Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, açıklamalarda bulundu. Lavrov, nükleer savaştan Batı'nın bahsettiğini belirterek, "Önce Stoltenberg, radikal güçlere seslenir gibi "NATO'nun yapmak istediğini kimse engelleyemez, Doğu Avrupa ülkelerine füze yerleştirmek istiyorsak kimse engel olamaz" dedi" açıklamasında bulundu. Lavrov, "Bize karşı savaşmayı istiyorlarsa bunu iyi düşünmeliler" ifadelerini kullandı.







Lavrov'un tüm dünyanın canlı yayınla takip ettiği açıklamaları şu şekilde:

Elbette bir çözüm bulunacak, bundan şüphem yok. İçinde bulunduğumuz koşullar müzakere ediliyor. Ukrayna tarafı henüz ulaşamadı ancak bu yapılacak.