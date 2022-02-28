Rusya, küresel para transferi sistemi, Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication yani kısa adıyla SWIFT'ten önceki gece ortak bir açıklama ile çıkarıldı. Ukrayna'da Kiev'in kapılarına dayanan Rusya'ya karşı en ağır yaptırım da böylece gelmiş oldu.
Kararda AB, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve Kanada'nın imzası vardı ancak tüm dünyayı kapsayan bir yaptırım. Batı, Rusya'yı uluslararası finansal sistemden izole etmekte kararlı. Açıklamada yer alan şu ifade de bunu teyit ediyor: "Rusya'dan hesap soracağız ve birlikte bu savaşın Putin için stratejik bir başarısızlık olmasını sağlayacağız."
AB VE ABD İLE 226 MİLYAR DOLAR
140 trilyon dolarlık sınır ötesi para transferinin yüzde 90'ının üzerinden geçtiği SWIFT, hem Rusya'ya mal satanlar hem de alanlar için oldukça kritik. Rusya'nın AB ve Amerika Birleşik Devletleri ile yıllık yaklaşık 226 milyar doları bulan bir ticareti var.
Tüm AB ihracatının da yaklaşık yüzde 5'i Rusya'yla. Rusya'nın ilk beş ülke ile ticareti toplam ticaretinin yüzde 86.9'u düzeyinde. Rusya'nın ana ticaret ortağı Çin. Çin'den sonra sırasıyla Almanya, Hollanda, Beyaz Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye geliyor.
ABD LİSTESİNDE 11 KURUM VAR
Batı ülkelerinin açıklamasında 'bazı bankaların' ifadesi de merak uyandırdı. "İlk olarak, seçilen Rus bankalarının SWIFT sisteminden çıkartılmasını sağlamayı taahhüt ediyoruz" denen açıklama sonrası "Petrol ve doğalgaz ithalatında açık kapı mı bırakılıyor?" sorusu akıllara geldi.
Ancak ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı olan ve tüm yaptırım kararlarının arkasında olan OFAC, 24 Şubat'taki ilk yaptırım açıklamasında "Tedbirler, Rusya'daki tüm bankacılık varlıklarının yaklaşık yüzde 80'ini hedefliyor" değerlendirmesinde bulunmuştu. OFAC, listesinde Sberbank ve VTB'nin de dahil olduğu 11 firmanın adı geçiyor. Rusya ile ilgili CAPTA Direktifi'ne tabi olduğu belirlenen diğer bağlı kuruluşlar da kapsamda. Otkritie, Novikom ve Sovcom gibi finans kurumları da listede.