Son dakika: Putin'in Donbas kararı sonrası Beyaz Saray'dan açıklama: "Rusya’nın hareketlerini bir işgal olarak görüyoruz"





Ukrayna'nın mimarının Sovyetler Birliği'nin kurucusu Vladimir Lenin olduğunu savunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Ukrayna Rusya için sadece komşu bir ülke değil aynı zamanda tarihin bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.



Ukrayna'nın hiçbir zaman gerçek bir devlet olamadığını söyleyen Putin "Ülkelere SSCB'den ayırlma hakkı vermek, temeline döşenen bir mayındır" dedi.