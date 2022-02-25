Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den Ukrayna ordusuna darbe çağrısı! "İktidarı ele geçirirlerse uzlaşmak daha kolay olur"

Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin'in Donetsk ve Luhansk'ı bağımsız olarak tanımasının ardından başlayan Rusya - Ukrayna savaşı sürüyor.
Ukyran'nın başkenti Kiev'de sıcak çatışmaların yaşandığı savaş sürerken Viladimir Putin'den çok konuşulacak bir açıklama geldi.
Putin Ukrayna ordusunu darbe yapmaya çağırdı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus askeri birliklerinin ne kadar etkili olduğunu görüyoruz. Rus ordusunun yaptıklarını takdir ediyoruz. dedi.
PUTİN'DEN UKRAYNA ORDUSUNA DARBE ÇAĞRISI
Ukrayna ordusuna seslenen Putin, "İktidarı ele geçirin" dedi. Putin "İktidarı elinize alın, sizinle daha kolay anlaşacağız" çağrısında bulundu.
ABD VE NATO'YA SERT SÖZLER
Öte yandan Putin'in dün akşam saatlerinde gerçekleştirdiği konuşmada yer alan ifadeler, büyük yankı uyandırdı. Rusya'nın Ukrayna işgalinin perde arkasında yatan nedenlerini, yaptığı "Ulusa Sesleniş" konuşmasında açıklayan Putin, ABD'ye ve NATO'ya yönelik sert ifadeler kullandı.
"BASKI VE ŞANTAJLA KARŞILAŞTIK"
Konuşmasına, başlatılan ve devam eden tüm operasyonların, Rusya'nın güvenliğini sağlama çerçevesinde gerçekleştiğini söyleyerek başlayan Putin, bunun nedeninin Batılı güçlerin yıllardır Rusya'ya yönelik tehditlerinin olduğunu savundu.
Putin, "Bu meselede bize kaygı ve endişe veren, Batılı sorumsuz siyasetçilerin ülkemize karşı yıldan yıla, adım adım, kaba ve umarsızca yarattığı temel tehditlerdir. NATO blokunun doğuya genişlemesini, askeri altyapısının Rusya sınırlarına yaklaşmasını kastediyorum. Otuz yıl boyunca önde gelen NATO ülkeleriyle, Avrupa'da eşit ve bölünmez bir güvenliğin ilkeleri üzerine ısrarla ve sabırla müzakere etmeye çalışıyoruz. Buna rağmen tekliflerimize sahtekarlık ve yalanla geri dönüldü ya da baskı ve şantaj girişimleriyle karşılaştık. Tüm bu süreç boyunca ise Kuzey Atlantik İttifakı, bizim bütün karşı çıkmalarımıza ve kaygılarımıza rağmen durmadan genişledi ve sınırlarımıza kadar geldi." ifadelerini kullandı.
"BATI YALNIZCA KENDİ ÇIKARLARINI UMURSUYOR"
ABD ve NATO'yu, küstah bir tutum benimsemekle suçlayan Putin, "Peki Batılı güçlerin kendisinin tek, yanılmaz olduğunu düşünen, attığı her adımın caiz olduğu iddiası taşıyan bu küstahça konuşma tarzı nereden geliyor? Bizim endişelerimizi ve tamamen yasal olan taleplerimizi göz ardı eden bu aldırmaz tutum nereden geliyor?" sözlerinin ardından "Onlara (ABD ve NATO) avantajlı görünen her şey, en eksiksiz hakikat olarak servis ediliyor, ne pahasına olursa olsun, en kaba yoldan ve her türlü yöntemle bastırılıyor. Kabul etmeyenler dizleri üzerine çökertiliyor." yorumunda bulundu.
ABD ve NATO özelinde Batı'nın mutlak bir güç istediği olduğunu vurgulayan Putin, bu kuvvetlerin yalnızca ve yalnızca kendi çıkarlarına uygun davrandığını söyledi.