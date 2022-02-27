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    Savaşın iki yüzü! Rusya-Ukrayna savaşı acıyı gözler önüne serdi!

    Avrupa’nın göbeğinde Rusya-Ukrayna savaşı, büyük dramı gözler önüne serdi. Bir tarafta siviller ve gencecik askerler ölürken, diğer tarafta minik yürekler dünyaya geldi.

    Savaşın iki yüzü

    Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgale dünya seyirci kaldı. Sadece cılız ekonomik yaptırımlar ve kınamalar, Rusya'yı caydırmadı. Savaşın en dramatik yüzü olarak da bir tarafta Rus askerinin donmuş cesedi, diğer tarafta sığınakta saklanarak ölümden kaçan hamile kadının dünya getirdiği Mia bebek, hafızalara kazındı. Rus askerleri, Putin'in emriyle başkent Kiev'i kuşattı. Gece boyunca Ukrayna güçleriyle çatıştı. Sivil yerleşim yerlerine cruise füzesi fırlattı.



    ZELENSKİ: DİRENİN!
    Ukrayna lideri Zelenski ise halkı direnişe çağırdı. 25 binin üzerindeki gönüllüye silah dağıtıldı. Başkentteki abluka yüzünden yemek, benzin sıkıntısı başladı. İnsanlar temel ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlandı. Fiyatlar 5-10 katına çıktı. Çeşitli kentlerde yağmalar başladı. Saldırılar yüzünden yüzbinlerce sivil yer değiştirmek zorunda kaldı. Saldırıların yoğunlaştığı şehirlerden kaçıp Lviv gibi nispeten daha güvenli şehirlere kaçan siviller, kalacak yer bulamadı.



    Ukrayna'da can kaybı yükseldi. Rusların saldırısı sonucu şimdiye kadar 3'ü çocuk 198 kişi hayatını kaybetti. Öte yandan Ukrayna, 3 bin 500'den fazla Rus askerini öldürdüğünü iddia etti.



        DOĞUM VE ÖLÜM AYNI ANDA!
        Rusya'nın bombalar yağdırdığı Kiev'de bir mucize gerçekleşti. 23 yaşındaki bir kadın, sığınakta Mia isimli bebeğini dünyaya getirdi. Mermi seslerini susturan o bebek sesi, yüreklere işledi.



        YANARAK CAN VERDİ
        Putin'in emriyle Ukrayna'yı işgal için ilerleyen Rus tankı, 25 Şubat'ta Kharkiv kenti yakınlarında imha edildi. Tankın sürücüsü Rus asker yanarak hayatını kaybetti. Cesedi ise karla kaplandı!



        ÖNCE DÜĞÜN SONRA SAVUNMA
        Rusya'nın topraklarını işgal ettiği milyonlarca Ukraynalı silahlandı. Vatanı için savaştı. Onların arasında Yaryna Arieva ve Sviatoslav Fursin çifti de vardı. Önceki gün nikah kıyan çift dün Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne gönüllü olarak katıldı. "Vatanımızı koruyacağız" açıklaması yaptı.Rusya'nın topraklarını işgal ettiği milyonlarca Ukraynalı silahlandı. Vatanı için savaştı. Onların arasında Yaryna Arieva ve Sviatoslav Fursin çifti de vardı. Önceki gün nikah kıyan çift dün Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne gönüllü olarak katıldı. "Vatanımızı koruyacağız" açıklaması yaptı.



            ÇOK KORKTULAR
            ABD Dışişleri Bakanlığı "NATO'ya katılmak isterse İsveç ve Finlandiya'ya kapılar açık" dedi. Bunun üzerine Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova "Siyasi-askeri sonuçlar olur" diyerek iki ülkeyi de tehdit etti. Geri adım atan İsveç ve Finlandiya, "NATO'ya katılma gibi bir düşüncemiz yok" dedi.



            NATO SİLAH GÖNDERECEK
            Cuma günkü NATO toplantısı sonucunda 28 ülke, Ukrayna'ya daha fazla silah, tıbbi malzeme ve diğer askeri yardımları gönderme konusunda anlaştı. Almanya, 1000 tanksavar ve 500 uçaksavar füzesi gönderme kararı aldı. Belçika ise 2.000 makineli tüfek ve 3.800 ton yakıt tedarik edeceğini açıkladı.



            AVRUPA'DA PANİK BÜYÜYOR
            NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Avrupa'yı panikletti. "Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini, barbarca olarak nitelendiriyor ve kınıyoruz. Avrupa'nın güvenliği için vahim bir andayız" dedi.



                Ukrayna ve Rus askerleri arasında sıcak temas sağlandı. Ukraynalılar, Kiev'i kuşatan Ruslarla çatıştı. 200'den fazla Rus askerinin esir alındığı açıklandı.



                'BURADAYIM, SİLAH BIRAKMAYACAĞIZ'
                Ukrayna Lideri Volodimir Zelenski, ABD'nin defalarca kez ülkeden kaçırma teklifini geri çevirdi. Putin'in "Silah bırakın" çağrısını da elinin tersiyle itti. Dün sabah saatlerinde Kiev sokaklarında video çekti. Dünyaya ve Moskova'ya net mesajını iletti: Ben buradayım. Silahlarımızı bırakmayacağız. Devletimize sahip çıkacağız. Burası bizim toprağımız. Ülkemiz. Bizim çocuklarımız. Bütün bunları koruyacağız. Savaş burada. Götürülmeye değil, mühimmata ihtiyacım var...



                ERDOĞAN'LA GÖRÜŞTÜ
                Başkan Erdoğan, dün Zelenski ile telefon görüşmesi yaptı. "Ateşkes için çaba gösteriyoruz" dedi. Zelenski ise Türkiye ve Azerbaycan'ın müzakereleri organize etme teklifinde bulunduğunu açıkladı.



                    SICAK BÖLGEDEN NOTLAR...
                    ABD Başkanı Joe Biden, "Rusya'ya karşı geniş çaplı yaptırımlar dışındaki alternatif 3. Dünya Savaşı başlatmaktır" dedi.
                    ABD, Putin ve Lavrov'a seyahat yaptırımı uygulayacağını açıkladı.
                    BM Güvenlik Konseyi, Ukrayna-Rusya savaşı için toplandı. Ancak Rusya'ya uygulanacak yaptırım kararı, yine 5 kurucu ülkeden biri olan Rusya'nın vetosuyla reddedildi!
                    Ukraynalı binlerce kişi, Polonya, Romanya, Macaristan ve Slovakya'ya sığındı.
                    BM, Ukraynalı mülteci sayısının 5 milyonu bulabileceğini açıkladı.
                    Rovenky şehrinde petrol deposu patlatıldı.



                    KAÇIŞ SÜRÜYOR
                    İngilizler, dün sokaklara çıktı. Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı işgale karşı çıktı. Birleşik Krallık'ta yaşayan Ukraynalılar ise ülkelerinin mücadelesi karşısında gözyaşlarını tutamadı.



                    Savaşın en acı gerçeğini yine çocuklar yaşadı. Vatanlarından koparılan yüzlerce Ukraynalı bebek ve çocuk, babasından ayrıldı. Annesiyle birlikte başka bir ülkeye sığındı.



                        BİR DÜNYA TEPKİ
                        Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı işgal, 3. günü geride bıraktı. Dünyanın dört bir yanından Moskova yönetimine tepki yağdı. Milyonlarca gösterici "Savaşa hayır" sloganları attı. Hayatını kaybedenler için ağladı. Batı, Rusya'nın işgaline sessiz kaldı. Dün Hindistan'daki gösterilerde liderlere tepki vardı. Bir vatandaş, Biden ve Putin'in sarıldığı fotoğrafı böyle yaktı.



                        NE AYAKSIN!
                        Çeçenistan'ın kukla lideri Kadirov, Rusya'ya destek çıktı. Ölüm mangalarını Ukrayna'ya yolladı! Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye "Putin'den özür dile" diyerek tehditler yağdırdı. Tepki topladı. Ayağındaki 22 bin liralık Prada marka botları ise dikkatlerden kaçmadı.



                        NÜKLEER MESAJ
                        The Economist'in son kapağında Ukrayna- Rusya savaşı vardı. Putin'in kafasında tank, gözlerinde ise F-16 vardı! "Nerede duracak" yazan kapaktaki, sarı ve siyah renklerle nükleer tehlikeye vurgu yapıldı.

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                        Haberler Dünya Savaşın iki yüzü! Rusya-Ukrayna savaşı acıyı gözler önüne serdi!
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