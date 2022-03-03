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    • Dünya
    • 03.03.2022 07:19
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    • 03.03.2022 08:04
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    Dakika dakika Rusya Ukrayna savaşı! 8. günde müzakere masası kuruluyor

    Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın 8. gününde çatışmalar devam ediyor. Rusya Savunma Bakanlığı Rus askerlerinden 498'inin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ukrayna lideri Zelenski ise savaşın başından bu yana yaklaşık 9 bin Rus askerinin öldüğünü iddia etti. Rusya, Ukrayna ile müzakerelerin 3 Mart'ta sabah Belarus sınırındaki Brest'te gerçekleştirileceğini bildirdi. İşte dakika dakika Ukrayna-Rusya savaşından son dakika gelişmeleri...

    takvim.com.tr
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    Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği saldırı 8. gününde çatışmalar devam ediyor. Başkent Kiev'de patlamalar gece boyunca devam etti. Ukrayna'dan yapılan açıklamada da, Kiev tren istasyonunun yakınında ısıtma hattının vurulduğu belirtildi.



    2. MÜZAKERE BU SABAH BELARUS SINIRINDA
    Rusya, Ukrayna ile müzakerelerin 3 Mart'ta sabah Belarus sınırındaki Brest'te gerçekleştirileceğini bildirdi.



    Rusya Savunma Bakanlığı Rus askerlerinden 498'inin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ukrayna lideri Zelenski ise savaşın başından bu yana yaklaşık 9 bin Rus askerinin öldüğünü iddia etti.

    Ukrayna ordusu ülkenin birçok yerinde Rus askerlerine karşı direnişini sürdürürken Kiev sokak çatışmalarına hazırlanıyor.

    İŞTE UKRAYNA VE RUSYA ARASINDAKİ SAVAŞTA DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER

    07.56: Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu Sofya Büyükelçiliğinde görev yapan iki diplomatı "Bulgaristan aleyhine casusluk yaptıkları gerekçesiyle" istenmeyen kişi ilan etti.

    07.00: ABD Dışişleri Bakanlığı, Rus Hükümetine "Dökülen kan hemen durdurulsun, Ukrayna'dan askerler çekilsin" çağrısı yaptı.

    06.20 Kiev'e ilerleyen Rus ordusuna karşı Ukrayna ordusu, Kiev'e bağlanan yollarda ve köprülerde önlem alıyor.

    Özellikle Kiev'e bağlanan köprüler patlatılarak kullanılamaz hale getirilirken, Rus ordusuna ait askeri araç ve tankların Kiev'e girmesinin önüne geçilmeye çalışılıyor.

    Kiev'in doğusundaki Baryshivka kırsal bölgesindeki Ukrayna ordusu bir köprüyü daha patlatarak yıktı. Ukraynalılar Kiev caddelerinde siper ve barikatlar kuruyor.

        05.15: Rus saldırıları Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef alıyor. Kent geceyi patlama sesleri arasında geçirdi. Kiev tren istasyonu yakınlarında patlama meydana geldi. Kentin ısıtma sistemi hasar gördü. Kiev'in bazı bölümlerinde ısınmayla ilgili aksama yaşanabileceği belirtildi. İlk tahminler bölgeye füze isabet ettiği yönündeydi. Ancak İçişleri Bakanlığı daha önce düşen ama patlamamış bir seyir füzesinin infilak ettiğini açıkladı. Patlamada 1 kişi yaralandı. Rus ordusu bombardımana ara vermedi. Kente yönelik saldırılar gece boyu devam etti.

        04.40: Rusya'da, Ukrayna ile savaşın durdurulması ve barışın sağlanması için yedinci gününde devam eden protesto eylemlerine yüzlerce kişi katılırken 700'den fazla kişi gözaltına alındı.

        04.10: Rusya, Ukrayna ile müzakerelerin bugün Belarus sınırındaki Brest'te gerçekleştirileceğini duyurdu. Rusya heyetine başkanlık eden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy, gazetecilere, Belarus'un Ukrayna ve Polonya'ya sınır şehri olan Brest'in Belovejsk Ormanı bölgesinde açıklama yaptı.

        Ukrayna heyeti ile anlaştıkları üzere müzakerelerin yapıldığı yere ulaştıklarını belirten Medinskiy, bir önceki turda müzakerelerde bulunduklarını ve bir an önce ateşkesin sağlanmasıyla ilgili Rusya'nın önerilerini sunduklarını hatırlattı.

        03.50: Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Ukrayna Özel Gözlem Misyonunda görevli bir personelinin, Rus ordusunun Ukrayna'nın Harkiv kentine düzenlediği bombardımanda öldüğünü açıkladı.

        Açıklamada, uluslararası toplum ve AGİT bünyesinde tekrarlanan çağrılara rağmen Ukrayna'da savaşın devam ettiği belirtilerek, "Ölüm ve yaralanmalara neden olan sivil halkın yoğunlukta olduğu merkezlerin hedef alınmasını şiddetle kınıyor, Rusya Federasyonu'na çatışmaları derhal durdurma ve anlamlı bir diyaloga girme çağrımızı yineliyoruz." ifadesi kullanıldı.

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        Haberler Dünya Dakika dakika Rusya Ukrayna savaşı! 8. günde müzakere masası kuruluyor
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