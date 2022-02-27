Savaşın iki yüzü! Rusya-Ukrayna savaşı acıyı gözler önüne serdi!

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Rusya'nın topraklarını işgal ettiği milyonlarca Ukraynalı silahlandı. Vatanı için savaştı. Onların arasında Yaryna Arieva ve Sviatoslav Fursin çifti de vardı. Önceki gün nikah kıyan çift dün Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne gönüllü olarak katıldı. "Vatanımızı koruyacağız" açıklaması yaptı.Rusya'nın topraklarını işgal ettiği milyonlarca Ukraynalı silahlandı. Vatanı için savaştı. Onların arasında Yaryna Arieva ve Sviatoslav Fursin çifti de vardı. Önceki gün nikah kıyan çift dün Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne gönüllü olarak katıldı. "Vatanımızı koruyacağız" açıklaması yaptı.