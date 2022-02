Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Ukrayna ordusuna darbe çağrısı! "İktidarı ele geçirirlerse uzlaşmak daha kolay olur"

"BATI YALNIZCA KENDİ ÇIKARLARINI UMURSUYOR"

ABD ve NATO'yu, küstah bir tutum benimsemekle suçlayan Putin, "Peki Batılı güçlerin kendisinin tek, yanılmaz olduğunu düşünen, attığı her adımın caiz olduğu iddiası taşıyan bu küstahça konuşma tarzı nereden geliyor? Bizim endişelerimizi ve tamamen yasal olan taleplerimizi göz ardı eden bu aldırmaz tutum nereden geliyor?" sözlerinin ardından "Onlara (ABD ve NATO) avantajlı görünen her şey, en eksiksiz hakikat olarak servis ediliyor, ne pahasına olursa olsun, en kaba yoldan ve her türlü yöntemle bastırılıyor. Kabul etmeyenler dizleri üzerine çökertiliyor." yorumunda bulundu.

ABD ve NATO özelinde Batı'nın mutlak bir güç istediği olduğunu vurgulayan Putin, bu kuvvetlerin yalnızca ve yalnızca kendi çıkarlarına uygun davrandığını söyledi.