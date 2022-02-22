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    • Dünya
    • 22.02.2022 18:15
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    • 22.02.2022 19:08
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    Son dakika: Putin'in Donbas kararı sonrası Beyaz Saray'dan açıklama: "Rusya’nın hareketlerini bir işgal olarak görüyoruz"

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin dün, sözde Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararı almış, Rus ordusuna gerektiğinde Donbas'a operasyon yapma yetkisi vermişti. Beyaz Saray'dan Rusya'nın Ukrayna'ya kararlarına ilişkin açıklama geldi. Açıklamada "Rusya’nın hareketlerini bir işgal olarak görüyoruz" ifadelerine yer verildi.

    Rusya’nın hareketlerini işgal olarak görüyoruz

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzaladı.



    Ukrayna'nın mimarının Sovyetler Birliği'nin kurucusu Vladimir Lenin olduğunu savunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ukrayna Rusya için sadece komşu bir ülke değil aynı zamanda tarihin bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

    Ukrayna'nın hiçbir zaman gerçek bir devlet olamadığını söyleyen Putin "Ülkelere SSCB'den ayırlma hakkı vermek, temeline döşenen bir mayındır" dedi.



    Yaşanan bu gelişmelerin ardından gözler ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas'a çevrildi.
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        Haberler Dünya Son dakika: Putin'in Donbas kararı sonrası Beyaz Saray'dan açıklama: "Rusya’nın hareketlerini bir işgal olarak görüyoruz"
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