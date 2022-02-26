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    • Dünya
    • 27.02.2022 06:23
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    • 27.02.2022 06:29
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    Rusya - Ukrayna savaşında dakika dakika yeni gelişmeler: Ukrayna'da bilanço artıyor! AB'den flaş SWIFT hamlesi

    Rusya Ukrayna savaşında son dakika gelişmeler... Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı harekatta 4. güne girildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ABD'nin tahliye teklifini reddetti. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus güçlerine ait 14 savaş uçağı, 8 helikopter, 102 tank ve 536 zırhlı aracın vurulduğunu, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihayil Podolyak da 3 bin 500'den fazla Rus askerin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Dünya ülkeleri Rusya'ya saldırıları durdurması için çağrıda bulunurken, AB flaş bir adım attı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, belirlenen Rus bankalarının SWIFT küresel bankalar arası mesajlaşma sisteminden kaldırılacağını duyurdu. İşte dakika dakika Ukrayna - Rusya arasında yaşanan savaşta güncel gelişmeler...

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    Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı harekat 4. gününde devam ediyor. Saldırıların 2. gününde Putin'e müzakere çağrısı yapan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, "Ölümleri durdurmak için müzakere masasına oturalım." ifadelerini kullandı. Zelenskiy'nin çağrısına cevap veren Putin, "Ukrayna ile müzakereye hazırız" mesajı verdi ancak herhangi bir ortak yol bulunamadı.

    3 BİN 500'DEN FAZLA RUS ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ
    Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus güçlerine ait 14 savaş uçağı, 8 helikopter, 102 tank ve 536 zırhlı aracın vurulduğunu, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihayil Podolyak da 3 bin 500'den fazla Rus askerin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    KİEV'DE ŞİDDETLİ ÇATIŞMALAR
    Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından hemen hemen ülkenin tüm kentlerinde çatışmalar yoğunlaşarak artıyor. Dün geceye göre bu gece Ukrayna'nın başkenti Kiev'de aralarında olmak üzere tüm kentlerde şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

    Gündüz Ukrayna'ya hava hareketları ve roket saldırılarıyla operasyonlarını sürdüren Rusya, gece saatlerinde ise tüm yönlerden saldırılar gerçekleştirdi. Ukrayna ordusu ise, Kiev'i Ruslara teslim etmemek için büyük bir direnç gösterirken, Kiev'in merkezinin hemen dışında her 2 ülkenin askerleri arasında çatışmalar yaşanıyor. Çatışmaların en çok Kiev'in güneyinde yaşandığı öğrenilirken, Kiev'e bağlı Vasylkiv çatışmaların merkezi haline geldi.

    Geç saatlerde Rusya tarafından, Harkov'dan sonra Mariopol kentinde de kontrolün ele alındığı duyurulurken, Rus ordusu Odessa kentine en çok deniz yolu ile saldırılar gerçekleştiriyor. Kiev'e roketatar sistemler, top atışları, hava ve kara harekatlarını sürdüren Rus ordusu, Dnipro, Harkov, Semi, İvano - Frankivsk, Herson ve Zaporijya kentlerinde de tüm yönlerden saldırılarını sürdürüyor.

        İŞTE DÜNYAYI KİLİTLEYEN SAVAŞTA DAKİKA DAKİKA TÜM GELİŞMELER

        05.21 Ukrayna'da 3'ü çocuk 198 kişi hayatını kaybetti.

        04.27 Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında, başkent Kiev'e yakın bir bölgede bulunan petrol tank çiftliğinin vurulduğu bildirildi.

        Vasilkiv Belediye Başkanı Natalya Balasinoviç, sosyal medya hesabından yaptığı videolu açıklamada, Vasilkiv yakınlarındaki tank çiftliğini Rus askerlerinin vurduğunu dile getirdi.

        Balasinoviç, "Maalesef tank çiftliği yanıyor." ifadelerini kullandı.

        Pek çok sosyal medya hesabında da vatandaşların tank çiftliğindeki yangın ile ilgili çektiği görüntüler paylaşıldı.

        Vasilkiv şehri Kiev şehir merkezine yaklaşık 35 kilometre mesafede bulunuyor

        03.28 Dünya'da en çok tanınan hacker gruplarından Anonymous, Rus devlet televizyonunu hackleyerek Rusya'nın Ukrayna'ya saldırına ait görüntülerini yayınladı.

        Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırıların ardından dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous, Ukrayna halkının yanında olacaklarını belirterek, Rusya'ya siber saldırılar başlattı. Gün içinde Rusya Devlet Başkanlığı Kremlin'in resmi internet sitesi dahil birçok bakanlığın internet sitesine siber saldırılar düzenleyen Anonymous, bu kez akşam saatlerinde Rus devlet televizyonu hedef alındı. Kanalın ağına sızmaya başlayan hacker grubu, "Ukrayna'daki gerçekler" adı altında görüntüleri devlet kanalında yayına verdi. Birçok Rus, devlet televizyonunda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını, Ukrayna halkının savaştan zarar görmesine dair anları, bombalanan binaları, kadın ve çocukların yaşadıklarını izledi. Anonymous ayrıca Rusya'da yayın yapan Ren TV gibi özel kanalların ağlarına da sızarak, aynı görüntüleri yayınladı. Anonymous hacker grubu tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, "Rus devlet kanalları, Anonymous tarafından Ukrayna'da yaşananlarla ilgili gerçeklerin yayınlanması için haclendi" ifadelerine yer verildi.

        02.58 Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarında 2 büyük patlama gerçekleşti.

        AB'DEN SWIFT YAPTIRIMLARI
        01.55         Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), bugün BM Genel Kurulu'nda Ukrayna konusunda olağanüstü oturum yapılması karar tasarısı için toplanacak.

        New York saati ile pazar günü 15.00'te (TSİ 23.00) yapılacak BMGK özel toplantısının duyurusu yapıldı.

        01.07 AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, belirlenen Rus bankalarının SWIFT küresel bankalar arası mesajlaşma sisteminden kaldırılacağını duyurdu. Leyen, Rus oligarkların finansal varlıklarını AB piyasalarında kullanmalarını yasaklamak için çalışacaklarını bildirdi.

        Rusya'yı uluslararası finansal sistemden ve ekonomilerimizden izole eden kapsamlı yaptırımlar yürürlüğe koymaya devam edileceğinin altını çizen Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Başkan Biden, Başkan Macron, Şansölye Scholz ve Başbakan Draghi'nin yanı sıra Başbakan Trudeau ve Başbakan Johnson ile koordineli olarak, uluslararası tepkimizi önemli ölçüde sıkılaştırmayı düşünüyoruz. Avrupa Birliği ve ortakları, Putin'in savaş makinesini finanse etme yeteneğini sekteye uğratmaya çalışıyor. AB liderlerine şu önlemleri önereceğim; belirli sayıda Rus bankasının SWIFT'den kaldırılmasını sağlamayı taahhüt ediyoruz. Bu, bu bankaların uluslararası finansal sistemden kopmasını ve küresel olarak faaliyet gösterme yeteneklerine zarar vermesini sağlayacaktır" dedi.

        Söz konusu yaptırımla Rus ihracat ve ithalatına dünya çapında sınırlama geleceğini belirten Leyen, "SWIFT, dünyanın en yaygın bankalararası ödeme sistemidir. Bankaların bu sistemden çıkarılması, finansal işlemlerinin çoğunu dünya çapında yürütmelerini engelleyecek ve Rusya'nın ihracat ve ithalatını etkin bir şekilde engelleyecektir" diye konuştu.

        00:45 Alman ARD kanalı "AB, hava sahasını Rus havayolu şirketlerine kapatacak" ifadelerine yer verdi.

        00.36 İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, uluslararası toplumun, Rusya'yı diplomatik ve finansal açından tamamen izole etmesi gerektiği konusunda hemfikir olduğu bildirildi.

        00.30 Ukrayna Parlamento Üyesi Lesia Vasylenko: "30-60 dakika içinde Kiev daha önce hiç görülmemiş bir saldırı altında olacak. Rusya sahip oldukları her şey ile bizi vuracak."

        00.14 Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'ya ait çok sayıda hava aracının yanı sıra yakıt ve yağ taşıyan bir yük treninin imha edildiğini bildirdi.

        Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun gün boyunca üç Su-30 ve iki Su-25 savaş uçağı, 11 helikopter ve iki İl-76 nakliye uçağı kaybettiği belirtildi.

        BAYRAKTAR'LAR DEVREDE
        Rus ordusuna ait hava araçlarının, Su-27'lerin yanı sıra S-300 ve Buk M-1 hava savunma sistemleri ile imha edildiği vurgulanan açıklamada, akaryakıt taşıyan bir yük treninin ise Bayraktar TB2 SİHA ekibinin başarılı çalışmasıyla imha edildiği kaydedildi.

        23.29 ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya karşı ellerindeki seçeneklerin Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatmak ya da Rusya'ya uluslararası hukuku ihlal etmenin bedelini ödetmek olduğunu belirterek, bu ülkeye geniş çaplı yaptırımlar uyguladıklarını ifade etti.

        Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına değindi.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ilk kez yaptırım uyguladıklarını dile getiren Biden, "Elimizde iki seçenek var, ya Üçüncü Dünya Savaşı'nı başlatıp Rusya ile tamamen bir savaşa gideceğiz ya da uluslararası hukuku ihlal eden bir ülkeye bedel ödeteceğiz." dedi.

        Biden, kimsenin Rusya'ya karşı uyguladıkları ekonomik ve siyasi yaptırımların aniden sonuç vermesini beklemediğini, bu yaptırımların etkilerinin uzun vadede görüleceğini kaydetti.

        Rusya'nın amacının NATO'yu bölmek olduğunu ancak bunu başaramadığını belirten Biden, "NATO'nun bir arada durması bir yana, Finlandiya ve İsveç konusunda olanlara bakın. Putin, istediklerinin tam tersi şeylerin yaşanmasına yol açıyor." diye konuştu.

        22.37 Rovenky'de petrol deposu patlatıldı.

        22.20 Pentagon'dan yapılan açıklamada Rusya'nın işgal için 150 binden fazla asker görevlendirdiğini bunların yarıdan fazlasının Ukrayna içine giriş yaptığı belirtildi.

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