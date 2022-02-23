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    • Dünya
    • 23.02.2022 11:32
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    • 23.02.2022 12:09
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    Rusya-Ukrayna gerilimi dünya manşetlerinde: "Putin kan dökmeye hazır"

    Dünya manşetlerinin bir numaralı gündem maddesi, Moskova yönetiminin Kiev'e yönelik adımları karşısında Batı'nın tutumu oldu. Uluslararası basın, Avrupa'nın savaşın eşiğine geldiğine dair ifadelere yer verildi. "Putin kan dökmeye hazır" , "Savaş tehdidi artıyor", "Putin işgal ediyor ve daha ileri gidecek" manşetleri dikkat çekti. Öte yandan gazeteci Nedim Şener, bugünkü köşesinde Batı istihbaratı ve medya yalanlarına dikkat çekti. "Batılı istihbarat örgütlerinin Rusya üzerine yazdığı istihbarat raporları Batılı medya kuruluşları tarafından en küçük teyide ihtiyaç duymadan üst üste yayınlandı." diyen Şener, Batı medyasını savaş aparatı olmakla suçladı.

    Putin kan dökmeye hazır

    ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhanks bölgelerinin bağımsızlığını tanıma kararını "işgalin başlangıcı" şeklinde tanımladı.

    ABD'nin yanı sıra İngiltere ve Avrupa Birliği (AB), Moskova yönetimini yaptırımlarla hedef alma kararı verdi.



    BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA
    Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna-Rusya geriliminde yaşanan son gelişmeleri değerlendirdi.

    Ukrayna'da son 24 saatte yaşananlara ve Putin'in açıklamalarına dikkati çeken Psaki, "Rusya'nın eylemleri Ukrayna'ya yönelik bir işgalin başlangıcıdır." dedi.

    Psaki, diplomasi kapılarını kapatmadıklarını ancak diplomasinin başarıya ulaşabilmesi için Rusya'nın gerginliği azaltması gerektiğini vurguladı.

    "PUTİN, AVRUPA'YI SAVAŞIN EŞİĞİNE GETİRDİ"
    Rusya-Ukrayna hattında gün geçtikçe tırmanan gerilim, dünyanın bir numaralı gündem maddesi olmayı sürdürüyor.

    İngiltere'de yayın yapan inews gazetesi, "Putin, Avrupa'yı savaşın eşiğine getirdi" başlığıyla, Putin'in Donbas'a asker gönderme kararının geniş ölçekli işgal korkularını artırdığını belirtti.

    MOSKOVA'YA YAPTIRIMLARLA YANIT
    Bu durum karşısında ABD, İngiltere ve AB'nin yaptırımlarla Rus bankalarını ve milyarder iş insanlarını hedef aldığı, Almanya'nın Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattı projesini durdurduğu kaydedildi.

        SAVAŞ TEHDİDİ ARTIYOR
        The Guardian gazetesi, "Savaş tehdidi artıyor" başlığıyla aktardığı haberinde, Putin'in ayrılıkçıların elindeki bölgeleri tanıma kararına dikkat çekti.

        Rus askerlerinin halihazırda Moskova'nın kontrolündeki Ukrayna topraklarına girdiği, Putin'in açıklamalarının ilerlemenin devam edebileceğini gösterdiği belirtildi.

        Haberde, Rostov'da konuşlandırılan Rusya'ya ait zırhlı askeri araçlara ilişkin kareye yer verildi.

        GENİŞ KAPSAMLI İŞGAL HAZIRLIĞI
        "Biden savaş konusunda uyarırken, Batı yaptırımlar uyguladı" manşetini atan The Times gazetesi, Rostov bölgesindeki Rus askeri varlığını gösteren fotoğrafla okurlarının karşısına çıktı.

        Haberde, İngiliz milletvekillerinin Rusya'ya karşı daha sert yaptırımlar istediği, ABD'den Rusya'nın geniş kapsamlı işgale hazırlandığı açıklamasının yapıldığı ifade edildi.

        Moskova'nın Kiev'den diplomatik personelini tahliye etme kararının, savaşın "an meselesi" olduğuna dair endişeleri artırdığına dikkat çekildi.

        BIDEN'DAN PUTİN'E UYARI: GÜÇLERİNİ GERİ ÇEKMEZSEN...
        New York Times, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i, güçlerini geri çekmediği ve krizi çözmek için diplomatik çabalara girişmediği takdirde daha fazla yaptırım uygulanacağı konusunda uyardığını yazdı.

        Biden'ın "Basitçe söylemek gerekirse, Rusya Ukrayna'nın büyük bir bölümünü kopardığını açıkladı. Zorla daha fazla bölgeyi ele geçirmek için bir gerekçe oluşturuyor." şeklindeki ifadelerine yer verildi.

        "PUTİN İŞGAL EDİYOR"
        Telegraph gazetesi, "Putin işgal ediyor ve daha ileri gidecek" şeklinde aktardığı haberinde, Putin'in, Rus yanlısı ayrılıkçıların toprak iddialarını destekleyerek yıkıcı bir çatışma olasılığını artırdığına dikkat çekildi.

        Almanya'nın Kuzey Akım 2 kararından sonra gaz fiyatlarının arttığı, Biden'ın da daha yüksek enerji fiyatlarının yaşanabileceği konusunda Amerikan halkını bilgilendirdiği ifade edildi.

            NATO'NUN 100 SAVAŞ UÇAĞI ALARMDA
            Biden'ın ifadelerini aktaran Mail, "Putin kan dökmeye hazır" dedi. NATO'nun 100 savaş uçağının alarm durumunda olduğu hatırlatıldı.

            Öte yandan 100 tanklık bir Rus konvoyunun Ukrayna sınırına doğru hareket halinde olduğu kaydedildi. İstihbarat kaynaklarını işaret eden ABD Başkanı'nın, Rus birliklerinin kan ve tıbbi ekipmanları sınırdaki kamplara taşıdığına ilişkin bilgiyi paylaştığının altı çizildi.

            YAPTIRIM ÇAĞRISI
            Rus tanklarının görüntülerine yer veren Financial Times da "Batılı müttefikler, Rusya'nın borcuna yönelik yaptırımlara devam etmeli." çağrısında bulundu.

            İngiltere, AB ve ABD'nin Moskova yönetimine ilişkin yaptırım paketinin içeriğine yer verildi.

            "RUBLEDEN YAKALAYACAĞIZ"
            Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e işaret ederek, "Onu rubleden yakalayacağız" başlığını kullanan Metro, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yaptırımlara ilişkin açıklamasına yer verdi.

            Ukrayna'ya işgal girişiminde bulunması durumunda Rusya'nın uluslararası toplumda "yalnızlaşacağı" savunuldu.

            "DAHA FAZLA YAPTIRIMLAR YOLDA"
            Rusya lideri Putin'e daha sert yanıtlar verilmesini isteyen Daily Express, "Putin'i derhal daha sert cezalandırın" dedi.

            Ukrayna'ya karşı tam ölçekli işgal girişimi endişelerinin arttığı ve bu doğrultuda daha fazla yaptırımların yolda olduğu belirtildi.

                İNGİLTERE BAŞBAKANI'NA TEPKİ: ARTIK ÇOK GEÇ
                Başbakan Johnson hükümetini eleştiren Mirror gazetesi ise "Zayıf yaptırımlara öfke" manşetini attı. Rusya'ya yönelik ağır ifadelere de yer verilerek, "Kirli Rus parasını, İngiltere'den hemen çıkarın." denildi.

                Boris Johnson'ın Moskova'ya karşı "çok az şey" yaptığı, Ukrayna işgalinin başladığı bir dönemde "Putin'e zarar vermek konusunda artık çok geç" olduğu belirtildi.

                "SAVAŞ BAŞLATMAYA HAZIR"
                Yine İngiltere basınından Sun gazetesi, "Tiran savaş başlatmaya hazır" şeklindeki başlığıyla son gelişmeleri okurlarına bildirdi.

                İngiltere'nin Ukrayna'ya silah gönderme kararına atıfta bulunulurken, Putin'in Ukrayna konusunda "mantıksız ve irrasyonel" davrandığı şeklindeki görüş paylaşıldı.

                İLK YAPTIRIM DALGASI
                "ABD ve Avrupalı müttefikler, Rus birliklerinin Ukrayna'nın doğusuna girmesi sonrası ilk yaptırım dalgasını duyurdu." diyen Washington Post, yaptırımların Rus bankalarını ve iş insanlarını hedef aldığını aktardı.

                Biden'ın yaptırımların ilk bölümünü açıkladığı, daha fazlasının ise ortaya çıkacak tabloya göre uygulanabileceği kaydedildi.

                BARIŞÇIL ÇÖZÜM ÇAĞRISI
                Çin basınından Global Times, Rusya-Ukrayna krizine ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin acil toplantı düzenlediğini yazdı.

                Gelişme, "Ukrayna için barışçıl çözüm çağrısı" başlığıyla aktarıldı.


                    BATI İSTİHBARATI VE MEDYA YALANLARI
                    Gazeteci Nedim Şener, bugünkü köşesinde Batı istihbaratı ve medya yalanlarına dikkat çekti. "Batılı istihbarat örgütlerinin Rusya üzerine yazdığı istihbarat raporları Batılı medya kuruluşları tarafından en küçük teyide ihtiyaç duymadan üst üste yayınlandı." diyen Şener, Batı medyasını savaş aparatı olmakla suçladı. Şener'in yazısı şöyle:

                    İngiliz The Sun gazetesinde 15 Şubat günü yer alan habere göre adı gizli tutulan Amerika Birleşik Devletleri üst düzey bir istihbarat yetkilisi, Rusya'nın 16 Şubat gecesi Türkiye saatiyle 04.00'te Ukrayna'yı tahrip gücü yüksek silahlarla vurup 200 bin askerle işgal edeceğini söylemişti.

                    Tüm dünya 16 Şubat'a kilitlenmiş Rusya'nın saldırısını bekliyordu. Ancak günler geçti ve Rusya Devlet Başkanı Putin 21 Şubat günü tek imzayla işi bitirdi!

                    Tüm dünyanın nefesini keserek izlediği bir saatlik konuşmanın ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanıma kararını imzaladı. Ardından da bağımsızlığını tanıdığı iki bölgeye "Barış Gücü" adı altında iki tabur asker göndererek aylardır Amerika, İngiltere ve Avrupa Birliği ülkelerinin istihbarat servislerinden medya aracılığı ile pompalanan sahte istihbaratları çöpe attı.

                    'İSTİHBARAT' DEDİKLERİ UYDURMALAR
                    Krizin başlangıcından itibaren ne istihbarat yalanları servis edildi... Batılı medya kuruluşlarında, 23 Kasım 2021 günü ABD'nin, Putin'in karar vermesi durumunda Ukrayna'nın işgali için yapılan hazırlıklara dair istihbarat bilgilerini Avrupalı müttefikleriyle paylaştığı yazılmıştı.

                    ABD'nin NATO müttefikleriyle paylaştığı istihbarat raporuna göre, Rus birlikleri yaklaşık 100 taktik taburla (potansiyel olarak 100 bin asker) Kırım, Rusya ve Belarus üzerinden Ukrayna'ya geçecekti.

                    FELAKET SENARYOLARI

                    6 Aralık 2021 tarihinde Washington Post gazetesinde Rusya'nın 175 bin kişilik askeri güçle Ukrayna'yı işgal etmeyi planladığı yazıldı. Rapora göre Rusya, 2022'nin başlarında birçok cepheden Ukrayna'ya saldırı başlatmayı planlıyordu.

                    7 Şubat 2022 tarihinde Wall Street Journal ve Washington Post gazetelerinde yer alan Amerikan istihbarat raporlarına göre Rusya'nın Ukrayna'yı olası işgali halinde başkent Kiev'in 48 saatte ele geçirilebileceği, 25-50 bin sivilin ölebileceğini yazdılar. Felaket senaryosu bununla da sınırlı değildi; Washington Post ve New York Times'a konuşan üst düzey Amerikan hükümet temsilcileri, Rusya'nın işgale girişmesi halinde Ukrayna ordusundan 25 bin, Rus ordusundan da 10 bine yakın askerin hayatını kaybedebileceğini söylüyordu.

                    İNGİLİZLERDEN İŞGAL HARİTASI

                    Yetmiyor, Rus işgalinin Ukrayna'dan bir sığınmacı akınına yol açabileceğini, 5 milyon insanın, başta Polonya olmak üzere pek çok ülkeye sığınma girişiminde bulunabileceğini söylüyordu.

                    Yalnız o mu, İngiliz Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, "İstihbarat güncellemesi" adı altında Rusya'nın Ukrayna'yı işgal planlarını harita ve grafiklerle paylaşıyordu.

                    Tüm bu "işgal senaryoları" boş çıktı. Sözde özgür, tarafsız Batı basınında yer alan bu senaryolar; gazetecilik deyimiyle "yazılanların mürekkebi kurumadan" tamamıyla çöp oldu.

                    Tıpkı Amerika'nın 2003 yılında Irak'ı işgal etmeden önce Saddam Hüseyin'in kimyasal kitle imha silah ürettiğine dair yazdıkları yalanlar gibi...

                    O yalanlar da şimdikiler gibi Amerikan ve İngiliz istihbarat servislerinin uydurmalarından başka bir şey değildi.

                    Rusya'nın attığı adıma karşı tek yapabildikleri, kınama ve "yaptırım" kararı. Fatura ise Amerika başta, Batılı ülkelerin kışkırtmalarının kurbanı olan Ukrayna'ya çıktı.

                    Ukrayna krizi Amerika'ya güvenen her ülkeye ve herkese ders niteliğinde.

                    BATI MEDYASI SAVAŞ APARATI OLDU

                    BATILI istihbarat örgütlerinin Rusya üzerine yazdığı istihbarat raporları Batılı medya kuruluşları tarafından en küçük teyide ihtiyaç duymadan üst üste yayınlandı.

                    İngiliz Daily Mail ve The Sun gazeteleri, Amerikan CNN ve Bloomberg gibi yayın organlarının bulunduğu Batı medyası, Rusya'nın Ukrayna'yı 16 Şubat'ta işgal edeceğini duyurdu. Yalan haberlere en esprili cevap Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova'dan geldi; "Lütfen Ukrayna'yı ne zaman işgal edeceğimizi yazın. Tatilimi planlamak istiyorum" dedi. Ukraynalı üst düzey bir yetkili ise "Batı'nın histerisinin" ülkede her ay 2-3 milyar dolara mal olduğunu söyledi.

                    BATI'NIN 'YAPTIRIM' SİLAHI!

                    Ancak Ukrayna'daki kriz Batılıların uydurduğu senaryolara göre değil, Rusya'nın öngörülemeyen ya da öngörülmek istenmeyen planına göre ilerledi. Şimdi Rusya'nın iki tabur asker göndermesini "işgal" olarak yorumlayanlar var. Ancak yaşanan gerçekler, istihbarat raporlarına ve Batı medyasında yayınlanan yalanlara göre ilerlemedi.

                    Evet, Ukrayna krizi, Batı ülkelerinin Rusya'ya karşı çektiği "yaptırım" silahı ile farklı bir noktaya evrilecek. Ancak bu Rusya'nın alışık olmadığı bir durum değil. Tüm bunlar Batı istihbaratının ürettiği yalanları servis etmekten öteye gitmeyen Batı medyasının savaş aparatı olma özelliğini ortadan kaldırmayacak.

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