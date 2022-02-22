İşte dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı! Putin resmen duyurdu: Donbas'a askeri operasyon başladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ı bağımsız devlet olarak tanıma kararı aldı ve kararnameyi imzaladı. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sırasında başkent Kiev dahil birçok kent vurulurken Ukrayna, 5 Rus savaş uçağını düşürdüğünü açıkladı.
Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv ve Odesa kentlerinde yerel saatle 04.50'den sonra art arda patlamalar yaşandı.
Özellikle Kiev'de çok sayıda patlama meydana gelirken kentte sirenler çaldı.
Bazı siviller kenti terk etmeye çalışırken bazıları da metro istasyonları ve evlerinin bodrumlarına sığındı.
APARTMAN ZARAR GÖRDÜ
Rus saldırıları sırasında Kharkiv kentindeki bir apartman kompleksi zarar gördü. En az bir kişinin yaralandığı, ayrıca olay yerinde bir kişinin yerde yattığı görüldü.
Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Servisi, Rusya'nın Belarus ve Kırım'dan Ukrayna'ya saldırı başlattığını duyurdu.
Açıklamada, Belarus'un desteklediği Rus güçleri tarafından saldırı yapıldığı belirtildi. Sınır birliklerine saldırı gerçekleştiği ifade edilen açıklamada, Luhansk, Sumi, Harkiv, Çernihiv ve Jitomir şehirlerinde saldırılar olduğu bildirildi.
Ayrıca Kırım'dan da saldırı yapıldığı kaydedildi.
POLONYA'YA GÖÇ BAŞLADI
Sivillerin Kiev'den göçü başladı. Pek çok kişi, daha güvenli olduğunu düşündüğü Polonya sınırına doğru yol almaya çalışıyor.
İşte dünyayı kilitleyen savaşta dakika dakika tüm gelişmeler;
11:24: Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, görüşme yapmak üzere Dışişleri Bakanlığı'na gitti.
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vaysl Bodnar: Rus ordusunda ciddi kayıplar söz konusu. Ukrayna askerlerinde de kayıplar var. Sivil halk arasında da kayıp verdiğimiz bilgiler de var. internette gerçeği yansıtmayan belgeler bilgiler var. Rusya yanlış enformasyon yayıyor. Resmi kaynakları kontrol edin. Durum şu an kontrol altında. Savunma ve güvenlik sistemimiz çalışıyor.
11.22: Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesinde sınır muhafızlarına ait yerlerin de bombardıman altında olduğunu duyurdu.
11:00: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, halkı bilgilendirmek adına her saat başı video paylaşımı yapmaya başlayacağını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dünya liderlerini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı yaptırım uygulamaya davet etti.
Zelenskiy, sosyal medyadan paylaştığı video mesajda, ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştüğünü ve bir anti-Putin koalisyonu kurmaya başladıklarını kaydetti.
Dünya liderlerini Putin'e karşı tüm muhtemel yaptırımları uygulamaya, ülkesine askeri yardıma ve Ukrayna hava sahasını Rusya'ya kapatmaya çağırdığını aktaran Zelenskiy, "Hep beraber Ukrayna'yı kurtarmak zorundayız." ifadesini kullandı. Zelenskiy, orduya destek için her şeyi yaptıklarını belirterek halkı panik yapmamaya davet etti.
10.45 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri: Ukrayna tam savunma moduna geçiyor. Silah tutabilen ve hazır olan herkes, silah almak için, bölgesindeki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimiyle iletişime geçebilir.
10.30: Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, işgale girişen Putin'in ülkesini yok etmek istediğini söyledi. Zelenskiy, dünya liderlerine çoktan Rusya'ya karşı yaptırımlar uygulanması yönünde çağrı yaptığını, söz konusu yaptırımların doğrudan Putin'e karşı olmasını da talep etti.
UKRAYNA'DA 8 ÖLÜ 9 YARALI
10.18: Ukrayna, Rusya'nın saldırılarında ez 8 kişinin öldüğünü ve 9 kişinin yaralandığını açıkladı.
10.05: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'ya Ukrayna'daki askeri faaliyetleri bir an önce durdurması çağrısı yaptı ve Kiev yönetiminin yanında olduklarını yineledi.
10.05: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dymtro Kuleba, dünyadaki Ukrayna vatandaşlarına seslendiği paylaşımda, "Putin'in işgali ile ilgili gerçekleri ülkelerinizde anlatın" dedi.
10.00: Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, işgale girişen Putin'in ülkesini yok etmek istediğini söyledi. Zelenskiy, dünya liderlerine çoktan Rusya'ya karşı yaptırımlar uygulanması yönünde çağrı yaptığını, söz konusu yaptırımların doğrudan Putin'e karşı olmasını da talep etti.
09.53 Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrasında bu ülkeye uygulanması beklenen yeni yaptırım paketi konusunda acil toplantı yapacak.
09.45: Ukrayna'daki ayrılıkçı Luhanks yönetimi, Ukrayna'ya karşı saldırı başlattıklarını duyurdu.
09.41: İçişleri Bakanlığı, Rus bombardımanlarının Ukrayna geneline yayıldığını bildiriyor. Ukrayna: Kiev yakınlarındaki bombardımanda 1 ölü 1 yaralı.
09.40: Rusya Federal Havacılık Ajansı, 24 Şubat'tan 2 Mart'a kadar Rusya'nın güneyindeki Rostov, Krasnodar, Anapa, Gelencik, Elista, Stavropol, Belgorod, Bryansk, Orel, Kursk, Voronej, Simferopol havaalanlarının uçuşlara kapatıldığını duyurdu.
09.35 Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, "Bu savaşı derhal durdurun" çağrısında bulundu.
09.14 Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Servisi, Rusya'nın Belarus ve Kırım'dan Ukrayna'ya saldırı başlattığını duyurdu.
Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları'ndan yapılan açıklamada, "Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı tarafından bildirildiği üzere, Rusya'nın saldırganlığı bugün saat 5.00 sıralarında gerçekleşti. Bir saldırı da Kırım yönünden geldi" denildi.
09.08: Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna hava sahası halen kapalıdır. Mevcut aşamada evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı, seyahatten kaçınmanızı rica ediyoruz. Ülkeden ayrılmak isteyenler için gerekli destek ve yönlendirme sağlanacaktır.
RUSYA'NIN UÇAĞINI DÜŞÜRDÜK
08. 52 Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'ya ait 5 uçağın ve bir helikopterin düşürüldüğünü açıkladı. Moskova'dan yapılan açıklamada, "Hiçbir uçağımız düşürülmedi." denildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'ndan Ortak Kuvvetler Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün Silahlı Kuvvetler bölgesinde saldırganlara ait 5 uçak ve bir helikopter düşürüldü. Birleşik kuvvetler, Rusya Federasyonu'nun silahlı kuvvetlerine cevap veriyor. Askeri birimler pozisyonlarında. Düşman kayıplara uğruyor" denildi.
08.30: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'da askeri operasyon başlatmasının ardından Ukraynalı mevkidaşı ile görüştüğünü söyledi.
Putin'in Ukrayna'ya yönelik bu sebepsiz saldırıyı başlatarak kan dökme ve yıkım yolunu seçtiğini belirten Johnson, Twitter mesajında, "İngiltere ve müttefiklerimiz kararlı bir şekilde yanıt verecek" diye yazdı.
08.25: Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın gayr-ı meşru saldırısının ardından Avrupa için kara günler yaşandığını söyledi. Rus saldırısını kınayan Scholz, "Bunlar Ukrayna için korkunç ve Avrupa için kara günler" dedi.
08.10 Kiev'de siren sesleri! Halk kenti terk etmeye başladı.
07.59: Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki hava savunma sistemleri, askeri hava limanları ve hava kuvvetlerinin "yüksek hassasiyetli silahlarla" etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
07.52 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine saldırması nedeniyle sıkıyönetim ilan ettiklerini duyurdu.
Zelenskiy, paylaştığı video mesajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbas'a özel operasyon, Ukrayna'nın askeri altyapılarına ve sınır muhafızlarına saldırı başlattığını belirtti.
Ülkesinde pek çok şehirde patlama sesleri duyulduğunu aktaran Zelenskiy, bu nedenle ülke çapında sıkıyönetim ilan ettiklerini ifade etti.
Zelenskiy, vatandaşlara sakin olmalarını ve evlerinden çıkmamalarını söyledi.
BIDEN İLE GÖRÜŞME
ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya'nın Ukrayna topraklarına askeri operasyonunu kınadı ve ABD'nin Ukrayna'ya desteğini yineledi.
Biden yaptığı yazılı açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin kendisine ulaştığını ve telefon görüşmesinin yeni sona erdiğini belirtti.
"Rus askeri kuvvetlerinin gereksiz ve gayrimeşru saldırılarını kınadım" ifadesini kullanan Biden, bugünkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Toplantısı dahil uluslararası alanda yapılacak kınamalar konusunda Zelenskiy'i bilgilendirdiğini aktardı.