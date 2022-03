Dakika dakika Rusya Ukrayna savaşı! Rusya Savunma Bakanlığı'ndan bomba iddia: Tahliyeleri engelliyorlar

İŞTE UKRAYNA VE RUSYA ARASINDAKİ SAVAŞTA DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER



14.41: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Polonya Başbakanı Morawiecki ile ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Dayanışma içinde Ukrayna'yı destekleyeceğiz. BM'de, NATO'da ve AGİT'te Polonya çok önemli bir iş çıkarıyor. Şu an buradaki güvenlik sistemlerinin kolaylaştırılmasında rolünü (Polonya) çok önemli. NATO müttefiklerinden Polonya ile ABD işbirliği artmıştır. Polonya'da askeri donanım artmıştır. NATO toprağının her santimetresini koruyacağız. Her gün sığınmacı sayısı artıyor. Biden yönetimi 2.7 milyar dolarlık destek istedi Meclis'ten. Bu şekilde hem Ukrayna hem de Polonya'daki insanlar için parayı kullanabileceğiz" dedi.



14.33: Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı, "Rusya ve Ukrayna müzakereleri çerçevesinde insani yardım koridoru açılması konusunda anlaşıldı. Biz bu konudaki anlaşmaya tamamen uyacağız. Askerlerimiz karara tamamen uyacaklardır. Mariupol'da sivil halkın tahliyesine engel oluyorlar. Yetkililer tahliye için gittiğinde onlara insani yardım götürdüler, Herson'daki yöneticiler de bunu reddettiler." açıklaması yaptı.



14.15: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Rusya ve Ukrayna müzakereleri çerçevesinde insani yardım koridoru açılması konusunda anlaşıldı. Biz bu konudaki anlaşmaya tamamen uyacağız. Askerlerimiz karara tamamen uyacaklardır. Mariupol'da sivil halkın tahliyesine engel oluyorlar. Yetkililer tahliye için gittiğinde onlara insani yardım götürdüler, Herson'daki yöneticiler de bunu reddettiler" dedi.



14.00: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Ukrayna savaşı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Ateşkesin kalıcı olmasını umut ediyoruz. Ukrayna'daki önceliğimiz vatandaşlarımızı sağsalim çıkarmaktır. 11 bin 24 vatandaşımızı yola çıkardık. Bugün de çalışmalarımız var. Lyiv'den 2, Odessa'dan 1 veya 2 otobüs kaldıracağız. Bir tren kaldırma planımız var. Bugün planımız sahadaki şartlara göre işlerse 400 vatandaşımızı daha tahliye edeceğiz. Azerbaycanlı vatandaşlarımızı da varsa tahliye edeceğiz. Şu ana kadar Azerbaycan bizim vatandaşlarımızı, biz de Azerbaycanlı kardeşlerimizi ayrım gözetmeden tahliye araçlarımıza aldık ve çıkardık." dedi.

13.56: Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, "Müzakere perspektifi tatmin edici olursa Lavrov ile Türkiye'de görüşebilirim" dedi.

NÜFUSUN TAHLİYESİ ERTELENDİ



13.49: Mariupol Kent Yönetimi'nden yapılan açıklamada, "Rus tarafının sessizlik rejimine uymaması ve güvenlik nedeniyle hem Mariupol'un kendisini hem de çevresini bombalamaya devam etmesi nedeniyle nüfusun tahliyesi ertelendi. Tüm Mariupol sakinlerinden dağılmalarını ve sığınak yerlerine gitmelerini rica ediyoruz. Tahliye hakkında daha fazla bilgi yakında yayınlanacaktır. Şu anda, ateşkes rejimi oluşturmak ve güvenli bir insani koridor sağlamak için Rusya Federasyonu ile müzakereler devam ediyor. Polis ayrıca şehir sakinlerini hoparlörler yardımıyla bilgilendirecek" denildi.



12.54 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Başkan Erdoğan'ın yarın Rusya Devlet Başkanı Putin'le görüşeceğini bildirdi.



12.26: Mariupol yönetimi, "Uyarı! Yerel saatle 10:55 itibarıyla, sadece Donetsk bölgesinde sessizlik/ateşkes onayı alındı. Güzergah boyunca ilerleyen Zaporijya bölgesinde çatışmalar yaşanıyor. Mariupol'dan sivillerin tahliyesinin tüm güzergahı boyunca sessizlik rejimini onaylamak için Rus tarafı ile müzakere ediyoruz" dedi.

Ayrılıkçılar da şu ana kadar tek bir kişinin bile tahliye edilmediğini aktardı.



12.18: ABD Savunma Bakanlığı, Litvanya'da ilave askeri birlik ve tank konuşlandıracak.



12.15: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Yakında halkımıza şunu söyleyebileceğimize eminim: Geri dönün! Polonya, Romanya, Slovakya ve diğer tüm ülkelerden dönün. Geri dönün, çünkü artık ülkenizde tehdit yok" dedi.

12.04: Ukrayna askerleri, alçak uçan bir Rus helikopterini vurarak düşürdü. O anlar kameralara yansıdı.





12.00: Mariupol'den sivillerin tahliyesi için süre başladı. Tahliyelerin otobüslerle yapılacağı öğrenildi. Halk, tahliye noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu. Tahliye için bazı bölgelerde çatışmalar olduğu için, güvenlik endişelerinin yerine getirilmesi sonrası çalışmaların hızlanması bekleniyor.





11.53: Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, savaşta hayatını kaybeden Rus asker sayısının 10 bini aştığını duyurdu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Ukrayna ile Rusya arasında 24 Şubat'tan bu yana devam eden savaşta karşı tarafın kayıp verilerinin güncellendiği bildirildi.

Buna göre 10 binden fazla Rus askeri hayatını kaybetti. 39 uçak, 40 helikopter, 269 tank, 945 zırhlı araç, 105 topçu sistemi, 409 araç, 60 yakıt tankı ve 3 insansız hava aracı etkisiz hale getirildi.

10.55: Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'da 2037 askeri altyapı tesisinin imha edildiğini bildirdi.

Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Jitomir'de NLAW ve Javelin tanksavar sistemlerinin bulunduğu bir depoyu imha ettiğini belirtti.

Rus ordusunun, Ukrayna'nın Mariupol kenti etrafındaki kuşatma çemberini daraltmaya devam ettiğini kaydeden Konaşenkov, Pribrajenka, Komsomolskoye, Zagornoye, Dorojniyanka, Reşetilovskoye, Konstantinovka, Şevçenko, Çubarevka, Proletarska ve Lyubimovka yerleşim yerlerini ele geçirdiklerini anlattı.