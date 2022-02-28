Ukrayna'dan Romanya'ya 70 binden fazla kişi giriş yaptı

Carbunaru, düzenlediği basın toplantısında, son 24 saatte 16 bin 248 kişinin ülkeye girdiğini, bunların 10 bin 566'sının Ukrayna vatandaşı olduğunu ifade etti.
Carbunaru, düzenlediği basın toplantısında, son 24 saatte 16 bin 248 kişinin ülkeye girdiğini, bunların 10 bin 566'sının Ukrayna vatandaşı olduğunu ifade etti.
Romanya'nın Ukrayna'ya yakıt ve gıdadan oluşan yardımları ulaştırmaya devam edeceğini söyleyen Carbunaru, Rus propagandası yapan "Russia Today" ve "Sputnik" kanallarının da bugünden itibaren ülkede yayın yapamayacağını ifade etti.
Öte yanda Romanya Acil Durumlar Genel Müfettişliğinden yapılan açıklamaya göre, dün itibarıyla mülteci konaklama merkezlerindeki doluluk yüzde 56,4'e ulaştı.