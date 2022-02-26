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    • Dünya
    • 26.02.2022 22:00
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    • 26.02.2022 22:09
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    Rusya'nın Ukrayna'ya harekatından Joe Biden da payını aldı! ABD vatandaşları Biden suçlu diyor

    Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlendiği harekatın üçüncü günü geride kalırken Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir anket Joe Biden'a adeta dehşeti yaşattı. Yapılan anket sonucunda ortaya çıkan tabloda Rusya'nın Ukrayna'ya harekatından Biden sorumlu tutuldu. İşte detaylar.

    ABD halkı Joe Biden suçlu diyor

    Harvard Amerikan Siyaset Çalışmaları ve Harris araştırma merkezinin yaptığı ankette, seçmenlere Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına ilişkin fikirleri soruldu.

    KATILANLAR JOE BIDEN'I SUÇLU BULDU
    İAnkete katılanların yüzde 62'sinin görüşü, Trump'ın hala başkan olması durumunda Putin'in Ukrayna'ya saldıramayacağı yönünde oldu.

    Bu yönde görüş bildirenlerin yüzde 85'nin Cumhuriyetçi, yüzde 38'inin ise Demokrat olduğu kaydedildi.

    Ayrıca ankete katılanların yüzde 59'u Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının nedenini Biden'ın zayıflığı olarak görürken, yüzde 41'i Putin'in kararında Biden'ın bir etken olmadığı görüşünü aktardı.

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    Haberler Dünya Rusya'nın Ukrayna'ya harekatından Joe Biden da payını aldı! ABD vatandaşları Biden suçlu diyor
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