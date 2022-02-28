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    • Dünya
    • 28.02.2022 09:01
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    • 28.02.2022 09:17
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    On binlerce Rus vatandaşı hava kısıtlamaları nedeniyle ülkesine dönemiyor! AB hava sahasını kapattı

    Son dakika haberi... Rusya'ya yapılan yaptırımlar genişliyor. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Birliğin hava sahasını Rus uçaklarına kapatacaklarını açıkladı. Bu gelişmenin ardından Rusya Tur Operatörleri Birliği(ATOR), Rusya dışında 150 bin Rus turistin bulunduğunu ve 27 bin Rus vatandaşının hava kısıtlamaları nedeniyle ülkeye dönüş yapamadığını duyurdu.

    On binlerce Rus ülkesine dönemiyor

    Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, dün yaptığı açıklamada Birliğin hava sahasını Rus uçaklarına kapatacaklarını açıkladı.

    Von der Leyen, yaptığı açıklamada, AB hava sahasını Rusya'nın havayollarına kapatma kararı aldıklarını belirterek, "Bu, oligarkların özel jetlerini de kapsayacak." dedi.

    "Kremlin'in medya makinesini AB'de yasaklayacağız." ifadesini kullanan von der Leyen, Rus devletinin yayın organları Russia Today ve Sputnik ile onların yan kuruluşlarını hedef alacaklarını ifade etti.

    Von der Leyen, "Artık Putin'in savaşını haklı çıkarmak için yalanlarını yayamayacaklar." diye konuştu.

    Ayrıca von der Leyen, AB'nin tarihinde ilk kez savaştaki bir ülke için silah alımı ve teslimatını finanse edeceklerini açıkladı.

    Von der Leyen, Belarus'a da yeni ekonomik yaptırımlar uygulayacaklarını duyurdu.

    Lukaşenko yönetiminin en önemli sektörlerine karşı kısıtlayıcı tedbirler getireceklerini, fosil tütün, odun ve kereste, çimento, demir ve çeliğe kadar olan ürün ihracatını durduracaklarını belirten von der Leyen, "Bu aynı zamanda Rusya'ya karşı aldığımız tedbirlerin herhangi bir şekilde atlatılması riskini de ortadan kaldıracaktır." dedi.

    Von der Leyen, Rus savaş çabalarına yardım eden Belaruslulara da yaptırım uygulayacaklarını dile getirdi.

    Bu paket kapsamında önemli Rus bankaların SWIFT sisteminden çıkarılacağını, Rusya merkez bankasının işlemlerini yasaklayacaklarını aktaran von der Leyen, "Putin'in savaşını finanse etmesini önlemek için" tüm varlıklarını donduracaklarını ve Rus oligarklarının varlıklarını hedef alacaklarını kaydetti.

    AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de alınacak tedbirlerle Rusya Merkez Bankası rezervlerinin yarıdan fazlasının bloke edileceğini bildirdi.



    27 BİN RUS VATANDAŞI HAVA KISITLAMALARI NEDENİYLE ÜLKESİNE DÖNEMİYOR
    Rusya Tur Operatörleri Birliği(ATOR), Rusya dışında 150 bin Rus turistin bulunduğunu ve 27 bin Rus vatandaşının hava kısıtlamaları nedeniyle ülkeye dönüş yapamadığını duyurdu.



        Rusya'nın Ukrayna saldırısı nedeniyle birçok dünya ülkesi Rusya'ya hava kısıtlamaları kararı aldı. Yeni kısıtlama haberleri de gelmeye devam ederken, Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), Rusya dışında 150 bin Rus turistin bulunduğunu belirterek, dönüş için süresi gelen 27 bin turistin de Rusya'ya dönemediğini duyurdu. ATOR yetkilileri, bu sorunlarla turizm acentelerinin baş edemeyeceğini, bu nedenle ATOR ve Rusya Ulaştırma Bakanlığı'ndan yardım taleplerinin artabileceğini ifade etti. Yetkililer, neredeyse tüm Avrupa ülkelerinin hava sahasını kapatması nedeniyle transatlantik uçuşlarında da sorunlar yaşandığını kaydetti.

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        Haberler Dünya On binlerce Rus vatandaşı hava kısıtlamaları nedeniyle ülkesine dönemiyor! AB hava sahasını kapattı
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