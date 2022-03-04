Dakika dakika Rusya Ukrayna savaşı! Zelenskiy'den NATO'ya tepki: Hepsi sizin yüzünüzden ölecek!

İŞTE UKRAYNA VE RUSYA ARASINDAKİ SAVAŞTA DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER



04.58: Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal, Rusya'nın Zaporijya Nükleer Santrali'ne saldırısının ardından Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA) ve Avrupa Birliği (AB) müfettişlerini santralde görevlendirmeleri yönünde çağrıda bulundu.

04.32: Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, Ukraynalılara istemeleri halinde insani vize verilmesini içeren emri imzaladı. Ukraynalılar bu vizeyle 180 gün içinde 90 Brezilya'da kalabilecek. Başvuru için son tarih 31 Ağustos olarak açıklandı. Başvurup vizeyi alanlar dilemeleri halinde vize süresi sonunda 2 yıla kadar geçici oturma izni için de başvuru yapabilecek. Bu izni alanlar da daha sonra daimi oturma izni için başvurabilecek.

04.24: Uluslararası Cimnastik Federasyonu, Rusya ve Belarus sporcularını 10 Mart'ta başlayacak Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'ndan men etti.

04.06: Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Ukrayna'nın kredi notunu "B3"ten "Caa2"e düşürdü. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısının Ukrayna'nın borcunu ödeme kabiliyetini zedeleyeceği belirtilen açıklamada, savaşın Ukrayna'nın üretim kapasitesinde hasar yaratması nedeniyle ekonomik ve mali gücü üzerinde ciddi etki yaratacağı ifade edildi.



04.03: İtalya, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sebebiyle Avrupa Birliği (AB) tarafından uygulanan yaptırımlar çerçevesinde, Rusya'nın en zengin iş adamlarından Aleksey Mordaşov'a ait 65 milyon euro'luk lüks yata el koydu.

04:01: Ukrayna Parlamentosunun silah desteğine olumsuz yanıt veren Meksika, sadece insani yardımda bulunacağını bildirdi.

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Andres Manuel Lopez Obrador, Rusya-Ukrayna savaşında çözümün diplomasiden geçtiğini savunarak "Biz hiçbir yere silah göndermiyoruz, biz barışçılız. Vatandaşlara koruma ve insani yardım yapılacak." ifadelerini kullandı.