Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 28.02.2022 19:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.02.2022 20:05
    ABONE OL

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den AB üyeliği için imza!

    Son dakika haberleri... Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşın 5. gününde Ukrayna'dan çok konuşulacak bir hamle geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) katılımı için yapılacak resmi başvuruyu imzaladı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Zelenskiy imzayı attı!

    Rusya ve Ukrayna arasından Donbas gerilimi sonrası başlayan savaş 5. gününde devam ediyor.

    UKRAY'DAN FLAŞ HAMLE
    Bir yanda müzakere görüşmeleri başlamışken Ukrayna'dan flaş bir hamle geldi.

    ZELENSKİY AB ÜYELİĞİ İÇİN İMZAYI ATTI
    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) katılımı için yapılacak resmi başvuruyu imzaladı.

    Batılı ortakların Ukrayna'yı desteklemeye devam ettiklerine dikkati çeken Zelenskiy, Rusya'nın saldırılar nedeniyle kayıplar yaşadığını da belirtti.

    Vladimir Zelenskiy, "4 bin 500 Rus askeri öldü. Teçhizatınızı bırakın ve gidin buradan. Komutanlarınıza ve propagandacılarınıza inanmayın. Hayatınızı kurtarın." açıklamasında bulundu.

    ZELENSKİY AVRUPA'YA ÇAĞRI YAPMIŞTI
    Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus ve Ukraynalı heyetler arasındaki görüşmeler öncesinde bu sabah yaptığı konuşmada AB'ye yeni bir özel prosedür kapsamında acil üyelik çağrısı talebinde bulunmuştu.

    AB'DEN RUSYA'YA TEPKİ: EKONOMOMİK SONUÇLARI OLACAK
    Rusya'ya peş peşe yaptırımlar uygulayan AB'den yeni açıklamalar geldi.

        Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin Rusya'ya karşı yaptırımlarının AB için de ekonomik sonuçları olacağına işaret ederek, "Bugün bu bedeli ödemezsek yarın çok daha fazlasını ödeyeceğiz." dedi.

        Borrell, AB ülkelerinin savunma bakanlarının Ukrayna'ya askeri yardımların koordinasyonu için video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantı bitiminde açıklamalarda bulundu.

        AB ülkelerinin enerji konusunda Rusya'ya aşırı bağımlı olduğunu anımsatan Borrell, "Enerji bu çatışmanın dışında tutulamaz. İster hoşunuza gitsin ister gitmesin Rus petrol ve gazına bağımlıyız. Bu bağımlılığı mümkün olduğunca çabuk azaltacağız." diye konuştu.

        Borrell, yıllardır enerjide bağımlılık azaltılsın söylemlerine rağmen bu bağımlılığın artığını anımsatarak, bunun artık varoluşsal bir politika halini aldığını söyledi.

        Yenilenebilir kaynaklar ve hidrojene yatırım yapılması gerektiğine işaret eden Borrell, "Şimdi gerçekten enerjide bağımlılığı azaltma zamanı geldi." ifadesini kullandı.

        Borrell, "Enerji piyasalarında türbülans olacak. Bu yaşanacak. Enerji fiyatları artacak ve yüksek fiyatlar sonunda tüketiciler tarafından ödenecek." değerlendirmesinde bulundu.

        Artan enerji fiyatları karşısında yoksul ve savunmasızları korumaya yönelik politikalar uygulanabileceğine dikkati çeken Borrell, "Rusya'ya karşı eylem ve tepkilerimizin ekonomik sonuçları olacak." dedi.

        Borrell, söz konusu ekonomik sonuçlara karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

        AB'nin yapması gerekenlerin, sonuç doğurmadan gerçekleştirmenin mümkün olmadığına işaret eden Borrell, "Ukrayna halkının ödediği bedele bakın. Asıl bedeli onlar ödüyor. Bugün bu bedeli ödemezsek yarın çok daha fazlasını ödeyeceğiz." diye konuştu.

        "LÜTFEN 'GÖÇMEN' DEMEYİN"
        Borrell, Ukrayna'daki savaş nedeniyle çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin ülkesini terk etmek zorunda kalarak komşu AB ülkelerine ve Moldova'ya gittiğini hatırlattı.

        Basının bu kişilere "göçmen" olarak adlandırmamasını isteyen Borrell, Ukraynalı "mültecilerin" özellikle Polonya sınırında yoğunlaştığını bildirdi.

        AB'NİN VERECEĞİ UÇAKLARI UKRAYNALI PİLOTLAR KULLANACAK
        Ukrayna'nın coğrafi istihbarat yardımı talep ettiğini aktaran Borrell, bunun için AB'nin İspanya'daki uydu merkezinin destek vereceğini söyledi.

        Borrell, Ukrayna'ya gönderilecek savaş jetleri hakkında bir soruyu yanıtlarken AB üyesi ülkelerin ikili olarak Ukrayna'ya istedikleri yardımı yapabileceklerini vurguladı.

        Ukrayna'nın talepleri arasında savaş uçaklarının da bulunduğunu hatırlatan Borrell, bu uçakların Ukrayna'ya verilmesi durumunda Ukrayna Hava Kuvvetleri pilotları tarafından kullanılacağını aktardı.

        Borrell, hangi AB ülkesinin ne tür askeri yardım göndereceğine ilişkin bir soru üzerine, "Bu bir savaştır. Karşı tarafın işine yarayacak bilgiler vermeyeceğim. Ukrayna'ya yardımların nasıl gideceğinin detaylarını söyleyecek değilim. Eminim Ruslar bu tür bilgileri aldıklarında mutlu olurlar." karşılığını verdi.

        RUSYA'NIN BALKANLAR'DAKİ OLASI HAMLELERİNE KARŞI UYARI
        Borrell, Moldova'da Rusya'nın baskısının gelecek günlerde artabileceği, Batı Balkanlar'da da benzer durumlar oluşabileceği uyarısında bulundu.

        Altea Operasyonu kapsamında 500 kişilik takviye yapacaklarını kaydeden Borrell, özellikle Bosna Hersek'te istikrarın öneminin altını çizdi.

        "ASKERİ HARCAMALARI ETKİN KULLANMALIYIZ"
        AB ülkelerinin askeri harcamalarının etkin kullanılmasının da önemine dikkati çeken Borrell, şunları söyledi:

        "Hep birlikte savunma harcamalarımız Rusya'nın savunma harcamalarının 4 katı ve Çin'in harcamalarına eşit. Ancak aynı derecede etkin değil. Daha fazla ama esasen daha iyi şekilde harcamalıyız."

        LAVROV İÇİN İSTİSNA OLABİLİR
        Borrell, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Rusya'ya getirilen AB uçuş yasağı nedeniyle Cenevre'deki BM toplantısına katılımını iptal etmesine ilişkin soruyu da yanıtladı.

        Yasakla ilgili "istisnalar" olabileceğini aktaran Borrell, "Lavrov'un Cenevre'ye diplomatik sebeplerle uçuşunu yasaklayacak kadar ileri gitmedik. Tabii tatil için seyahat edecekse gidemez." dedi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Büyükşehir’le yalnız değilsiniz
        Haberler Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den AB üyeliği için imza!
            SON DAKİKA