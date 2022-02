Ukrayna’ya askeri harekat başlattığı için eleştirinin hedefinde olan Putin’den ABD ve NATO’ya sert sözler! Rus tanklarında Sovyet bayrağı

Rusya Ukrayna savaşı ikinci gününde devam ediyor. Haftalardır devam eden Rusya Ukrayna krizi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın Donbas bölgesine özel askeri harekat başlattığını duyurmasıyla resmen savaşa dönüştü. Rus ordusu, havadan ve karadan Ukrayna kentlerini vurmaya devam ederken her iki tarafta ağır kayıplar yaşanmaya devam ediyor. Ukrayna'da askerlerin yanı sıra siviller de büyük kayıplar yaşarken, Rus birliklerinin başkent Kiev'e girmesiyle Ukraynalıların yaşadığı korku da had safhaya ulaşmış durumda.