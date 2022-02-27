Dakika dakika Rusya - Ukrayna savaşı | ABD'li şirket duyurdu: 5 kilometrelik Rus askeri konvoyu Kiev'e ilerliyor

01.00: Kiev'de yeniden siren sesleri yükselmeye başladı

00.35: Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Uluslararası Adalet Divanı, Ukrayna'nın Rusya aleyhinde dava açtığını ve Rusya aleyhinde tedbir kararları alınmasını talep ettiğini duyurdu. Mahkeme tarafından yayınlanan resmi bildiride, "Ukrayna, Rusya'ya karşı dava açtı ve Mahkemeden geçici tedbirler belirtmesini istedi" ifadeleri yer aldı.

00.26: Rusya'nın havayolu şirketi Aeroflot, bugünden itibaren tüm Avrupa'ya uçuşların durdurulduğunu açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna saldırılarının ardından birçok ülke Rusya'ya karşı hava sahasını kapatırken, Rusya'nın havayolu şirketi Aeroflot, bu gerekçeyle tüm Avrupa'ya uçuşların durdurulduğunu açıkladı. Şirketin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Avrupa makamları tarafından uygulanan hava sahası kısıtlamaları nedeniyle, Aeroflot Avrupa rota ağındaki uçuşlarını 28 Şubat 2022'den bir sonraki duyuruya kadar askıya almıştır" denildi.

23.59: ABD'nin Moskova Büyükelçiliği, Rusya'daki ABD vatandaşlarına çağrı yaparak, "ABD vatandaşları, halen mevcut olan ticari seçenekler aracılığıyla Rusya'dan derhal ayrılmayı düşünmeli" ifadelerine yer verdi.