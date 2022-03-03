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    • Dünya
    • 03.03.2022 12:46
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    • 03.03.2022 12:59
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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan Batı ülkelerine veryansın: Gerçek katiller bunlar!

    Son dakika haberine göre Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna ile yürütülen savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu. Lavrov, "Nükleer savaş bizim değil Batı’nın aklında olan şey Söylem bizim değil NATO ve Ukrayna tarafından dile getirildi" dedi. Rus bakan, "Batı bizim güvenliğimiz için ne gerektiğini kendisi belirlemeye çalışıyor, biz buna izin vermeyeceğiz." şeklinde konuştu. Lavrov, "Zamanında Napolyon da Hitler de Avrupa'yı kendi hakimiyetine almaya çalışmıştı, şimdi ABD de bunu yapmaya çalışıyor. Görüşmeler var konuşmalar var, Batı başkentlerinden gelen sesler var. Öyle bir tablo doğuyor ki, Hollywood'da olduğu gibi mutlak kötü ve iyi var. Tabii ki mutlak iyi bir şahsiyet haline gelmiş ve bu senaryoyu yazıyor. Ben bu histerinin ortadan kalkacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı. Rus Dışişleri Bakanı, "Avrupa, her türlü şekilde kitle iletişim araçlarının önünü kesmeye, Rusya'dan haberleri kesmeye çalışıyor. Gerçek katiller onlar bunu bilin." sözleriyle Avrupa'ya tepki gösterdi.

    Lavrov’dan Batı ülkelerine veryansın!

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, açıklamalarda bulundu. Lavrov, nükleer savaştan Batı'nın bahsettiğini belirterek, "Önce Stoltenberg, radikal güçlere seslenir gibi "NATO'nun yapmak istediğini kimse engelleyemez, Doğu Avrupa ülkelerine füze yerleştirmek istiyorsak kimse engel olamaz" dedi" açıklamasında bulundu. Lavrov, "Bize karşı savaşmayı istiyorlarsa bunu iyi düşünmeliler" ifadelerini kullandı.

    Lavrov'dan krtik açıklamalar! Nükleer savaş ihtimali var mı?



    Lavrov'un tüm dünyanın canlı yayınla takip ettiği açıklamaları şu şekilde:

    Elbette bir çözüm bulunacak, bundan şüphem yok. İçinde bulunduğumuz koşullar müzakere ediliyor. Ukrayna tarafı henüz ulaşamadı ancak bu yapılacak.

    Genel olarak silahlardan arındırılma yaklaşımıyla ilgili, Ukrayna topraklarında gerçekleştirilen soykırımı önlemeye yönelik, ulusların kendi kaderlerini belirlemesi ile bağlantılı bunlar. Ukraynalılar kendi kaderlerini kendileri belirlemeliler. Önceden yapılan anlaşmalara uyulmaması çok açık. Atlantik ve Avrupa coğrafyasında, kendi haklarımı domine edeceğim şeklindeki tavırları kabul edilemez. Batı bizim güvenliğimiz için ne gerektiğini kendisi belirlemeye çalışıyor, biz buna izin vermeyeceğiz.

    Kuzey Akım 2'yi engellemeye çalıştılar. Avrupa'nın enerji güvenliğini kendi anlayışlarına göre yönlendirmeye çalışıyorlar. Zamanında Napolyon da Hitler de Avrupa'yı kendi hakimiyetine almaya çalışmıştı, şimdi ABD de bunu yapmaya çalışıyor. Görüşmeler var konuşmalar var, Batı başkentlerinden gelen sesler var. Öyle bir tablo doğuyor ki, Hollywood'da olduğu gibi mutlak kötü ve iyi var. Tabii ki mutlak iyi bir şahsiyet haline gelmiş ve bu senaryoyu yazıyor. Ben bu histerinin ortadan kalkacağına inanıyorum.

    NÜKLEER SİLAH AÇIKLAMASI
    Bizim bir askeri doktrinimiz var. Burada nükleer silaha ilişkin koşullar belirtiliyor. Nükleer savaşla ilgili hazırlıklar yürütülüyor evet doğru. Siz lütfen şu ana kadarki açıklamalara dikkatle bakın. Önce Stoltenberg, radikal güçlere seslenir gibi "NATO'nun yapmak istediğini kimse engelleyemez, Doğu Avrupa ülkelerine füze yerleştirmek istiyorsak kimse engel olamaz" dedi.

    Fransızlar horozdur biliyorsunuz, ulusal sembolleri de öyle, horoz gibi kabarmayı seviyorlar.

        "NÜKLEER SAVAŞ OLASILIĞI NATO VE UKRAYNA TARAFINDAN YÜRÜTÜLÜYOR"
        3. Dünya Savaşı sadece nükleerle yapılabilir. Batılı politikacılar nükleer silah ve nükleer savaştan bahsediyor. Nükleer savaş olasılığı Rusya tarafından değil, NATO ve Ukrayna tarafından yürütülüyor. Bize karşı savaşmayı istiyorlarsa bunu iyi düşünmeliler.

        (Tepkilere ilişkin soruya yanıt) Siz alıntı yapmak istediniz herhalde önünüzdeki kağıttan, kısa bir soru. Ben arkada ne düşünce var onu yorumlayabilecek durumda değilim ama eğer siz dikkat ettiyseniz Avrupa, her türlü şekilde kitle iletişim araçlarının önünü kesmeye, Rusya'dan haberleri kesmeye çalışıyor. Gerçek katiller onlar bunu bilin.

        (Zelenski'nin milliyetçi olduğuna inanıyor musunuz?) Zelenski şu anda ancak Neo Nazilerin olduğu bir toplumu yönetiyor. Burada açık açık gösteriler yapıyorlar. Zelenski, o gösteriler için kendi muhafız alayından güvenlik almasını istiyor. Bunları eğitiyorlar. Nasıl suikastlar yapılır bunları öğretiyorlar. Zelenski dedesinin çarpıştığını söyledi (Nazilere karşı) ama bakın nasıl yasalara imza atıyor. Sanki Ukrayna'daki Rus halkının başkanı değilmiş gibi davranıyor. Rus dilini yasaklıyor, günlük kullanımda Rusça'nın kullanımını yasaklıyor.

        "BU TEHDİDE BOYUN EĞEMEZDİK"
        NATO'nun doğuya ilerlemeyeceği sözü verildi, bu açıktır. Sayın Putin bunu anlattı. 5 dalga halinde NATO bize doğru ilerledi. Biz her zaman görüşmeye açığız ama NATO'nun Ukrayna ile yapmaya çalıştığını herkes biliyor. Darbe için hiçbir gerekçe yoktu, o zamanın muhalefet başkanı ile devlet başkanı ile yapılan anlaşmadan bir gün sonra gerçekleşti darbe. Çünkü Kırım'da ayaklanma oldu. Bunlar olmasaydı biz de o girişimlerde bulunmazdık. Bugün ise biz bu tehdide boyun eğemezdik. Ukrayna'yı Rus karşıtı haline getirdiler.

        RUSYA SALDIRISINDA SİVİLLERİN ÖLÜMLERİ
        (Sivillerin ölümüne ilişkin soruya yanıt) Her türlü insan hayatı bizim için değerlidir ama askeri harekatlar sırasında sivil kayıplar olur. Bizim askerlerimiz özeldir, sadece askeri hedeflere yönelik hareket etmeleri söylenildi ama Ukraynalı askerlere bile yönelik saldırımız yok. Biz saldıracağımız askeri hedefleri gayet iyi biliyoruz. Kayıplarından dolayı taziyelerimi biliyorum. Size uygun bir alanınız olur ve duygusal davranırsınız. Siz akılcıl sorular sormuyorsunuz. Bu sorularınızla düşüncenizi empoze etmeye çalışıyorsunuz. Sivillerin ölümüne yol açan hiçbir hareketi kesinlikle onaylamıyorum ama istenmeyen kayıpları yaratan biz değiliz, o terimin kendisi bile ABD'ye ait. Siz Irak'ta onlar bunu yaptığında, yüz binlerce sivil kaybı olduğunda böyle duygusal sorular sordunuz mu? Ukrayna'da doğru olanı yapıyoruz. Şu anda insanların ölmesi kötü ama Donbas'ta 8 yıllık çatışmalarda binlerce kişi öldü.

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        Haberler Dünya Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan Batı ülkelerine veryansın: Gerçek katiller bunlar!
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