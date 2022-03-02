Rusya Ukrayna savaşında ırkçılık iddiası! Ukrayna'dan kaçan siyahiler trenlerden indirildi

Rusya Ukrayna savaşında Ukrayna'da okuyan binlerce öğrenci ülkeden çıkmaya çalışıyor. Bu esnada iğrenç iddialar da gündeme geliyor.
Dünden itibaren dolaşan iddiaya göre Ukrayna'dan tahliye de önce beyazlara öncelik verildi ve siyahiler zorla trenden indirildi.
"SİYAHİLERDEN KİMSE HOŞLANMIYOR"
Ukrayna'da okuyan bir öğrenci şunları söyledi "Beyazlar önce Hintler ve Araplar, siyahilerden öncelikli, siyahi olduğun sürece kimse senden hoşlanmıyor. Ukrayna'da bir polisin siyahi birini yumrukladığını hiçbir sebep olmadan yumrukladığını hatırlıyorum. Hiç yüzünden vurdu. O yüzden daha önce söylediğim gibi siyahileri düşünmeden önce beyazları düşünüyorlar."
"BİZDEN PARA İSTEDİLER"
Bir başka öğrenci ise "Tren istasyonuna gittik ama binmemize izin vermediler. Binmemize izin verdiklerinde "bize para vermelisiniz" dediler. "Yabancı olduğunuz için bu size ücretsiz değil para vermelisiniz" dedi.