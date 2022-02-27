Dakika dakika Rusya - Ukrayna savaşı | 6 saatlik müzakere! Ukrayna'dan flaş talep: Kırım ve Donbas dahil geri çekilin! AB'den yeni kararlar...

Açıklamada, Rusların İrpin şehrini alma girişiminin başarısız kaldığına dikkat çekilerek "Ukrayna savunma kuvvetleri düşmanın yeni teçhizatlarını imha etti. Bütün yönlerde, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin tank ve mekanize birimleri, topçu desteğiyle belirli hatların savunmasını elinde tutuyor. Ukrayna Hava Kuvvetleri düşman hava saldırılarını püskürtüyor. Savunma birlikleri grupları Kiev'de sıkı ve çok katmanlı savunma sistemi konuşlandırdı." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, 3-15 kişilik Ukrayna üniforması giymiş Rus sabotaj gruplarıyla da sistematik mücadele yürütüldüğü aktarıldı. Gostomel askeri üssü yakınında bulunan İrpin şehri, başkent Kiev'in merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafede bulunuyor.

14'Ü ÇOCUK 352 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, Rusya'nın 23 Şubat'tan bu yana Ukrayna'ya yönelik düzenlediği saldırılarda 14'ü çocuk 352 sivilin hayatını kaybettiği, 116'sı çocuk olmak üzere bin 684 kişinin de yaralandığını açıkladı.

RUSYA'YA KARŞI BİR İLK

Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya desteğini göstermek için Rusya'ya karşı yaptırımları arttırdığını belirten Komisyon Başkanı von der Leyen, Avrupa Birliği ilk kez saldırı altındaki bir ülkeye silah ve diğer teçhizatın satın alınmasını ve teslimatını finanse edecek. Bu bir dönüm noktasıdır dedi.



İŞTE UKRAYNA VE RUSYA ARASINDAKİ SAVAŞTA DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER

19.12 Putin, imzaladığı kararnameyle, Rusya vatandaşlarının ve şirketlerinin döviz cinsinden dış borç vermelerini ve Rusya dışındaki banka hesaplarına döviz yatırmalarını yasakladı.

19.10 Rusya ve Ukrayna rasındaki müzakere 6 saatin ardından sona erdi.

19.03 İngiltere, Rus gemilerinin limanlarına erişimini yasaklama kararı aldı.

18.24 BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Silahlar konuşuyor ama diyalog kanalları her zaman açık. Savaş sadece yıkım getirir." dedi.

"Nükleer savaş ihtimali bile akılalmaz bir durum." diyen Guterres şunları söyledi, "BM, Ukrayna'yı yalnız bırakmayacak, bu konuda güvence verdim. İnsani ihtiyaçları giderebilmek için çalışıyoruz. Tam taahhüt veriyoruz, bu öldürücü çatışmadan etkilenen herkese tam destek vereceğiz. 20 milyon ABD dolarını acil durum fonumuzdan hemen buraya tahsis ettik. Daha fazla kırılgan insanlara yardımcı olabilmek için bu insanlara bu parayı ayırdık."

17.59 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet BaşkanıPutin ile görüştü, acil ateşkes çağrısı yaptı.

17.50 AB Yüksek Temsilcisi Borrel: Rus gazına bağımlılık azalmalı. Belarus ve Putin ile iş birliği yapanlara yaptırım gelecek.

Borrell, AB ülkelerinin savunma bakanlarının Ukrayna'ya askeri yardımların koordinasyonu için video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantı bitiminde açıklamalarda bulundu.

AB ülkelerinin enerji konusunda Rusya'ya aşırı bağımlı olduğunu anımsatan Borrell, "Enerji bu çatışmanın dışında tutulamaz. İster hoşunuza gitsin ister gitmesin Rus petrol ve gazına bağımlıyız. Bu bağımlılığı mümkün olduğunca çabuk azaltacağız." diye konuştu.

Borrell, yıllardır enerjide bağımlılık azaltılsın söylemlerine rağmen bu bağımlılığın artığını anımsatarak, bunun artık varoluşsal bir politika halini aldığını söyledi.

Yenilenebilir kaynaklar ve hidrojene yatırım yapılması gerektiğine işaret eden Borrell, "Şimdi gerçekten enerjide bağımlılığı azaltma zamanı geldi." ifadesini kullandı.

Borrell, "Enerji piyasalarında türbülans olacak. Bu yaşanacak. Enerji fiyatları artacak ve yüksek fiyatlar sonunda tüketiciler tarafından ödenecek." değerlendirmesinde bulundu.

Artan enerji fiyatları karşısında yoksul ve savunmasızları korumaya yönelik politikalar uygulanabileceğine dikkati çeken Borrell, "Rusya'ya karşı eylem ve tepkilerimizin ekonomik sonuçları olacak." dedi.

Borrell, söz konusu ekonomik sonuçlara karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini sözlerine ekledi.

AB'nin yapması gerekenlerin, sonuç doğurmadan gerçekleştirmenin mümkün olmadığına işaret eden Borrell, "Ukrayna halkının ödediği bedele bakın. Asıl bedeli onlar ödüyor. Bugün bu bedeli ödemezsek yarın çok daha fazlasını ödeyeceğiz." diye konuştu.

"LÜTFEN 'GÖÇMEN' DEMEYİN"

Borrell, Ukrayna'daki savaş nedeniyle çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin ülkesini terk etmek zorunda kalarak komşu AB ülkelerine ve Moldova'ya gittiğini hatırlattı.

Basının bu kişilere "göçmen" olarak adlandırmamasını isteyen Borrell, Ukraynalı "mültecilerin" özellikle Polonya sınırında yoğunlaştığını bildirdi.

ab'nin vereceği uçakları ukraynalı pilotlar kullanacak

Ukrayna'nın coğrafi istihbarat yardımı talep ettiğini aktaran Borrell, bunun için AB'nin İspanya'daki uydu merkezinin destek vereceğini söyledi.

Borrell, Ukrayna'ya gönderilecek savaş jetleri hakkında bir soruyu yanıtlarken AB üyesi ülkelerin ikili olarak Ukrayna'ya istedikleri yardımı yapabileceklerini vurguladı.

Ukrayna'nın talepleri arasında savaş uçaklarının da bulunduğunu hatırlatan Borrell, bu uçakların Ukrayna'ya verilmesi durumunda Ukrayna Hava Kuvvetleri pilotları tarafından kullanılacağını aktardı.

Borrell, hangi AB ülkesinin ne tür askeri yardım göndereceğine ilişkin bir soru üzerine, "Bu bir savaştır. Karşı tarafın işine yarayacak bilgiler vermeyeceğim. Ukrayna'ya yardımların nasıl gideceğinin detaylarını söyleyecek değilim. Eminim Ruslar bu tür bilgileri aldıklarında mutlu olurlar." karşılığını verdi.

RUSYA'NIN BALKANLAR'DAKİ OLASI HAMLELERİNE KARŞI UYARI

Borrell, Moldova'da Rusya'nın baskısının gelecek günlerde artabileceği, Batı Balkanlar'da da benzer durumlar oluşabileceği uyarısında bulundu.

Altea Operasyonu kapsamında 500 kişilik takviye yapacaklarını kaydeden Borrell, özellikle Bosna Hersek'te istikrarın öneminin altını çizdi.

"ASKERİ HARCAMALARI ETKİN KULLANMALIYIZ"

AB ülkelerinin askeri harcamalarının etkin kullanılmasının da önemine dikkati çeken Borrell, şunları söyledi:

"Hep birlikte savunma harcamalarımız Rusya'nın savunma harcamalarının 4 katı ve Çin'in harcamalarına eşit. Ancak aynı derecede etkin değil. Daha fazla ama esasen daha iyi şekilde harcamalıyız."

LAVROV İÇİN İSTİSNA OLABİLİR

Borrell, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Rusya'ya getirilen AB uçuş yasağı nedeniyle Cenevre'deki BM toplantısına katılımını iptal etmesine ilişkin soruyu da yanıtladı.

Yasakla ilgili "istisnalar" olabileceğini aktaran Borrell, "Lavrov'un Cenevre'ye diplomatik sebeplerle uçuşunu yasaklayacak kadar ileri gitmedik. Tabii tatil için seyahat edecekse gidemez." dedi.

17.35 Rusya ve Ukrayna arasındaki görüşmelere ara verildi.



16.29: Ukrayna Enerji Bakanı Avrupa'ya seslendi: "Ukrayna'nın enerji sistemi, Avrupa ile mümkün olan en kısa sürede senkronize edilmelidir."



16.25: Google, Ukrayna-Rusya Savaşı nedeniyle harita uygulaması olan Google Maps'i askıya aldığını duyurdu.

Haber sitesi Vice News'e göre, Ukrayna-Rusya savaşının başladığı günden bu yana, askeri birlikler ve sivillerin hareketlerinin "Google Maps" uygulamasından takip edildiğine dair şikayetler oldu.