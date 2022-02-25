Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Ukrayna ordusuna darbe çağrısı! "İktidarı ele geçirirlerse uzlaşmak daha kolay olur"

ABD'nin Irak politikasını da eleştiren Putin, şu ifadeleri kullandı: "Ancak işgal serisinde en kritik yer ise kuşkusuz Irak'ın hiçbir haklı neden olmaksızın işgal edilmesi. Bahane olarak da ABD istihbaratının elinde Irak'ta kitle imha silahları olduğuna dair güvenilir belgeler olduğu iddiasıydı. Buna kanıt olarak ABD Dışişleri Bakanı, bütün dünyanın gözlerinin önünde içinde beyaz bir toz bulunan test tüpünü salladı ve herkesi, bunun Irak'ta hazırlanan kitle imha silahı olduğuna ikna etti. Sonra bunun bir illüzyon, bir blöf olduğu ortaya çıktı. Irak'ta kimyasal silah filan yoktu. Bir devletin en yüksek seviyesinde, BM kürsüsünden yalan söylendi."

"BU APAÇIK İKİYÜZLÜLÜK"

ABD ve NATO'nun Rusya'yı ve tüm dünyayı aldattığını söyleyen Putin, "Onlar hepimizi aldattı. Amiyane tabirle, düpedüz kafa buldular. Evet, siyasetin kirli bir iş olduğunu sık sık duyarız. Ancak bu kadar da olamaz. Böyle bir düzenbazlık, sadece uluslararası ilişkiler ilkeleriyle değil, her şeyden önce evrensel etik ve ahlak ilkeleriyle de çelişiyor. Burada adalet ve hukuk nerede? Bunlar yalnızca sadece yalan ve ikiyüzlülük." sözleriyle dünyanın gündemine oturdu.

NATO'nun Ukrayna topraklarında başlattığı iş birliğinin kabul edilemez olduğunu bir kez daha vurgulayan Putin, bu hareketlerin ABD ve müttefikleri için Rusya'yı çevreleme siyaseti olduğunu söyledi.