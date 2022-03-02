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    • Dünya
    • 02.03.2022 13:48
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    • 02.03.2022 13:48
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    Airbus'tan Rusya kararı! Askıya alındı

    Son dakika haberi... Merkezi Avrupa'da bulunan dünyanın en büyük uçak üreticilerinden Airbus, Ukrayna'ya savaş açan Rusya'ya yedek parça göndermeyi ve Rus hava yollarını desteklemeyi askıya aldığını açıkladı.

    Airbus’tan Rusya kararı! Askıya alındı

    Merkezi Avrupa'da bulunan uçak üreticisi Airbus, Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımların ardından Rusya'ya yedek parça göndermeyi ve Rus hava yollarını desteklemeyi askıya aldığını duyurdu.

    Airbus'tan yapılan açıklamada, Moskova'daki teknik merkezin, Batı yaptırımları altında yerel müşterilere hizmet verip vermeyeceğini de değerlendirdiği belirtildi.

    Airbus'ın açıklaması, ABD'li uçak üreticisi Boeing'in dün "Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından uygulanan yaptırımların küresel havacılık sektöründe oynaklığa neden olmasının etkisiyle Rus hava yollarına parça, bakım ve teknik desteğini askıya almanın yanı sıra Moskova'daki büyük operasyonları durdurduğunu" duyurmasının ardından geldi.

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