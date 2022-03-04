Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 04.03.2022 08:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 04.03.2022 08:13
    ABONE OL

    Putin'e suikast! ABD'li senatör Lindsey Graham'dan imalı paylaşım: Tüm dünya için çok önemli bir hizmet olacaktır

    ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Rusya-Ukrayna savaşının sonlanması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e "suikast" iması yaptı.

    AA
    Putin’e suikast bombası!

    Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, Graham'in, Roma İmparatoru Julius Caesar'a ihanet eden Brütüs ve Adolf Hitler'e suikast girişiminde bulunan Albay Claus von Stauffenberg'e atıfta bulunması dikkati çekti.

    Graham, "Rusya'da bir Brütüs var mı? Rus ordusunda Albay Stauffenberg gibi başarılı biri yok mu? Bu savaşı durdurmanın tek yolu bu adamı (Putin) ortadan kaldırmak. Bu, ülkeniz ve tüm dünya için çok önemli bir hizmet olacaktır." ifadelerini kullandı.

    Olanların düzeltebilecek tek milletin Rus halkı olduğunun altını çizen Graham, "Söylemesi kolay, yapması zor.

        Hayatınızın geri kalanını karanlıkta, dünyanın geri kalanından izole şekilde ve yoksulluk içinde geçirmek istemiyorsanız, harekete geçmelisiniz." çağrısında bulundu.

        Graham'in paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının tepkisini topladı ve Putin'e suikast çağrısı yaptığı şeklinde yorumlandı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Bilkent’teki kavganın arka planı! İmamoğlu...
        Haberler Dünya Putin'e suikast! ABD'li senatör Lindsey Graham'dan imalı paylaşım: Tüm dünya için çok önemli bir hizmet olacaktır
            SON DAKİKA