Rusya Ukrayna savaşında ırkçılık iddiası! Ukrayna'dan kaçan siyahiler trenlerden indirildi

"SİYAHİLERDEN KİMSE HOŞLANMIYOR"

Ukrayna'da okuyan bir öğrenci şunları söyledi "Beyazlar önce Hintler ve Araplar, siyahilerden öncelikli, siyahi olduğun sürece kimse senden hoşlanmıyor. Ukrayna'da bir polisin siyahi birini yumrukladığını hiçbir sebep olmadan yumrukladığını hatırlıyorum. Hiç yüzünden vurdu. O yüzden daha önce söylediğim gibi siyahileri düşünmeden önce beyazları düşünüyorlar."