

Tüm AB ihracatının da yaklaşık yüzde 5'i Rusya'yla. Rusya'nın ilk beş ülke ile ticareti toplam ticaretinin yüzde 86.9'u düzeyinde. Rusya'nın ana ticaret ortağı Çin. Çin'den sonra sırasıyla Almanya, Hollanda, Beyaz Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye geliyor.



ABD LİSTESİNDE 11 KURUM VAR

Batı ülkelerinin açıklamasında 'bazı bankaların' ifadesi de merak uyandırdı. "İlk olarak, seçilen Rus bankalarının SWIFT sisteminden çıkartılmasını sağlamayı taahhüt ediyoruz" denen açıklama sonrası "Petrol ve doğalgaz ithalatında açık kapı mı bırakılıyor?" sorusu akıllara geldi.



Ancak ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı olan ve tüm yaptırım kararlarının arkasında olan OFAC, 24 Şubat'taki ilk yaptırım açıklamasında "Tedbirler, Rusya'daki tüm bankacılık varlıklarının yaklaşık yüzde 80'ini hedefliyor" değerlendirmesinde bulunmuştu. OFAC, listesinde Sberbank ve VTB'nin de dahil olduğu 11 firmanın adı geçiyor. Rusya ile ilgili CAPTA Direktifi'ne tabi olduğu belirlenen diğer bağlı kuruluşlar da kapsamda. Otkritie, Novikom ve Sovcom gibi finans kurumları da listede.