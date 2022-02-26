Avrupa Birliği'nden Rusya'ya ilave yaptırımlar devrede! Listenin başında Vladimir Putin ve Sergey Lavrov var

Rusya Ulusal Güvenli Konseyi üyeleri ve Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgelerle iş birliği anlaşmasını onaylayan Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma üyeleri de listelendi. Bu kişilerin mal varlıkları donduruldu.

Rusya Devlet Başkanlığı, Savunma Bakanlığı gibi çeşitli kamu kurumları ile enerji, havacılık ve finans sektöründe faaliyet gösteren şirketleri içeren toplam 64 önemli Rus kurumuna da yaptırım getirildi.