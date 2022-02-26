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    • Dünya
    • 26.02.2022 17:14
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    • 26.02.2022 17:23
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    Ukrayna’da direniş ruhu! Halk Rus tanklarını elleriyle durdurmaya çalıştı

    Son dakika haberi... Rusya-Ukrayna savaşından sıcak görüntüler gelmeye devam ediyor. Ukrayna’nın Çernihiv bölgesinde halk, Rus tanklarının önüne geçerek elleriyle durdurmaya çalıştı. O anlar kameralara yansıdı.

    Rus tanklarını elleriyle durdurmaya çalıştılar

    Başkent Kiev'in kuzeydoğusundaki Çernihiv Bölgesinde bulunan Bakhmach kasabasında halk yolda ilerleyen Rus tanklarının önüne geçerek çıplak elle tankları durdurmaya çalıştı. O anlar sosyal medyada paylaşıldı.

    HALK ORDUYA KATILMAK İÇİN GÖNÜLLÜ OLDU
    Ukrayna Savunma Bakanlığı, tüm ülkede halkın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne katılmak için gönüllü olduğunu belirtti.



    Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda, Vinnytsia kentinde Ukrayna ordusuna katılmak için sıra bekleyen gönüllülerin görüntüleri yer aldı.



    Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gönüllüler. Vinnitsya. Burası sadece küçük bir kasaba. Bu durum Ukrayna'nın her yerinde. Rus işgalciler, Ukraynalılar yenildiklerine nereye koştuklarını anlamıyorlar. Onlar düşmana doğru koşuyor, ondan uzağa değil. Birlikte kazanalım. Zafer Ukrayna'nın ve Ukraynalıların olacak" denildi.

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