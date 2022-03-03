Dakika dakika Rusya Ukrayna savaşı! 8. günde müzakere masası kuruluyor

Rusya Savunma Bakanlığı Rus askerlerinden 498'inin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Ukrayna lideri Zelenski ise savaşın başından bu yana yaklaşık 9 bin Rus askerinin öldüğünü iddia etti.
Ukrayna ordusu ülkenin birçok yerinde Rus askerlerine karşı direnişini sürdürürken Kiev sokak çatışmalarına hazırlanıyor.
İŞTE UKRAYNA VE RUSYA ARASINDAKİ SAVAŞTA DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER
07.56: Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, Rusya Federasyonu Sofya Büyükelçiliğinde görev yapan iki diplomatı "Bulgaristan aleyhine casusluk yaptıkları gerekçesiyle" istenmeyen kişi ilan etti.
07.00: ABD Dışişleri Bakanlığı, Rus Hükümetine "Dökülen kan hemen durdurulsun, Ukrayna'dan askerler çekilsin" çağrısı yaptı.
06.20 Kiev'e ilerleyen Rus ordusuna karşı Ukrayna ordusu, Kiev'e bağlanan yollarda ve köprülerde önlem alıyor.
Özellikle Kiev'e bağlanan köprüler patlatılarak kullanılamaz hale getirilirken, Rus ordusuna ait askeri araç ve tankların Kiev'e girmesinin önüne geçilmeye çalışılıyor.
Kiev'in doğusundaki Baryshivka kırsal bölgesindeki Ukrayna ordusu bir köprüyü daha patlatarak yıktı. Ukraynalılar Kiev caddelerinde siper ve barikatlar kuruyor.