Ukrayna sınırını geçen Afrikalılar: Ten renklerimiz nedeniyle ırkçılığa uğradık

Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'dan kaçmayı başaran Afrikalılar sınır hattında yaşananları anlattı.
Polonya, Slovakya, Macaristan, güneybatısında ise Romanya ve Moldova'ya komşu olan Ukrayna'dan ayrılmak isteyenler, bu ülkelere kara yoluyla ulaşmaya çalışıyor.
Çoğunluğu öğrenci olan Afrikalılar ise sınır hatlarında ten renkleri nedeniyle ırkçılığa uğradıklarını ifade ediyor.
Muhabirler savaş şartlarındaki olağanüstü günlerini yaşayan Ukrayna'dan farklı ülke sınırlarına geçen Afrikalı öğrencilere ve ailelerine ulaşarak yaşadıklarını sordu.
Romanya'ya geçen Esvatinili öğrenci Vukile Dlamini, hayatının en zor yolculuklarından birini yaptığını belirterek, "Çok fazla ırkçılığa maruz kaldık. Polis bize silah doğrulttu. Hala yaşadıklarımın etkisi altındayım. Fiziken ve ruhen çok yıprandım." dedi.
Slovakya'ya ulaşmayı başaran Nijeryalı Victor Eldred de "Lviv'de trene sadece Ukraynalıların binmesine izin verdiler. Saatlerce soğukta bekledik ama bir şekilde zorlu bir yolculuk sonunda Ukrayna'dan çıkmayı başardık." ifadesini kullandı.
Eldred, henüz Nijerya hükümetinin kendileriyle iletişime geçmediğinin altını çizerek, bundan sonra ne yapacağına ise henüz karar vermediğini dile getirdi.
Polonya'ya geçen Senegalli öğrenci Issa Dasylva ise sınır geçişlerinde herhangi bir sorun yaşamadığını söyledi.
Sınıra ulaşmanın 48 ila 72 saat sürdüğünü kaydeden Dasylva, "Senegalli yetkililer bizimle yakından ilgilendi. Sınır geçişinde problem yaşayan Senegalli görmedim. Polonya'daki Senegal Büyükelçiliği bizimle devamlı iletişimde." diye konuştu.