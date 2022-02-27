Savaşın iki yüzü! Rusya-Ukrayna savaşı acıyı gözler önüne serdi!

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgale dünya seyirci kaldı. Sadece cılız ekonomik yaptırımlar ve kınamalar, Rusya'yı caydırmadı. Savaşın en dramatik yüzü olarak da bir tarafta Rus askerinin donmuş cesedi, diğer tarafta sığınakta saklanarak ölümden kaçan hamile kadının dünya getirdiği Mia bebek, hafızalara kazındı. Rus askerleri, Putin'in emriyle başkent Kiev'i kuşattı. Gece boyunca Ukrayna güçleriyle çatıştı. Sivil yerleşim yerlerine cruise füzesi fırlattı.
ZELENSKİ: DİRENİN!
Ukrayna lideri Zelenski ise halkı direnişe çağırdı. 25 binin üzerindeki gönüllüye silah dağıtıldı. Başkentteki abluka yüzünden yemek, benzin sıkıntısı başladı. İnsanlar temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlandı. Fiyatlar 5-10 katına çıktı. Çeşitli kentlerde yağmalar başladı. Saldırılar yüzünden yüzbinlerce sivil yer değiştirmek zorunda kaldı. Saldırıların yoğunlaştığı şehirlerden kaçıp Lviv gibi nispeten daha güvenli şehirlere kaçan siviller, kalacak yer bulamadı.