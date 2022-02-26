Rusya Ukrayna savaşında kan donduran iddia! Putin ölümcül silahlarını Ukrayna'da kullanıyor

ABD VE RUSYA'DA VAR! MALİYETİ 16 MİLYON DOLARDAN FAZLA

Termobarik silahlar 1960'larda hem ABD hem de Sovyetler Birliği tarafından geliştirildi. Silahın ABD versiyonunun maliyetinin 16 milyon dolardan fazla olduğu bildiriliyor.



Eylül 2007'de Rusya şimdiye kadar yapılmış en büyük termobarik silahı kullandı ve bu da 39.9 tona eşdeğer bir patlama yarattı.

ABD tarafından 2017 yılında Afganistan'da Taliban'a atılan bir termobarik bomba ise patladıktan sonra 300 metreden daha geniş bir krater yarattı.