek üzere Polonya ve Romanya'ya gidecek.


            01:22: ABD Enerji Bakanlığı yetkilileri, sensörlerin Zaporojia Nükleer Santrali'nden radyasyon sızıntısı göstermediğini açıkladı.

            01.06: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken ülkeden ayrıldıktan sonra Polonya'ya gelen Ukraynalı siviller, Medyka bölgesindeki sınır kapısında. Ülkeden ayrılan kişi sayısı 1 milyonu aştı.

            00.46: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, NATO'nun Ukrayna'nın hava sahasının kapatılması konusundaki tutumuna tepki göstererek, "Yeni saldırıların ve kayıpların kaçınılmaz olduğunu bilen NATO, bilinçli bir kararla Ukrayna'nın hava sahasını kapatmama kararı aldı. Bu günden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölecek!" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, bir diğer konuşmasında ise halen Ukrayna'da olduğunu belirterek, "Kiev'deyim. Kimse hiçbir yerden kaçmadı" dedi.


            Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy son yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında NATO'ya yönelik çarpıcı ifadeler kullandı. Ukrayna halkının Rus birliklerine karşı direnişine övgülerde bulunan Zelenskiy, NATO tarafından yapılan açıklamada Ukrayna hava sahasının kapatmayacağına dair karara tepki gösterdi. Zelenskiy, "NATO istihbaratı düşmanın planlarını çok iyi biliyor. Ayrıca Rusya'nın taarruza devam etmek istediğini de doğruladılar. Bu nasıl mümkün olabilir? 9 gündür şiddetli bir savaş görüyoruz, kentlerimiz yok ediliyor, insanlarımız, çocuklarımız, mahallelerimiz, kiliselerimiz, okullarımız bombalanıyor. Normal bir yaşamı, insan yaşamını sağlayan her şeyi yok ediyorlar ve bunu sürdürüyorlar. Yeni saldırıların ve kayıpların kaçınılmaz olduğunu bilen NATO, bilinçli bir kararla Ukrayna'nın hava sahasını kapatmama kararı aldı" ifadelerini kullandı.


            Ukrayna'daki sivil can kayıplarından bu günden itibaren NATO'nun da sorumlu olduğuna dikkat çeken Başkan Zelenskiy, "Bu günden itibaren ölenlerin hepsi sizin yüzünüzden ölecek! Zayıflık yüzünden, ayrımcılık yüzünden. İttifakın bugün yapabileceği tek şey, Ukrayna'ya 50 ton dizel yakıtı tedarik etmek! Muhtemelen Budapeşte Memorandumu'nu yakalım ki daha iyi yansın diye" ifadelerini kaydetti. Zelenskiy yaptığı ulusa sesleniş konuşmasının ardından ofisinden bir görüntü daha yayınlayarak, kendisinin Kiev'i terk etmediğini belirtti. Zelenskiy, "Kiev'deyim, iş yerimde çalışıyorum. Kimse hiçbir yerden kaçmadı" dedi.

            00.12: Ukrayna'da Nikolaev yakınlarındaki Kulbakino Havaalanı, Ukrayna askerlerinin operasyonlarının ardından Ruslardan geri alındı. Operasyonun ardından Rus askerlerinin havaalanında büyük kayıplar verdiği bilgisi paylaşılırken, Ukrayna askerleri tarafından Rusların elinden alınan havaalanına yeniden Ukrayna bayrağı çekildi.

            00.03: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'dan 310 Türk vatandaşın daha yola çıktığını, toplam tahliyenin 11 bin 24 kişi olduğunu açıkladı.

            23.24: Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırısını "sorumsuzluğun zirvesi" olarak nitelendirerek, bu ülkeye santral çevresindeki saldırılarını durdurma çağrısı yaptı.

            Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Rusya-Ukrayna savaşı konusunda değerlendirmelerde bulundu.

            ABD'nin Kiev Büyükelçiliğinin, Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'daki Zaporijya Nükleer Santrali'ne düzenlediği saldırının "savaş suçu" olduğunun belirtilmesine ilişkin Psaki, "Biz şu anda kendi incelemelerimizi sürdürüyoruz. Sivillerin hedef alınması, yasak silahların kullanılması gibi konuları inceliyoruz. Henüz bir sonuca varmadık. Ancak sivillerin kasıtlı olarak hedef alınması savaş suçu olarak değerlendirilecektir." yorumunu yaptı.

            Psaki, Rusya'nın Zaporija Nükleer Santrali'ne saldırısıyla ilgili de "Bu sorumsuzluğun zirvesidir. Kremlin, nükleer santralin etrafındaki saldırılarını durdurmalıdır." ifadelerini kullandı.

            Nükleer santrale yönelik saldırının kendilerini endişelendirdiğinin altını çizen Psaki, "Rus hükümetinin eylemi sorumsuzca ve tehlikelidir. Bölgedeki ve çevredeki sivillere yönelik çok büyük bir tehdide yol açabilirdi." dedi.

            RUS PETROLÜNE İTHALAT YASAĞI SORUSUNA NET YANIT VERMEDİ
            ABD'nin Rus petrolüne ithalat yasağı getireceği iddialarına net yanıt vermekten kaçınan Psaki, bu adımı atmadan önce bunun ABD'nin kendi ekonomisi üzerindeki etkileri düşünmesi gerektiğini ancak bu seçeneğin hala masada olduğu belirtti.

            Psaki, "Şu anda benzin fiyatlarının artmasının nedeni Biden değil Ukrayna'yı işgal eden ve küresel piyasalarda büyük bir istikrarsızlık yaratan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin." görüşünü paylaştı.

                "PUTİN'İN ÖLDÜRÜLMESİNİ SAVUNMUYORUZ"
                Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın dün geceki paylaşımında, Putin'e suikast çağrısı yapmasına ilişkin Psaki, "Graham'ın dedikleri ABD hükümetinin duruşu değildir." ifadesini kullandı.

                Psaki, "Yabancı bir ülkenin liderinin öldürülmesini ya da rejim değişikliğini savunmuyoruz." dedi.

                BİDEN'IN PUTİN İLE GÖRÜŞMEYE NİYETİ YOK ANCAK DİPLOMASİ KAPILARI AÇIK
                Başkan Joe Biden'ın, Putin ile görüşme gibi bir niyeti olmadığını anlatan Psaki, ABD'nin yine de diplomasi kapılarını açık tuttuğunu kaydetti. Psaki, "Bölgede gerginlik azaltılır, insani koridorlar açılır ve ateşkes sağlanırsa biz bunları memnuniyetle karşılarız." diye konuştu.

                Rusya'nın uzun süredir halkın bilgi almasını engellediğini söyleyen Psaki, ülkede Facebook'un yasaklanmasının da "endişe verici" olduğunu aktardı.

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                Haberler Dünya Dakika dakika Rusya Ukrayna savaşı! Zelenskiy'den NATO'ya tepki: Hepsi sizin yüzünüzden ölecek!
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