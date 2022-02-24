Son dakika: Almanya ve Fransa’dan Putin’e sert tepki: Bize yalan söyledin

Baerbock, "Putin, Minsk anlaşmasını parçaladığına göre, Rusya krizinden sonra dünya farklı olacak. Uluslararası toplum, Rusya'nın uluslararası hukuku ihlal etmesini kabul etmeyecektir" ifadelerini kullandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i, çatışmanın her iki taraftaki siviller için sonuçlarına kayıtsız kalmakla suçlayan Baerbock, "Onların dramatik durumuna gözlerimizi kapatamayız" diye ekledi.

Almanya ve Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya ile olan ihtilafta daha fazla yaptırım uygulamaya hazır olduğunu söyleyen Baerbock, saldırılara rağmen iletişim kanallarını da kapatmamaya çalıştıklarını aktardı. "En kötü krizde bile diyalog için pencereyi açık tutmalısınız" diyen Baerbock, "Savaşı önlemek istiyoruz. Gerginlik adımlarını geri çekmek artık Rusya'nın elinde" ifadelerini kullandı.

Macron, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya "savaş" açma kararını kınadığını duyurdu. "Rusya askeri operasyonlarına derhal son vermeli" ifadesini kullanan Macron, ülkesinin Ukrayna ile dayanışma içinde olduğunu ve Ukraynalıların yanında yer aldığını vurguladı. Macron, bu savaşın sona ermesi için Fransa'nın ortaklarıyla hareket ettiğini aktardı.

Bu arada Macron, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin Savunma Konseyi'ni topladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu sabah Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu.