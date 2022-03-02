Ukrayna sınırını geçen Afrikalılar: Ten renklerimiz nedeniyle ırkçılığa uğradık

Muhabirler savaş şartlarındaki olağanüstü günlerini yaşayan Ukrayna'dan farklı ülke sınırlarına geçen Afrikalı öğrencilere ve ailelerine ulaşarak yaşadıklarını sordu.

Romanya'ya geçen Esvatinili öğrenci Vukile Dlamini, hayatının en zor yolculuklarından birini yaptığını belirterek, "Çok fazla ırkçılığa maruz kaldık. Polis bize silah doğrulttu. Hala yaşadıklarımın etkisi altındayım. Fiziken ve ruhen çok yıprandım." dedi.

Slovakya'ya ulaşmayı başaran Nijeryalı Victor Eldred de "Lviv'de trene sadece Ukraynalıların binmesine izin verdiler. Saatlerce soğukta bekledik ama bir şekilde zorlu bir yolculuk sonunda Ukrayna'dan çıkmayı başardık." ifadesini kullandı.