Rusya Ukrayna savaşında kan donduran iddia! Putin ölümcül silahlarını Ukrayna'da kullanıyor

Rusya-Ukrayna çatışmaları bugün 3. gününde. Sabahın erken saatleriyle Kiev'den silah sesleri yükselirken sıcak çatışmanın artık başkentin sokaklarına taşındığı iddia ediliyor. Ukraynalılar bir yandan ordularına destek verip bir yandan Rus güçlerine direnmeye çalışırken Batı'dan korkutan bir uyarı geldi.
VAKUM BOMBASI OLARAK DA BİLİNİYOR
Termobarik silahlar aynı zamanda vakum bombaları olarak da bilinirler, patlamanın bir parçası olarak atmosferi kullanan yüksek güçlü patlayıcılardır. Cesetleri buharlaştıran, iç organları ezen ve şehirleri adeta moloz haline getirebilen vakum bombaları şimdiye kadar geliştirilmiş en güçlü nükleer olmayan silahlar arasında.