Son dakika: Nedir bu Z? Rus askeri araçlarında gizemli işaretler





Yorumcular arasında bu konudaki net bir bölgeyi tarif edenler de var. Z - Kharkiv yönü [Üçgen] Slavyansk, Kramatorsk [Çember] mobil rezervi, görüşünde olanlar da var.

Ukrayna'nın en büyük ikinci şehri olan Kharkiv, bu yoruma göre "Z" olarak tanımlanmış araçların hedefi. Kent, Rusya sınırından 20 milden biraz uzakta, Slavyansk ve Kramatorsk, Rus yanlısı ayrılıkçılar tarafından kontrol edilen, kendi kendini ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin hemen dışında bulunuyor.