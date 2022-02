ALTERNATİF SİSTEM SPFS

Rusya'nın SWIFT'e alternatif olarak 2014'te kurduğu SPFS (Sistema Peredachi Finansovykh Soobscheniy) sistemi ise henüz çok yaygın değil. SPFS'de ilk işlem Aralık 2017'de yapıldı. Şu anda sistemde Beyaz Rusya, Almanya, Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan ve İsviçre'den 23 yabancı banka var. SPFS, SWIFT'e göre çok daha ucuz ancak işlem yapmak görece olarak daha zor.



SWIFT NEDİR?

Belçika merkezli SWIFT sistemi, 1970 yılında, binlerce finans kuruluşundan oluşan bir işbirliği olarak kuruldu. Daha sonra da uluslararası finansın bel kemiği haline geldi. 2020'de SWIFT platformu üzerinden her gün yaklaşık 38 milyon transfer gönderildi. Sistem kullanılarak her yıl trilyonlarca dolar ve euro transfer ediliyor. Rusya ve Çin'in benzer şekilde çalışan kendi sistemleri olsa da dünya çapında yaygın olmadıkları için kullanılabilir değiller.