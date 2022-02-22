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    Putin, Rus yanlısı ayrılıkçı Donetsk ile Lugansk’ı tanıdı, ortalık iyice karıştı

    Rusya-Ukrayna krizi zirveye çıktı. Putin, Ukrayna’nın doğusundaki ayrılıkçı Donetsk ve Lugansk’ın bağımsızlığını resmen tanıdığını açıkladı. NATO kararı kınadı. ABD ve AB, yaptırım için çalışmalara başladı.

    Bı dünya kaos

    Rusya- Ukrayna krizi, dün akşam tavan yaptı. Rus lider Putin, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını resmen tanıdığını duyurdu. Putin, Donbas bölgesinin tarihsel olarak Rusya'nın bir parçası olduğunu iddia ederek, "Ukrayna'daki ABD Büyükelçiliği ülkeyi doğrudan kontrol ediyor. Batı'nın kolonisi haline gelmiş kukla bir yönetim tarafından idare ediliyor. Bolşeviklerin politikası olarak Ukrayna oluşturuldu. Şimdi Ukrayna'nın mimarı Lenin'dir" dedi. Kararın ardından açıklama yapan NATO, Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararını kınadı. ABD Başkanı Biden, Fransa lideri Macron ve Almanya Başbakanı Scholz ile telefonda görüştü. AB'nin, Donetsk ve Lugansk'ı tanıyan ülkelere yaptırım uygulamak için çalışmalara başladığı öğrenildi. Biden'ın da tanınan iki bölgeye ticaretin yasaklanması için harekete geçtiği bildirildi.



    BEYAZ SARAY: HEMEN CEVAP VERECEĞİZ
    Türk Dışişleri Bakanlığı, "Son gelişmeler çerçevesinde, vatandaşlarımızın Ukrayna'nın doğu bölgelerinden ayrılmaları kuvvetle tavsiye edilmektedir" dedi.

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    Haberler Dünya Putin, Rus yanlısı ayrılıkçı Donetsk ile Lugansk’ı tanıdı, ortalık iyice karıştı
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