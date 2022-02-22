Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 24.02.2022 16:00
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.02.2022 02:18
    ABONE OL

    İşte dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı! Kanlı bilanço açıklandı! Genel seferberlik ilan edildi!

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya saldırı emri verdi. Başkent Kiev başta olmak üzere Ukrayna'da birçok şehir hedef alındı. Her iki taraftan da can kayıplarına dair açıklamalar geliyor. Rusya - Ukrayna savaşına ilişkin dakika dakika tüm gelişmeleri sizler için derledik. İşte bölgeden gelen sıcak haberler...

    takvim.com.tr
    AJANSLAR

    AHaber CANLI YAYIN

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ı bağımsız devlet olarak tanıma kararı aldı ve kararnameyi imzaladı.

    Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesi sırasında başkent Kiev dahil birçok kent vuruldu.

    GENEL SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ
    Rusya'nın Ukrayna saldırılarının ardından ülkedeki siviller ülkeyi ve kalabalık kentleri terk etmeye başladı. Gelişmeler sonrası Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenksiy, genel seferberlik ilan etti.

    "18-60 YAŞ ARASI ÜLKEDEN ÇIKAMAYACAK"
    Ülkenin batısında Polonya sınırında yer alan Lviv kentinin Gümrük Başkanı Daniil Menshikov yaptığı açıklamada, ülkede ilan edilen sıkıyönetim kurallarını hatırlatarak, "Sıkıyönetim nedeniyle 18-60 yaş arası erkeklerin ülkemiz dışına çıkmasına izin verilmeyecektir. Lütfen panik yapmayın ve izinsiz sınırları geçmeyin" dedi.

    Ukrayna Savunma Bakanlığı ve Ukrayna İçişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında eli silah tutan tüm Ukrayna vatandaşlarına silah dağıtılacağını duyurmuştu.


    RUS ASKERİ KİEV'E İLERLİYOR
    ABD Savunma Bakanlığından bir yetkilinin açıklamasına göre, Rus birlikleri Belarus üzerinden Kiev'e doğru 3 hat üzerinden ilerlemeye başladı.

    Saldırıda 75 savaş uçağı kullandığı ancak Amfibi saldırıları gerçekleştiğine dair bir işaret olmadığı ifade edildi.

    Rus ordusunun Ukrayna'ya 100 civarında füze fırlattığını ve 10 hava üssünü vurduğu açıklandı.

    Bu arada Kiev'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus güçlerinin Çernobil'i ele geçirmeye çalıştığını söyledi.

    SALDIRILARIN BİLENÇOSU
    Ukrayna Sağlık Bakanlığı, Rusya'nın işgal girişimleri sırasında gerçekleştirdiği saldırılarda 57 Ukraynalının öldüğünü, 169'unun ise yaralandığını duyurdu.

    Kiev'in yanı sıra Harkov, Kramatorsk, Mariupol, Mykolaiv ve Odesa kentlerinde yerel saatle 04.50'den sonra art arda patlamalar yaşandı.

    Özellikle Kiev'de çok sayıda patlama meydana gelirken kentte sirenler çaldı.

    Bazı siviller kenti terk etmeye çalışırken bazıları da metro istasyonları ve evlerinin bodrumlarına sığındı.

    APARTMAN ZARAR GÖRDÜ
    Rus saldırıları sırasında Kharkiv kentindeki bir apartman kompleksi zarar gördü. En az bir kişinin yaralandığı, ayrıca olay yerinde bir kişinin yerde yattığı görüldü.

    Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Servisi, Rusya'nın Belarus ve Kırım'dan Ukrayna'ya saldırı başlattığını duyurdu.

    Açıklamada, Belarus'un desteklediği Rus güçleri tarafından saldırı yapıldığı belirtildi. Sınır birliklerine saldırı gerçekleştiği ifade edilen açıklamada, Luhansk, Sumi, Harkiv, Çernihiv ve Jitomir şehirlerinde saldırılar olduğu bildirildi.

    Ayrıca Kırım'dan da saldırı yapıldığı kaydedildi.


        İşte dünyayı kilitleyen savaşta dakika dakika tüm gelişmeler;

        02.15 Zelenkiy'den yeni açıklama geldi. Ukrayna Lideri "Ben ve ailem Kiev'de kalmaya devam edeceğiz.

        01:49 Zelenskiy, 137 Ukrayna askerinin öldüğünü, 116'sının yaralandığını açıkladı.

        01.30 Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Ukrayna'ya acil destek sağlamaya hazır olduklarını belirterek, bu destek için hızlı ödemeli finansman dahil olmak üzere seçenekler hazırladıklarını bildirdi.

        23.57 Ukrayna Kiev bölgesindeki Hostomel havaalanını Rus güçlerinden geri aldıklarını açıkladı.

        23.53 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu görüşmede Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik desteği sürdüreceklerini vurguladı.

        23.17 AB liderleri olağanüstü zirvede Rusya'ya yönelik finans, enerji, ulaşım, ihracat kontrolü ve finansmanı, vize politikası ve kişileri hedef alan ek yaptırımları kabul etti.

        23.00 ABD yönetimi, Rusya'nın Amerikalı diplomatı sınır dışı etmesine karşılık Rusya'nın Washington Büyükelçiliği Müsteşarı'nı sınır dışı etme kararı aldı.

        22.47 Ukrayna Sağlık Bakanlığı, Rusya'nın işgal girişimleri sırasında gerçekleştirdiği saldırılarda 57 Ukraynalının öldüğünü, 169'unun ise yaralandığını duyurdu.

        22.37 RUSYA ASKERİ NAKLİYE UÇAĞI DÜŞTÜ

        Rusya'nın Voronej bölgesinde An-26 tipi kargo uçağı düştü, mürettebat hayatını kaybetti.

        Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Voronej bölgesinde uçan An-26 tipi kargo uçağının düştüğü bildirildi.

        Mürettebatın hayatını kaybettiği kazanın ilk belirlemelere göre teknik bir arızadan kaynaklandığı belirtildi.



        21.45 ABD, ALMANYA'YA 7 BİN EK ASKER SEVK EDİYOR

        ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) üst düzey bir yetkili, ABD Başkanı Joe Biden'ın talimatı üzerine, 7 bin ek askeri Almanya'ya konuşlandıracaklarını açıkladı.

        Yetkili, gazetecilere yaptığı kısa yazılı açıklamada, "Başkanın talimatıyla, Savunma Bakanı Austin, yaklaşık 7 bin ek askerin Avrupa'ya konuşlandırılması emrini verdi. Bu, gerekli yetenek ve imkana sahip bir zırhlı tugay muharebe ekibinden oluşacaktır." ifadesini kullandı.

        Pentagon yetkilisi, bu gücün, NATO müttefiklerine güven vermek, Rus saldırganlığını caydırmak ve bölgedeki bir dizi ihtiyacı desteklemeye hazır olmak için Almanya'ya konuşlanacağını belirtti.



        21.45 Ukrayna, Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü kaybettiğini açıkladı.

        Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihayl Podolyak, Rus güçlerine karşı Çernobil Nükleer Santrali'nin kontrolünü kaybettiklerini bildirdi.

        Podolyak, Unian Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, çetin bir savaştan sonra Çernobil'in kontrolünü kaybettiklerini aktardı.

        Rusların saldırısından sonra santralin güvende olduğunu söylemenin imkansız hale geldiğini aktaran Podolyak, bunun Avrupa için en büyük tehditlerden birisi olduğunu belirtti.

        Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Rus işgal güçleri"nin Çernobil Nükleer Santrali'ni ele geçirmeye çalıştıklarını duyurmuştu.

        - Donbas krizi ve Rusya'nın askeri müdahalesi

        Ukrayna'da 2014'teki Meydan olaylarının ardından, Batı yanlısı bir hükümet yönetime geldi ve Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç ülkeden kaçtı. Rusya, Kırım'ı yasa dışı ilhak etti. Ukrayna'da Rus etnik kökene sahip nüfusun yoğun olarak yaşadığı Donetsk ve Luhansk bölgelerinde ayrılıkçılar sözde yönetimler ilan etti. Rusya'nın desteklediği ayrılıkçı güçlerle Ukrayna ordusu arasında kanlı çatışmalar yaşandı. Batılı güçlerin Moskova nezdinde devreye girmesiyle 2014 ve 2015'te Minsk Anlaşmaları imzalandı. Ancak ateşkes ihlalleri sürdü. Şubat itibarıyla çatışmalarda yaklaşık 14 bin kişi hayatını kaybetti.

        Rusya, 2021 sonlarında Ukrayna sınırında on binlerce asker konuşlandırmaya başlayarak dikkatleri üzerine çekti. ABD, Rusya'nın işgale hazırlandığını yinelerken Rusya bunu reddetti. Batılı ülkeler Rusya'yı yaptırımlar uygulamakla tehdit ederken Moskova yönetimi, Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıdı ve 24 Şubat'ta Ukrayna topraklarına askeri harekat başlattı.

        Rus lider Vladimir Putin, amaçlarının "Kiev tarafından soykırıma maruz kalan insanları korumak, Ukrayna'yı Nazizm'den ve militarizmden arındırmak" olduğunu savunarak Ukrayna ordusuna silah bırakma çağrısı yaptı.

        20.57 Rusya Savunma Bakanlığı: Rus hava indirme ve baskın birlikleri Kırım üzerinden Herson'a girdi

        20.50 ABD Başkanı Biden, G7 ülkelerinin Rusya'ya karşı yıkıcı yaptırım paketi üzerinde anlaştığını açıkladı

        20.38 Rusya Ordusu: Bugünkü hedeflere ulaştık. Ukrayna'da 83 hedefi imha ettik.

        20.20 Ukrayna, Rusya'nın Çernobil Nükleer Santrali'ni ele geçirdiğini duyurdu

        20.09 İngiltere, Rusya'ya VTB Bank'ın tüm varlıklarının dondurulması ve Aeroflot hava yolu şirketinin yasaklanması dahil yeni büyük yaptırımlar getireceğini açıkladı.

        19.05 GÜNEY KHERSON RUS KONTROLÜNDE

        Bölgede patlamalar sürüyor. Rus ordusu giderek yaklaşıyor. Dünya canlı canlı bir savaşa tanıklık ediyor. Çok sayıda sivil hayatını kaybetti.ABD, Litvanya ve Letonya'ya uçaklar gönderdi. Güney Kherson Rus kontrolü altına girdi.

        18.49 GAZETECİ OLES KULCHINSKI: RUS BASINI SAVAŞI HIZLI BİTİRMEK İÇİN YALAN HABER YAPIYOR

        Haber savaşı da yaşanıyor aslında bir noktada. Rus basını savaşı hızlı bitirmek için yalan haberler de yapıyor. Ukrayna halkı direniyor ve Ukrayna askeri bütün cephelerde karşılık veriyor. Bütün cephelerde özellikle Donbas'ta Ukrayna askeri geri adım atmıyor.



        19.00 Pentagon, dün gece 75 Rus savaş uçağının Ukrayna'ya girdiğini, Rus ordusunun Ukrayna'ya 100 civarında füze fırlattığını ve 10 hava üssünü vurduğunu açıkladı.

        18.30 ABD'nin F-35 savaş uçakları Estonya ve Litvanya'ya konuşlandırıldı.

        18.15 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK sonrası yaptığı açıklamada, "Bugün itibariyle uluslararası hukuku ağır biçimde ihlal eden çok vahim sonuçları olabilecek bir tablo ortaya çıktı. Bu işgali tümüyle reddediyoruz. Haksız ve hukuksuz bir eylemle bu sonuç ortaya çıkmıştır. İlk andan itibaren Ukrayna'nın toprak bütünlüğünden yana olduğumuzu, ilkelerimiz gereği güçlü bir şekilde savunacağımızı ifade ettik." dedi.

        17.54 Tarım ve Orman Bakanlığı: Bakanlığımızca yapılan değerlendirme neticesinde; gerek Toprak Mahsulleri Ofisi gerek lisanslı depolar dahil özel sektörün mevcut stokları dikkate alındığında başta buğday olmak üzere hububat ve diğer ham maddelerde yeni hasat dönemine kadar arz yönüyle bir eksikliğin olmayacağı öngörülmektedir.

        17.50 Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Donbass'taki bir hastaneyi vurduğu ve 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin de yaralandığı açıklandı.

        17:37 Belarus'tan giriş yapan askerler nükleer santrali kontrol altına aldı

        17:10: Karadeniz'de Marshall Adaları bayraklı bir Türk gemisine bomba isabet ettiği bildirildi.

        Odessa'dan kalkan ve Romanya'ya doğru giden YA-SA Denizcilik'e ait Jüpiter isimli geminin ambarında hasar meydana geldi.

        Olayda can kaybı ve yaralı olmadığı kaydedildi.

        16:53: Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında 'anti-Putin' koalisyonu oluşturduklarını belirterek "Von der Leyen, Macron, Nehammer ve Erdoğan ile ordumuz için somut yaptırımlar ve somut yardımlar hakkında konuştum. Kararlı eylemler bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

        16:52: Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın işgal girişimi karşısında verilen mücadeleyle ilgili son dakika bilgilerini aktardı. Yapılan açıklamada Bayraktar TB-2 SİHA'ların da kullanılmaya başlandığı belirtildi.

        Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        ▪️Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, düşmanın ilerlediği bölgelerde yoğun düşmanlıklar yürütüyor.

        ▪️TB2'ler görevde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri düşmanın ilerlediği bölgelerde yoğun çatışmalar yürütüyor.

        ▪️Karadeniz Operasyon Bölgesi'nde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Bayraktar insansız hava araçlarını kullanıyor.

        ▪️Putivl bölgesindeki düşman tanklarının saldırısı durduruldu.

        ▪️Vyshhorod üzerinde bir KA-52 helikopteri düşürüldü.

        ▪️Henichesk, Skadovsk ve Chaplynka kentlerinde çatışmalar yaşanıyor.

        16.37: Ukrayna ordusu: Belarus topraklarından 4 balistik füze atıldı.

        16.09: Ukrayna Büyükelçisi Bodnar: "Bir Ukrayna kargo uçağı düşürüldü ve 10 askerimiz hayatını kaybetti."

        15.37: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait, 14 kişinin içinde bulunduğu askeri uçak başkent Kiev'in güneyinde düştü.
        Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, "Kiev bölgesindeki Zhukivtsi ve Trypillya arasında 14 kişiyi taşıyan ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri uçak düştü. Toplam can kaybının belirlenmek için incelemeler sürüyor" denildi. Açıklamada, uçağa Rusya müdahalesi olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

        15.11: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Kiev bölgesindeki Gostomel kasabasında 2 Rus helikopterinin vurulduğunu duyurdu.

        Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisinden yapılan açıklamada da Kiev bölgesindeki Jukivtsiy kasabası yakınlarında bir Ukrayna askeri uçağının düştüğü ve 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

        Ukrayna, 50 Rus unsurunun öldürüldüğünü, 7 Rus uçağının düşürüldüğünü ve 4 tankın imha edildiğini açıklamıştı.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu.


        14.58: AFP: RUS ASKERİ KİEV'E GİRDİ

        AFP'ye konuşan Ukrayna Sınır Birlikleri, Rus güçlerinin Kiev bölgesine girdiğini söyledi.

        14.30: 1.5 milyon kişinin yaşadığı Harkov'a Rus tankları girdi. Şehirde yaşayan bir kişi, arkadaşlarıyla bölgesel orduya katılacaklarını söyledi.

        Ukraynalı yetkililer, Harkov şehrine de Rus tanklarının girdiğini doğruluyor. Ülkenin en büyük ikinci kenti olan Harkov'da 1.5 milyon kişi yaşıyor. BBC'ye konuşan Harkov'da yaşayan bir araştırma görevlisi olan Maria Avdiva röportaj sırasında bombalama seslerini duyduğunu söyledi.

        Avdeva, ülkelerini savunmak için bölgesel savunma birliklerine katılacaklarını ve ülkelerini savunmak için savaşmaya hazır olduğunu kaydetti.

        Harkov'un Rusça konuşulan bir şehir olduğunu ve Rus askerlerinin Rusça konuşan kişileri öldürmeye geldiğini söyleyen Avdeva, bunun 'inanılmaz' olduğunu aktardı.



        14.20: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası müttefik ülkelerin liderlerini yarın video konferans yöntemiyle toplantıya çağırdığını bildirdi.

        Stoltenberg, Kuzey Atlantik Konseyi Toplantısı sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Rusya, Ukrayna'ya saldırmıştır. Bu acımasız bir savaş eylemidir." dedi.

        Aylardır yaptıkları uyarıların gerçeğe dönüştüğünü vurgulayan Stoltenberg, "Kıtamızdaki barış bozulmuştur. Şu anda Avrupa'da savaş vardır." diye konuştu.

        SOĞUKKANLI VE UZUN SÜREDİR PLANLANAN BİR İŞGAL
        Kuzey Atlantik Konseyi'nin Washington Anlaşması'nın 4. maddesi gereğince istişareler için toplandığı bilgisini veren Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı hava, kara ve füze saldırıları düzenlediğini, askeri altyapıyı ve büyük kent merkezlerini hedef aldığını söyledi.

        Stoltenberg, "Bu kasıtlı, soğukkanlı ve uzun süredir planlanan bir işgaldir." ifadesini kullandı.

        Rus liderlerin can kayıplarının sorumlusu olduğunu belirten Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Ukrayna'nın işgalini en kuvvetli şekilde kınadığını bildirdi.

        Rusya'ya bir kez daha güçlerini Ukrayna'dan çekme ve diplomasi yolunu seçme çağrısı yapan Stoltenberg, şöyle devam etti:

        "NATO'nun ana görevi tüm müttefikleri korumak ve savunmaktır. Yanlış hesaplara ve yanlış anlaşılmalara yer yoktur. Bir müttefike saldırı tüm ittifaka yapılmış sayılacaktır. Bu, bizim toplu güvenliğimizin garantisidir. Kuzey Atlantik Konseyi, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı Orgeneral Tod D. Wolters'ın talebiyle bugün savunma planlarımızı aktif hale getirme kararı almıştır. Bu, kriz boyunca müttefik ülkeleri korumak için tedbirli ve savunmaya yönelik bir adımdır, NATO Mukabele Kuvveti dahil olmak üzere kabiliyet ve imkanları gerektiğinde gereken yerlere göndermeyi de kapsamaktadır."

        Stoltenberg, son haftalarda Doğu Avrupa'da binlerce askerle varlığın kuvvetlendirildiğini, en az 100 savaş uçağı ve 120 savaş gemisinin yüksek hazırlık seviyesinde bulunduğunu söyledi.

        NATO anlaşmasının 5. maddesi gereğince müttefikleri korumak için gereken her şeyi yapacağını vurgulayan Stoltenberg, "İzlenecek yolu belirlemek üzere NATO liderlerini yarın sanal zirve toplantısına çağırdım." dedi.

        Stoltenberg, NATO'nun otoriter rejimlere karşı özgürlük ve demokrasiyi korumaya devam edeceğini, Kuzey Amerika ve Avrupa'nın kararlılık içinde karşılık vermesi gerektiğini vurguladı.


        14.10: Kremlin, finansal piyasalardaki çöküşün 'duygusal' olduğunu savunup Ukrayna'daki hükümetin değişmesini isteyip istemediği yönündeki soruya yanıt vermedi. Kremlin açıklamasındaki en dikkat çekici bölüm, 'işgal' kelimesinin kullanılmasının kabul edilemez olduğunu savunmasıydı. Kremlin sözcüsü Peskov, "Rusya'yı demir bir perdenin arkasına kapatmak imkansız" dedi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: "Operasyonun ne kadar süreceğine Putin karar verece. Ukrayna'daki yönetimin değişikliğine Ukrayna halkı karar verir" dedi.

        TÜRKİYE: KABUL EDİLEMEZ, REDDEDİYORUZ
        14.05: Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna işgaline karşı resmi açıklama yayınladı:

        "Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri tarafından Ukrayna'ya yönelik olarak başlatılan askeri operasyonu kabul edilemez buluyoruz ve reddediyoruz.

        Bu saldırı, Minsk mutabakatlarını ortadan kaldırmanın ötesinde, uluslararası hukukun ağır bir ihlalidir ve bölgemizin ve dünyanın güvenliğine ciddi bir tehdit teşkil etmektedir.

        Ülkelerin toprak bütünlükleri ve egemenliklerine saygı duyulması gerektiğine inanan Türkiye, sınırların silah yoluyla değiştirilmesine karşıdır.

        Rusya Federasyonu'nu da bu haksız ve hukuksuz eylemi bir an önce durdurmaya çağırıyoruz. Ukrayna'nın siyasi birliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteğimiz devam edecektir."

        13.47 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefon görüşmesi yaptı.

        Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu ve Borrell Ukrayna'daki son gelişmeleri ele aldı.

        13.44: NATO: Washington Antlaşması'nın 4'üncü maddesi uyarınca müttefiklerle istişarede bulunarak, caydırıcılığı ve savunmayı güçlendirmek için ek adım kararı aldık.

        13.39 Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'ta Rus ordusunun desteğiyle karşı saldırı başlatıldığını bildirdi.

        13.25: Ukrayna Genelkurmay Başkanı: Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Yılan Adası'nı geri aldı

        13.20 Reuters: Rusya ikinci dalga füze saldırısını başlattı.

        13.15 Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesinde hedef aldığı bölgelerden başkent Kiev'de, yeni bir patlama sesi duyuldu.

        Kiev'de öğle saatlerinde duyulan yeni bir patlama sesine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

        12.50: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, yaptığı açıklamada Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin Avrupa için bir felaket olduğunu söyledi.

        NATO liderlerini acil toplantıya çağıran Johnson, Twitter hesabından "Bu durum kıtamız için bir felaket. Bu sabah Rusya'nın Ukrayna'yı işgali üzerine ulusa hitap edeceğim" mesajını paylaştı

        12.30 Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy: Rus halkı seçim yapmak durumunda. Rusya'daki herkes bu savaşı protesto edebilir. Hem Ukrayna vatandaşları hem Rus vatandaşlarına seslenmek istiyorum.

        Bu şeytan burada bir ulusu yok etmek istiyor. Biliyorum bunları sosyal medyada engelleyecek, bloklayacak.



        12.00: Polonya'da görgü tanıkları sirenlerin çalmaya başladığını anlattı. Polonya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'daki vatandaşlarının ülkeyi derhal terk etmesi gerektiğini söyledi.

        12.13: Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalede sivil nüfusun hedef alınmadığını belirterek, silahlarını bırakan Ukrayna birliklerinin hedef alınmadığını açıkladı.

        11.50 Ukrayna ordusundan yapılan açıklamada, doğu Ukrayna'da 50 Rus'un öldürüldüğü, altı tane uçağın da düşürüldüğü bildirildi.

        11.32: Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ukrayna'da saldırılardan etkilenen bölgelerde kendi personeli de dahil olmak üzere tahliye operasyonları yapılacağını duyurdu.

        11.28: Belarus lideri Aleksandar Lukaşenko, ülkesinin silahlı kuvvetlerinin Rusya'nın Ukrayna işgaline katılmadığını söyledi. Rus ordusu, yaklaşık 30 bin askerini bir ayı aşkın süredir Belarus'ta tutuyordu ve iki ülke çeşitli tatbikatlar düzenledi. Savaşın başladığı bugün ise Rus birlikleri Belarus'tan Ukrayna'ya giriş yapıp saldırı düzenledi.

        Lukaşenko, Rusya lideri Vladimir Putin'in Avrupa'daki en sıkı müttefiki.

        11:24: Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, görüşme yapmak üzere Dışişleri Bakanlığı'na gitti.

        Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vaysl Bodnar: Rus ordusunda ciddi kayıplar söz konusu. Ukrayna askerlerinde de kayıplar var. Sivil halk arasında da kayıp verdiğimiz bilgiler de var. internette gerçeği yansıtmayan belgeler bilgiler var. Rusya yanlış enformasyon yayıyor. Resmi kaynakları kontrol edin. Durum şu an kontrol altında. Savunma ve güvenlik sistemimiz çalışıyor.

        11.22: Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları Ukrayna'nın başkenti Kiev bölgesinde sınır muhafızlarına ait yerlerin de bombardıman altında olduğunu duyurdu.

        11:00: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, halkı bilgilendirmek adına her saat başı video paylaşımı yapmaya başlayacağını açıkladı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dünya liderlerini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı yaptırım uygulamaya davet etti.

            Zelenskiy, sosyal medyadan paylaştığı video mesajda, ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile telefonda görüştüğünü ve bir anti-Putin koalisyonu kurmaya başladıklarını kaydetti.

            Dünya liderlerini Putin'e karşı tüm muhtemel yaptırımları uygulamaya, ülkesine askeri yardıma ve Ukrayna hava sahasını Rusya'ya kapatmaya çağırdığını aktaran Zelenskiy, "Hep beraber Ukrayna'yı kurtarmak zorundayız." ifadesini kullandı. Zelenskiy, orduya destek için her şeyi yaptıklarını belirterek halkı panik yapmamaya davet etti.

            10.45 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri: Ukrayna tam savunma moduna geçiyor. Silah tutabilen ve hazır olan herkes, silah almak için, bölgesindeki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimiyle iletişime geçebilir.

            ÇİN RUS 'İŞGAL'İNİ KABUL ETMEDİ!
            Rusya'nın müttefiki Çin'den yapılan ilk açıklamada Ukrayna saldırısının 'işgal' olarak nitelenmesi reddedildi.

            Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hua Chunying, yabancı gazetecilerin Rusya'nın askeri müdahalesini işgal olarak tanımladığını ve bunu kabul etmediklerini söyledi.

            Pekin yönetimi, Rusya'nın egemen bir ülke olarak kendi çıkarları doğrultusunda hareket etme hakkına sahip olduğunu savunarak Ukrayna işgalini onayladı.

            10.30: Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, işgale girişen Putin'in ülkesini yok etmek istediğini söyledi. Zelenskiy, dünya liderlerine çoktan Rusya'ya karşı yaptırımlar uygulanması yönünde çağrı yaptığını, söz konusu yaptırımların doğrudan Putin'e karşı olmasını da talep etti.

            UKRAYNA'DA 8 ÖLÜ 9 YARALI

            10.18: Ukrayna, Rusya'nın saldırılarında ez 8 kişinin öldüğünü ve 9 kişinin yaralandığını açıkladı.

            10.05: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'ya Ukrayna'daki askeri faaliyetleri bir an önce durdurması çağrısı yaptı ve Kiev yönetiminin yanında olduklarını yineledi.

            10.05: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dymtro Kuleba, dünyadaki Ukrayna vatandaşlarına seslendiği paylaşımda, "Putin'in işgali ile ilgili gerçekleri ülkelerinizde anlatın" dedi.

            10.00: Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, işgale girişen Putin'in ülkesini yok etmek istediğini söyledi. Zelenskiy, dünya liderlerine çoktan Rusya'ya karşı yaptırımlar uygulanması yönünde çağrı yaptığını, söz konusu yaptırımların doğrudan Putin'e karşı olmasını da talep etti.

            09.53 Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrasında bu ülkeye uygulanması beklenen yeni yaptırım paketi konusunda acil toplantı yapacak.

            09.45: Ukrayna'daki ayrılıkçı Luhanks yönetimi, Ukrayna'ya karşı saldırı başlattıklarını duyurdu.




            09.41:             İçişleri Bakanlığı, Rus bombardımanlarının Ukrayna geneline yayıldığını bildiriyor. Ukrayna: Kiev yakınlarındaki bombardımanda 1 ölü 1 yaralı.



            09.40: Rusya Federal Havacılık Ajansı, 24 Şubat'tan 2 Mart'a kadar Rusya'nın güneyindeki Rostov, Krasnodar, Anapa, Gelencik, Elista, Stavropol, Belgorod, Bryansk, Orel, Kursk, Voronej, Simferopol havaalanlarının uçuşlara kapatıldığını duyurdu.

            09.35 Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, "Bu savaşı derhal durdurun" çağrısında bulundu.

            09.14 Ukrayna Devlet Sınır Muhafız Servisi, Rusya'nın Belarus ve Kırım'dan Ukrayna'ya saldırı başlattığını duyurdu.

            Ukrayna Devlet Sınır Muhafızları'ndan yapılan açıklamada, "Devlet Sınır Muhafız Teşkilatı tarafından bildirildiği üzere, Rusya'nın saldırganlığı bugün saat 5.00 sıralarında gerçekleşti. Bir saldırı da Kırım yönünden geldi" denildi.


            09.08: Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna hava sahası halen kapalıdır. Mevcut aşamada evlerinizde veya güvenli bir yerde kalmanızı, seyahatten kaçınmanızı rica ediyoruz. Ülkeden ayrılmak isteyenler için gerekli destek ve yönlendirme sağlanacaktır.

            RUSYA'NIN UÇAĞINI DÜŞÜRDÜK
            08. 52             Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'ya ait 5 uçağın ve bir helikopterin düşürüldüğünü açıkladı. Moskova'dan yapılan açıklamada, "Hiçbir uçağımız düşürülmedi." denildi.

            Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'ndan Ortak Kuvvetler Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün Silahlı Kuvvetler bölgesinde saldırganlara ait 5 uçak ve bir helikopter düşürüldü. Birleşik kuvvetler, Rusya Federasyonu'nun silahlı kuvvetlerine cevap veriyor. Askeri birimler pozisyonlarında. Düşman kayıplara uğruyor" denildi.

            08.30: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna'da askeri operasyon başlatmasının ardından Ukraynalı mevkidaşı ile görüştüğünü söyledi.

            Putin'in Ukrayna'ya yönelik bu sebepsiz saldırıyı başlatarak kan dökme ve yıkım yolunu seçtiğini belirten Johnson, Twitter mesajında, "İngiltere ve müttefiklerimiz kararlı bir şekilde yanıt verecek" diye yazdı.

            08.25: Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın gayr-ı meşru saldırısının ardından Avrupa için kara günler yaşandığını söyledi. Rus saldırısını kınayan Scholz, "Bunlar Ukrayna için korkunç ve Avrupa için kara günler" dedi.

            08.10 Kiev'de siren sesleri! Halk kenti terk etmeye başladı.



            07.59: Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'daki hava savunma sistemleri, askeri hava limanları ve hava kuvvetlerinin "yüksek hassasiyetli silahlarla" etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

            07.52 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine saldırması nedeniyle sıkıyönetim ilan ettiklerini duyurdu.

            Zelenskiy, paylaştığı video mesajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donbas'a özel operasyon, Ukrayna'nın askeri altyapılarına ve sınır muhafızlarına saldırı başlattığını belirtti.

            Ülkesinde pek çok şehirde patlama sesleri duyulduğunu aktaran Zelenskiy, bu nedenle ülke çapında sıkıyönetim ilan ettiklerini ifade etti.

            Zelenskiy, vatandaşlara sakin olmalarını ve evlerinden çıkmamalarını söyledi.

            BIDEN İLE GÖRÜŞME
            ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde Rusya'nın Ukrayna topraklarına askeri operasyonunu kınadı ve ABD'nin Ukrayna'ya desteğini yineledi.

            Biden yaptığı yazılı açıklamada Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin kendisine ulaştığını ve telefon görüşmesinin yeni sona erdiğini belirtti.

            "Rus askeri kuvvetlerinin gereksiz ve gayrimeşru saldırılarını kınadım" ifadesini kullanan Biden, bugünkü Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Toplantısı dahil uluslararası alanda yapılacak kınamalar konusunda Zelenskiy'i bilgilendirdiğini aktardı.

            Biden açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

            "Zelenskiy benden dünya liderlerini, Putin'in alçakça saldırısına açıkça karşı çıkamaya ve Ukrayna halkına destek vermeye çağırmamı istedi. Yarın (bugün) G7 liderleri ile görüşeceğim, ABD ile ortakları ve müttefikleri Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulayacak. Ukrayna'ya ve Ukrayna halkına destek ve yardım sağlamayı sürdüreceğiz."


            07.42 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı operasyon için "Açık olan şey bunun sonuçları olacaktır. Ve benim için açık olan şu ki, bu savaşın bir anlamı yok. BM Şartı ilkelerini ihlal ediyor. Eğer durdurulmazsa Avrupa'da büyük acılara sebep olabilir." dedi.



            07.37: Rusya'nın Ukrayna'ya operasyon başlatmasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den ilk açıklama geldi.

            Zelenskiy, "Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız." dedi.

            Son iki saat içinde rapor edilen Rus saldırıları alanlarının haritası.


            07.30: Ukrayna'nın Donbas bölgesinde yer alan Kramatorsk kenti üzerinde savaş jetlerinin sesi duyuluyor

            07.15: ABD Başkanı Joe Biden, perşembe günü öğle saatlerinde Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri operasyonun ardından, ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya uygulayacağı yeni yaptırımları duyuracak.

            07.12: Kiev Havalimanı'ndaki tüm yolcu ve çalışanlar tahliye edildi.



            07.11: Rusya, Ukrayna ve Belarus ile olan batı sınırında hava sahasının sivil uçuşlara kapatıldığını duyurdu.

            07.10 Rus Haber Ajansı ise Karadeniz Filosu'nun çıkartma harekatı başlattığını duyurdu.

            07.07 Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada "Stratejik ortağımız Türkiye'yi ve dost Türk halkını bu zor zamanda bizi desteklemeye çağırıyoruz" denildi.

            Rusya'nın sabah saatlerinde Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlatmasının üzerine Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama yapıldı. Elçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Rusya Federasyonu Ukrayna'ya karşı bir savaş başlattı. Barışçıl Ukrayna şehirleri bombalanıyor. Stratejik ortağımız Türkiye'yi ve dost Türk halkını bu zor zamanda bizi desteklemeye çağırıyoruz" ifadeleri kaydedildi


            07.00: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba: Putin, Ukrayna'ya karşı geniş çaplı bir savaş başlattı. Ukrayna'nın barışçıl kentlerinde saldırılar sürüyor. Ukrayna kendini savunacak ve kazanacak. Dünya Putin'i durdurabilir, durdurmalı. Harekete geçme zamanı.

            ABD'DEN ÇAĞRI
            06.55:             ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Rusya'ya sınırlarına geri dönmesi çağrısında bulundu.

            Thomas Greenfield, Ukrayna'nın talebi üzerine bu gece New York saati ile 21.30'da acil toplanan BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuştu.

            Rusya'nın Ukrayna'yı kapsamlı işgalinin yakın olduğunu belirten Thomas Greenfield, "Tehlikeli bir andayız ve tek bir nedenden dolayı, Rusya'dan durmasını istemek için buradayız." ifadelerini kullandı.

            ABD Daimi Temsilcisi, Rusya'ya seslenerek, "Sınırlarına geri dön, birliklerini, tanklarını, uçaklarını hangarlarına geri gönderin ve diplomatlarınızı müzakere masasına yollayın." diye konuştu.

            Rusya'ya karşı Ukrayna'ya tam destek vermeye devam edeceklerini belirten Thomas Greenfield, "Tarih bize bunu söylüyor, BM'deki bu konseyde ve başkentlerimizde bu tehdide direk karış koymalıyız. Ukrayna halkı bize güveniyor. Onları hayal kırıklığına uğratmayalım." dedi.



            06.33 ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyon başlatması hakkında "Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır. ABD ve müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir." açıklamasında bulundu.

            Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

            Bu gece tüm dünyanın dualarının Ukrayna ile olduğunu belirten Biden, "Putin, felaket bir şekilde can kaybı ve acı getirecek kasti bir savaşı seçti. Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır. ABD ve müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir. Dünya, Rusya'dan hesap soracak." ifadesini kullandı.

            Biden, Ukrayna'daki durumu bu gece Beyaz Saray'dan izleyeceğini ve ulusal güvenlik ekibinden düzenli güncellemeler alacağının altını çizerek, "Sabah G7 liderleri ile görüşeceğim ve bunun ardından Rusya'nın Ukrayna'ya, küresel barış ve güvenliğe yönelik bu gereksiz saldırganlığı nedeniyle ABD ve müttefiklerinin yanıtını duyurmak için Amerikan halkına hitap edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

            NATO'ya yönelik herhangi bir saldırının geri püskürtülmesi için NATO müttefikleri ile de yakın temas halinde olacaklarının altını çizen Biden, kendisi ve eşi Jill Biden'ın bu gece Ukrayna'nın "cesur ve gururlu halkı" için dua edeceğini aktardı.

            06.26: Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın Ukrayna'ya işgale hazırlandığı iddiaları üzerine, "Başkan Putin, birliklerinizin Ukrayna'ya saldırmasını durdurun, barışa bir şans verin." diye seslendi.


            06.14: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük patlama sesleri duyuluyor.



            06.06: Ukrayna'nın Dombas bölgesinde yer alan Kramatorsk kentinde 2 büyük patlama sesi duyuldu.

            06.01: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.

            Putin, sabahın erken saatlerinde televizyon kanalından ulusa seslendi.

            Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı sözde yönetimlerin Rusya'dan askeri yardım talebinde bulunduklarını hatırlatan Putin, "Buna bağlı olarak özel bir askeri operasyon düzenlemeye karar verdim. Operasyonun amacı sekiz yıldır Kiev rejimi tarafından istismara, soykırıma maruz kalan insanları korumaktır. Rusya Federasyonu vatandaşlarına da dahil olmak üzere sivillere karşı çok sayıda kanlı suç işleyenleri adalete teslim etmenin yanı sıra Ukrayna'nın Nazizm'den ve militarizmden arındırılması için çaba göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

            Ukrayna topraklarını işgal etme planları olmadığını vurgulayan Putin, kimseye zorla bir şey dayatmayacaklarını ifade etti.



            ACİL TOPLANMA KARARI
            04.13             Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, ülkenin doğusundaki ayrılıkçı sözde yönetimlerin Rusya'dan yardım istemesi sonrası Ukrayna'nın çağrısı üzerine tekrar acil toplanma kararı aldı.

            BM GÜVENLİK KONSEYİ TEKRAR TOPLANIYOR
            BM Güvenlik Konseyi, şu anda New York'ta bulunan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'nın talebi üzerine bugün New York saatiyle 21.30'da tekrar toplanacağını duyurdu.

            Dönem başkanlığını Rusya'nın yürüttüğü BM Güvenlik Konseyi'nin, Ukrayna'nın Daimi Büyükelçisinin 28 Şubat 2014 tarihinde Konsey Başkanına ilettiği mektuba atfen gerçekleşeceği bildirildi.

            Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov bugün yaptığı basın açıklamasında, iki ayrılıkçı bölgenin yönetimlerinin bir telgraf yoluyla Devlet Başkanı Putin'den destek talep ettiğini söylemişti.

            Peskov, "İki yönetim Rus cumhurbaşkanından Ukrayna silahlı kuvvetlerinin saldırganlığını püskürtmesine yardım etmesini istedi." ifadesini kullanmıştı.

            Pazartesi akşamı Putin, Rusya'nın Moskova yanlısı ayrılıkçıların kontrolü altındaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin Ukrayna'dan bağımsızlığını resmen tanıdığını ve askeri güçlere bölgede "barışı koruma" emri verdiğini duyurmuş, salı günü Rus parlamentosu ülke dışına asker gönderme kararını onaylamıştı.

            02.14 Franasa Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'da bulunan vatandaşlarımız derhal ülkeyi terk etsin açıklamasında bulundu.

            02.03 Reuters Rusya'nın saldırıyı onayladığını ve Zelenskiy'nin "Putin'i aradım ama cevap vermedi" açıklamasında bulunduğunu söyledi.

            00.45 Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin Rusya'nın adımlarına sert ekonomik yaptırımlarla yanıt vereceklerini ancak Başkan Joe Biden'ın hiçbir senaryoda Rusya ile savaşmaları için Ukrayna'ya Amerikan askerlerini göndermeyeceğini açıkladı.

            00.35 Pentagon tarafından yapılan açıklamada "Rusya Ukrayna'yı işgal ederse çok fazla kan akar" ifadelerine yer verildi.

            00.25 Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna Özel Gözlem Misyonu, 22 Şubat'ta Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna ordusu arasında 1710 ateşkes ihlali yaşandığını duyurdu.

            23 ŞUBAT 2022
            23.55             Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı liderler Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna ordusuna karşı yardım istedi. Rus birlikleri Donbas'a ilerliyor.

            Rusya'nın Rostov bölgesinde Kuybuşevo yerleşim yeri yakınlarında Rus askeri araçlarının bulunduğu konvoyun Ukrayna'nın Donbas bölgesinin yer aldığı sınıra doğru ilerlediği görüldü.

            22.55 Ukrayna Parlamentosu, ülkede gece yarısından itibaren başlayacak olağanüstü hal kararını kabul etti.

            22.08 ABD Başkanı Joe Biden, Kuzey Akım 2 projesini yapan firma ile yetkililerine yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.

            20.43 Pentagon'dan üst düzey bir yetkili, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askerlerinin yüzde 80'inin Ukrayna'ya girmeye hazır olduğunu açıkladı.

            Rusya-Ukrayna gerilimi tırmanırken, ABD ordusu elindeki bilgiyi güncelledi. Gazetecilere açıklama yapan bir Pentagon yetkilisi, Rusya'nın Belarus'ta ve Ukrayna çevresinde konuşlandırdığı kuvvetlerin saldırı için "olabildiğince hazır" pozisyona geçtiğini açıkladı.

            "KUVVETLERİNİN YÜZDE 80'i HER AN GİRMEYE HAZIR"
            Üst düzey yetkili, Rus güçlerinin henüz Ukrayna sınırını geçip geçmediğini teyit edemeyeceğini dile getirdi. Yetkili, "Kuvvetlerinin yaklaşık yüzde 80'inin ileri konum olarak kabul ettiğimiz pozisyonda olduğunu ve her an girmeye hazır olduğunu değerlendiriyoruz." dedi.

            Rusya'nın topyekün bir işgal için harekete geçmesini bekledikleri gücün yüzde 100'ünü hazır hale getirdiğini belirten yetkili, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in seyir füzelerinden balistik füzelere, zırhlı ve kara birliklerinden özel kuvvetlere Karadeniz'de konuşlu deniz unsurlarına kadar her türlü kabiliyeti işgale katılmak üzere hazır hale getirmesinden endişe duyduklarını aktardı.

            "KARADENİZ VE AKDENİZ'DEKİ DONANMA VARLIKLARINI ARTIRDILAR"
            Yetkili, "Karadeniz'de ve Akdeniz'deki donanma varlıklarını kesinlikle artırdılar. Akdeniz'de, Karadeniz'de olduğundan daha az. Ve eğer Ukrayna'yı işgal etmeyi planlıyorsanız ve bu işgali etkili bir şekilde yürütebilmek için o ülkeyi kuşatıyorsanız, o zaman açıkçası Karadeniz ve Karadeniz'deki kuvvetler sizin için sadece karaya asker çıkarmak için değil aynı zamanda uzun menzilli atışlar açısından da önemli olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

            "TÜRKİYE'NİN AÇIKLAMASINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"
            Türkiye'nin pozisyonuna ilişkin yorum yapan yetkili, "Türkiye, Sayın Putin'in Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını ilan etmesine karşı oldukça sert çıktı ve Türkiye'den memnuniyetle karşılanan bir açıklamaydı bu." dedi.

            20.03 Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgelerin sözde yönetimlerini tanıması ve bölgeye asker göndermesi nedeniyle hazırladığı yaptırım paketini kabul etti.

            YAPTIRIM PAKETLERİ RESMEN ONAYLANDI
            AB Konseyi, üye ülkelerin Ukrayna'daki eylemleri nedeniyle Rusya'ya karşı hazırlanan yeni yaptırım paketini resmen onayladıklarını açıkladı.

            Buna göre, ayrılıkçı bölgelerin bağımsızlığını tanıyan karara onay veren Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın 351 üyesine kısıtlayıcı tedbir uygulanacak.

            Ayrıca, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını istikrarsızlığa uğratan veya tehdit eden, Donetsk ve Luhansk'taki yasa dışı kararları alan hükümet üyeleri, Rus operasyonlarını mali olarak destekleyen veya bunlarda fayda sağlayan bankalar, iş insanları ve oligarklar ile dezenformasyon kampanyaları yürüten toplam 27 yüksek profilli kişi ve kuruluş yaptırıma tabi olacak.

            Bu kişilere seyahat yasağı getirilecek. Kişi ve kurumların mal varlıkları dondurulacak ve bunlara fon sağlanması yasaklanacak.

            Donetsk ve Luhansk'ın Ukrayna hükümeti kontrolü dışındaki bölgeleriyle ekonomik ilişkiler de kısıtlanacak.

            Ayrılıkçı bölgelerden mallara ithalat yasağı uygulanacak. Belirli ekonomik sektörlere yönelik ticaret ve yatırımlar sınırlandırılacak. Turizm hizmetlerinin sağlanması yasaklanacak. Çeşitli ürün ve teknolojilere ihracat yasağı getirilecek.

            Rusya'ya karşı finansal kısıtlamalar da yürürlüğe konacak. Rusya Federasyonu, hükümeti ve Merkez Bankasına finans sağlamak yasaklanacak.

            Rus devleti ve hükümetinin AB sermaye ve finans piyasalarına ve hizmetlerine erişimi kısıtlanacak.

            AB ayrıca, ihtiyaç halinde daha geniş kapsamlı siyasi ve ekonomik yaptırımları hızla uygulamaya koyacak.

            Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ile sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıma ve bölgeye asker gönderme kararı almıştı.

            Öte yandan, AB ülkelerinin liderleri, Rusya-Ukrayna krizini görüşmek üzere yarın Brüksel'de bir araya gelecek.

            18.18 Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba BM'de açıklama yaptı.Kuleba, "Putin durmayacak gibi görünüyor. Rusya'yı durdurmalıyız" dedi. Rusya Ukraynalıların kimliğini yok etmeye çalışıyor.

            18.17 AB ülkelerinin liderleri, Rusya-Ukrayna krizini görüşmek üzere yarın Brüksel'de bir araya gelecek.

            16.13 Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, gerilime ilişkin açıklama yaptı. Zelenskiy, "Yaptırımların baskısının devamını görmek istiyoruz" dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy yaptığı açıklamada, "Avrupa ve NATO'nun çabalarına teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

            16.11: Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, yaptırımlarla kendi çıkarlarına zarar verdiğini açıkladı.

            Rusya'ya yönelik yaptırımların hassas ve ağırlaştırılmış şekilde, güçlü bir karşılık bulacağı aktarıldı.

            15.25: Rus haber ajansı TASS, Rusya'nın diplomatik personelini Ukrayna'dan tahliye etmeye başladığını belirtti. Öte yandan Rusya, Kiev'deki bayrağını indirdi.

            14.45: Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna krizi ile ilgili bir görüşme gerçekleştireceği duyuruldu.

            14.40: Rus yanlısı ayrılıkçı lider yerel halk ve yetkililerin askerlik kaydı yaptırdığını açıkladı ve "Kazanacağız. 'Büyük Rusya'nın yardımıyla zafere ulaşacağız" diye konuştu.

            14.08: Bir AB diplomatı, AB Büyükelçileri'nin Rusya'ya uygulanacak yaptırımları kabul ettiği bilgisini paylaştı.

            13.10: Ukrayna'da 30 günlük olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz devam ederken, Ukrayna yeni bir karar aldı. Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Aleksey Danilov yaptığı açıklamada, "Donetsk ve Lugansk hariç tüm Ukrayna genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmiştir. Bu karar hayatımızı radikal manada etkilemeyecek. Sokağa çıkma yasağı duruma göre gereken bölgelerde ilan edilebilir. Askeri yönetim kararı almamızı gerektirecek bir durum yok. OHAL 30 gün boyunca devam edecek, gerektiği takdirde uzatılacak. Ayrıca 36 bin yedek asker göreve çağırıldı" ifadelerini kullandı.

            12.50: Ukrayna Parlamentosu onayladı. Sivillere silah taşıma izni verildi.

            11.30: Ukrayna, Rusya'da bulunan vatandaşlarına derhal ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

            10.59: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 18-60 yaş arasındaki yedek askerlerin maksimum 1 yıl sürecek hizmet için göreve çağırdı.

            10.20 : Beyaz Saray, Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgelere yönelik ilerleyişi sonrası Vladimir Putin ile Joe Biden arasında planlanan zirvenin gerçekleşmeyeceğini duyurdu.

            ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Perşembe günü için planlanan görüşmeyi iptal etti.

            Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, planlan zirvenin iptaline ilişkin olarak, "Hiçbir zaman tam olarak diplomasi kapısını kapatmayacaklarını ama mevcut durumda bir görüşmenin kesinlikle gerçekleşmeyeceğini" söyledi.

            Psaki, görüşme masasına dönme şartı olarak da gerilimin düşürülmesini işaret etti.

            Jen Psaki, gerilimin düşürülmesini nasıl tanımlıyorsunuz sorusuna da "Bunun anlamı birliklerin yer değiştirmesi. Bunun anlamı, günlük olarak gerçekleştiğini gördüğümüz (askeri) adımlardan geri dönülmesi" dedi.

            ABD'nin istihbarat verilerine göre, Ukrayna sınırındaki bölgelere, 150 bin kadar Rus askeri konuşlandırılmış durumda.

            PAYLAŞIM 137 BİN BEĞENİ ALDI
            10.10: Ukrayna toprağı Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığını tanıyan Rusya lideri Vladimir Putin'in, yaklaşık bir saat süren basın toplantısında tarihi kendi penceresinden yeniden yazması tüm dünyayı sarstı.

            Ukrayna'nın Lenin tarafından yaratıldığını ve tarihsel olarak Rus toprağı olduğunu savunan Putin, konuşmasının bir kısmında görünür şekilde öfkeliydi, "Ukrayna'yı Vladimir İlyich Lenin olarak adlandırabiliriz" dedi.

            Ukrayna'nın gerçek bir ulus olmadığını da ileri süren Putin'e yanıt sosyal medyadan verildi. Ukraynalılar Kiev ve Moskova'nın 1000 yıl önceki hallerini gösteren fotoğrafları paylaşmaya başladı.

            ABD'nin Kiev Büyükelçiliği de söz konusu görseli resmi Twitter hesabından paylaştı. Yalnızca 90 bin takipçisi bulunan resmi hesabın paylaştığı fotoğraf, 137 bin beğeni aldı.

            Çarlık Rusyasının bir parçası olan Ukrayna toprakları, 1917'de Bolşevik Devrimi sonrası Ukrayna Halk Cumhuriyeti; bir yıl sonra da Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti olarak özerklik kazanmıştı.

            Rus lider Vladimir Putin, televizyonların canlı yayınla verdiği konuşmasında ayrıca 2014 yılında Rusya yanlısı liderin devrildiği Ukrayna'daki protestoları bir darbe olarak tanımladı.

            1991 yılında Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle birlikte ülkesinin 'soyulduğunu' iddia eden Putin, kukla bir hükümet tarafından yönetildiğini vurguladığı Ukrayna'yı 'Amerikan kolonisi' olmakla suçladı.


            10.00: Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: Savaş konusu Rus toplumu arasında yaygın değil. En güzel cevap Ukrayna'nın NATO üyeliğiyle verilir. Ukrayna nükleer silahtan vazgeçerek güvence vermiştir.

            Rusya'nın işgal için ordularını Ukrayna'ya gönderdiğini söyleyen Bodnar, "Sadece topraklarımızın bir kısmının işgalini görmüyoruz. İki ülkede askeri hareketlilik görüyoruz. Rusya'nın saldırı ihtimali var" dedi. Rusya 4 kez ateşkesi ihlal ettiğini söyleyen Bodnar, "İhtilafın çözülmesi için Ukrayna diplomatik yollara bağlılığını teyit ediyor" diye konuştu.

            Bodnar, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin diplomatik girişimlere devam ettiğini ve Başkan Erdoğan'ın da aralarında olduğu dünya liderleriyle görüştüğünü kaydetti.

            "UKRAYNALILAR ÜLKELERİNİ SAVUNMAYA HAZIR"
            Savaştan yana olmadıklarının altını çizen Bodnar, şunları söyledi: "Bizim için önemli olan Ukrayna'nın savunmasını sağlamak. Ukraynalılar kendi ülkelerini savunmaya hazır. İşgalci ve saldırgan devletin şunu anlaması gerekiyor, Ukrayna işgali o kadar kolay olmayacak."

            Batılı ülkelerin açıkladığı yaptırımları olumlu karşıladıklarını dile getiren Bodnar, "Rusya'ya en güzel cevap Ukrayna'nın NATO'ya kabul edilmesiyle verilecektir" ifadelerini kullandı.

            Bodnar, sözlerine şöyle devam etti:

            "Savaş ihtimali hala var. Biz savaş istemiyoruz, Biz savaşı önlemek için çaba sarf ediyoruz. Ancak şundan eminim ki Ukrayna ordusu ne kadar güçlü olursa Rusya'nın saldırma ihtimali o kadar düşük olur. AB'nin yaptırımları son derece önemli. Bizim için önemli olan Ukrayna'nın savunmasını sağlamak. Bunu affetmemelisiniz. Budapeşte formatının canlandırılması son dere önemli olacak. Ukrayna güvenlik garantisiyle nükleer silahtan vazgeçti.

            "CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ARABACULUK TEKLİFİNİ DESTEKLİYORUZ"
            Bodnar, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabulucuk teklifini destekliyoruz. Savaşi Türkiye de dahil olmak üzere herkese zarar getirecek. Türkiye'nin hem Ukrana hem de Rusya ile ticari ilişkileri var" dedi.

            09.15: Hem Avustralya hem de Yeni Zelanda dışişleri bakanları, Çarşamba günü Rusya'nın büyükelçilerini çağırarak Putin'in eylemlerine karşı olduklarını ifade etti.

            Avustralya Başbakanı Scott Morrison, hükümetinin henüz Rusya'nın büyükelçisini sınır dışı etme adımını atmadığını ancak bu seçeneği de diğer ülkelerin liderleriyle tartıştığını söyledi.

            Bir büyükelçiyi sınır dışı etmek, en ciddi dış diplomasi önlemlerinden biri olarak kabul ediliyor.

            PUTİN'DEN FLAŞ AÇIKLAMA
            09.05:             Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vatan Savunucuları Günü kapsamında yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında ülkesinin diyalog ve diplomasiye, Rusya'nın çıkarlarına uyması ve vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması şartıyla her zaman açık olduğunu belirtti.


            Vatan Savunucuları Günü kapsamında konuşma yapan Putin, "Ülkemiz her zaman doğrudan ve dürüst diyaloğa, en karmaşık sorunlara diplomatik çözüm arayışlarına açıktır. Ama tekrar ediyorum: Rusya'nın çıkarları, vatandaşlarımızın güvenliği bizim için koşulsuzdur. Bu nedenle ordunun ve donanmanın etkinliğinin artırılması, en son teknoloji ile donatılması için geliştirmeye ve iyileştirmeye devam edeceğiz" dedi.



            "RUSYA'NIN ÇAĞRILARI CEVAPSIZ KALDI"
            Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesinin NATO'nun askeri faaliyetleri ve silah kontrol sistemlerinin gevşemesi gibi tehlikelere maruz kaldığını ifade ederek, "Uluslararası durumun ne kadar zor geliştiğini, silah kontrol sisteminin gevşetilmesi veya NATO bloğunun askeri faaliyetleri gibi mevcut zorluklarla hangi tehlikelerin lduğunu görüyoruz. Aynı zamanda, Rusya'nın tüm ülkeleri güvenilir bir şekilde koruyacak, eşit ve bölünmez bir güvenlik sistemi kurma çağrıları cevapsız kaldı" dedi.

            08.20: Büyük bir yaptırım fırtınasıyla karşılaşan Rusya'yı hedef alan Avustralya, Moskova'ya ek yaptırımları ilan etti. Rusya Güvenlik Konseyi üyesi sekiz isme seyahat yasağı getiren ilk yaptırım paketinde ayrıca ekonomik maddeler de var.

            Başbakan Scott Morrison, Rusya lideri Vladimir Putin'in yüksek ihtimalle Ukrayna'nın tamamını işgal etmek için 24 saat içinde harekete geçeceğini söyledi.

            Morrison ayrıca, Ukrayna'dan ülkesine gelmek isteyen kişilerin vize başvurularına öncelik verilmesi konusunda göçmenlik dairesine talimat verdi. Şu anda öğrenci vizeleri, aile vizeleri ve diğer vize türleri de dahil olmak üzere yaklaşık 430 başvuru var.

            Yaklaşık 38 bin Ukrayna kökenli insan Avustralya'da yaşarken; Başbakan Morrison 1400 civarında Avustralya vatandaşının da şu anda Ukrayna'da olduğunu belirtti.

            FOTOĞRAFLAR 00.52'DE SERVİS EDİLDİ
            08.15: Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Lugansk'ta hareket eden tankların fotoğraflarını gece yarısı 00.52'de dünyaya geçti.

            Sekiz yıldır Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölgenin bağımsızlığını tanıyan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ayrıca Donetsk ve Lugansk'a asker göndereceğini duyurmuştu.

            08.07: Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya ilişkin açıklamalarına destek verdi.

            Devlet televizyonuna değerlendirmede bulunan Maduro, Rusya halkıyla dostluğun sonsuza kadar süreceğini belirterek, "Venezuela, Putin'e ve Rusya'ya tüm desteğini sunuyor. Dünyanın cesur ve haklı davalarını savunmak için biz giderek daha fazla müttefik olacağız." dedi.

            HER CEPHEDE YENİ YIĞINAK
            08.00: Uydu fotoğrafları, kağıt üstündeki Donetsk ve Lugansk yönetimlerinin bağımsızlığını tanıyan Rus lider Vladimir Putin'in Ukrayna'ya saldırı için son hazırlıkları yaptığını gösteriyor.



            Fotoğraflar, Belarus'a 'tatbikat' için gönderdiği 30 bin askerini geri çekmeyen Putin'in Ukrayna'nın kuzey sınırına yeni yığınak yaptığını kanıtladı. ABD merkezli teknoloji firması Maxar, Ukrayna sınırına 100'ü aşkın zırhlı aracın sevk edildiğini ve Rus askerlerin çadırlarda barındığını bildiriyor.

            Ukrayna sınırında dikkat çeken bir başka detay, yeni bir sahra hastanesinin kurulmuş olması. Başka sınır noktalarında da kurulan hastaneler, işgale hazırlık olarak değerlendiriliyor.

            Rus ordusu ayrıca Ukrayna-Belarus sınırına ağır silahları da taşıdı. Ukrayna topraklarına yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Krasnyy Oktyabr'a yapılan yığınak yine fotoğraflarda görüldü.

            07.45: Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın bağımsızlığını tanıdığı Donetsk ve Lugansk'a göndereceği askerlerin 'barış gücü' olarak tanımlanamayacağını söyledi. Guterres, "Rusya'nın Donetsk ve Lugansk bölgelerinin sözde bağımsızlığını tanıma kararı, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin ihlalidir" ifadesini kullandı.

            07.40: Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesinin Doğu Avrupa'ya yüzlerce asker daha göndereceğini ve Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulayacaklarını söyledi.

            07.35: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la yarın yapacağı görüşmeyi iptal etti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'yı Washington'da ağırlayan Blinken, ortak basın toplantısında Lavrov'a bir mektup göndererek toplantıya katılmama kararını ilettiğini kaydetti. ABD Dışişleri Bakanı, "İşgal gerçekleştiğine göre artık görüşmenin bir anlamı kalmadı'' dedi.


            RUSYA KİEV BÜYÜKELÇİLİĞİNİ TAHLİYE EDİYOR
            07.25 :             Avrupa'nın birçok ülkesinde Ukrayna'ya destek gösterileri düzenlendi. Almanya'dan Çekya ve Fransa'ya birçok ülkede yaşayan Ukraynalılar sokaklara inip Rus lider Putin'i protesto etti.

            Putin'in durdurulmasını isteyen göstericiler, 'Ukrayna'dan elini çek', 'Putin savaştır', 'Moskova evine dön', 'Savaşı durdur' ve 'Putin'e hayır de' gibi pankartlar taşıdı.

            Almanya'nın başkenti Berlin'deki Rusya Büyükelçiliği'ne yürüyen kalabalığın ellerinde pankartların yanı sıra Ukrayna bayrakları da vardı.

            Ukrayna'da ise birçok şehirde gösteriler vardı. Başkent Kiev'deki Rus Büyükelçiliği'nin önünde toplananların açtıkları pankartlardan biri manidardı: 'İmparatorluklar ölmeli!'

            Rusya, akşam saatlerinde Kiev Büyükelçiliği'ndeki personelinin tahliye edileceğini açıkladı. Moskova, diplomatlarının çok sayıda tehdit aldığını savunuyor.


            07.13: Japonya, Ukrayna'ya yönelik hamleleri karşısında Rusya'ya ekonomik yaptırım kararlarını duyurarak, "kördüğüm çözecek çabalara dönmesi çağrısı" yaptı.

            Japonya, Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararının ardından bir dizi ekonomik yaptırım kararı aldı.

            05.55: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yaptığı halka sesleniş konuşmasında seferberliğe gerek olmadığını ancak yedek askerlerin çağırıldığını duyurdu.

            01.20: Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres Rusya - Ukrayna krizine ilişkin açıklamada bulundu. Guterres artık müzakereye dönme vakti olduğunu belirterek krizin iki ülke için de kötü olacağını söyledi. Guterres ayrıca, "Soykırım bir suçtur bu suç açık bir şekilde tanımlanmıştır" ifadelerini kullandı.

            00.54: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna görüşmesini iptal etti.

            00.50: ABD ve Ukrayna Dışişleri Bakanı ortak basın açıklaması yaptı. ABD Dışişleri Bakanı Blinken yaptığı açıklamada, "Rusya saldırganlığını artırırsa yaptırımlarımız artacak. Rusya diplomasi noktasına gelmedi. Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz." dedi. Ukranya Dışişleri Bakanı, "Avrupa'nın güvenliği için de kritik dönemden geçilmekte. Dün Ukrayna'nın iki bölgesini Putin tanıma kararı aldı. Biz bu durumu kabul etmeyeceğiz." açıklamasında bulundu.





            ABD BAŞKANI BİDEN RUSYA'YA YAPTIRIMLARIN İLK BÖLÜMÜNÜ DUYURDU
            ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik adımlarını "işgalin başlangıcı" olarak nitelendirerek, Rusya'ya yönelik yaptırımların ilk bölümünü duyurdu.

            Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün Ukrayna'da iki bölgeyi "bağımsız devletler" olarak tanıdığını duyurduğunu anımsatarak, "Bunu basitçe ifade etmemiz gerekirse, Rusya Ukrayna'nın büyük bir parçasını onlardan kopardığını açıkladı" dedi.

            Putin'in dün gece de söz konusu iki bölgeye asker gönderme kararı aldığını ve askerlerin alanını genişlettiğini anımsatan Biden, "Benim bakış açımdan Putin, daha fazla toprağa zor kullanarak sahip olmak için gerekçeler kuruyor. Dün geceki konuşmasını dinlerseniz, daha da ileri gitmek için gerekçeler ürettiğini görebilirsiniz. Bu Ukrayna'da Rus işgalinin başlangıcı" ifadesini kullandı.

            RUSYA'NIN İKİ BÜYÜK FİNANS KURULUŞUNA VE PUTİN'E YAKIN KİŞİLERE YAPTIRIM KARARI
            Biden, Rusya'nın bu adımlarına karşılık Rusya'ya 2014'te uyguladıklarından daha çok yaptırım uygulayacaklarını belirterek, "Rusya bu işgalde daha da ileri giderse biz de yaptırımlarda gideriz. Tanrı aşkına Putin'e komşularına ait topraklara sözde bağımsızlık tanıyabileceğini düşündüren ne? Bu uluslararası hukukun açık bir ihlali ve uluslararası toplumdan sert bir yanıtı hak ediyor" ifadesini kullandı.

            Rusya'ya yönelik yaptırımların ilk bölümünü duyuran Biden, "Rusya'nın iki büyük finans kuruluşu VEB ve askeri bankalarına yaptırım uyguluyoruz. Rusya'nın dış borçlarına da geniş yaptırımlar getiriyoruz. Bu da Rus hükümetinin Batılı finans kuruluşlarından artık para kazanamayacağı anlamına geliyor. Rusya artık ne Avrupa'da ne de ABD'de piyasadan borç ticaret yapamayacak" ifadesini kullandı.

            Yarından itibaren Putin'e yakın kişilere ve Putin'in aile üyelerine de yaptırım getireceklerini kaydeden Biden, "Bu kişiler, Kremlin'in politikalarının yolsuzlukla elde ettiği kazançlara ortaklar, bu nedenle bedeli de paylaşmalılar" dedi.

            2 RUS BANKASINA YAPTIRIM
            ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararının ardından 2 Rus bankası ve 42 iştiraki ile 5 kişi için yaptırım kararı aldı.

            Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki eylemlerine yanıt olarak ekonomik yaptırımlar uygulanacağı denildi. 2 Rus bankası Vnesheconombank (VEB) ve Promsvyazbank (PSB) ile 42 iştiraki yaptırım listesine alındı.

            Rusya'nın 2 büyük finansal kuruluşuna yönelik yaptırımların ülkenin komşularına karşı "saldırganlığını" finanse etme kabiliyetini hedeflediği belirtilen açıklamada, bu kurumların toplamda 80 milyar dolardan fazla varlığa sahip olduğu ve Rus savunma sektörü ile ekonomik kalkınmasını finanse ettiği söylendi.

            Açıklamada, söz konusu yaptırım kararıyla bu kuruluşların ABD'deki varlıklarının dondurulacağı, ABD'li bireyler ve işletmelerle herhangi bir işlem yapmalarının yasaklanacağı, kuruluşların küresel finansal sistemden çıkarılacağı ve ABD dolarına erişimlerinin engelleneceği ifade edildi.

            RUSYA'NIN FİNANSMANA ERİŞİMİNE ENGEL
            Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın çevresindeki 5 kişinin de yaptırım listesine alındığı belirtilen açıklamada, bu isimler arasında Federal Güvenlik Servisi Direktörü ve Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi Denis Aleksandrovich Bortnikov ile oğlu Aleksandr Vasilievich Bortnikov, PSB Üst Yöneticisi Petr Mikhailovich Fradkov ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Yardımcısı Sergei Vladilenovich Kiriyenko ile oğlu Sergei Vladilenovich Kiriyenko'nun yer aldığı vurgulandı.

            Açıklamada, Rusya'nın kamu borcuyla ilgili işlemler üzerindeki kısıtlamaların da artırıldığı vurgulanarak, bu kısıtlamaların Rus hükümetinin finansman sağlamasını önemli ölçüde engelleyeceği ifade edildi.

            ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Ortaklarımız ve müttefiklerimizle koordineli olarak alınan kararlar, Kremlin'in finansal ağını ve Ukrayna ile dünyada istikrarı bozucu faaliyetleri finanse etme kabiliyetini bozma sürecini başlatıyor" dedi.

            Rusya'nın eylemlerini izlemeye devam ettiklerini belirten Yellen, Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla işgal etmesi halinde ABD'nin hızla Rusya ekonomisi üzerinde ciddi ve kalıcı etkisi olacak geniş kapsamlı ekonomik yaptırımlar uygulayacağını söyledi.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Dijitalleşen KOBİ’ler ve esnaflar Trendyol ile büyüyor
            Haberler Dünya İşte dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı! Kanlı bilanço açıklandı! Genel seferberlik ilan edildi!
                SON DAKİKA