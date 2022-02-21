İşte dakika dakika Rusya-Ukrayna krizi! Önce Zelenskiy sonra Putin! ABD Başkanı Biden yaptırımları açıkladı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Donbas tarihsel olarak Rusya'nın bir parçasıdır." dedi ve dünyaya Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını onayladığını duyurdu. Putin, Donetsk ve Luhansk'a 'Barış Gücü Operasyonları' için de talimat verdi.





KİMSEYE BİR ŞEY VERMEYECEĞİZ

Putin'in açıklaması sonrası başta Ukrayna olmak üzere birçok ülkeden tepki geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy kimseye bir şey vermeyeceklerini bildirerek "Ukrayna'nın uluslararası sınırları, Rusya'nın açıklamalarını dikkate almadan olduğu şekilde kalacaktır" ifadelerini kullandı.



Rusya'nın bu kararı sonrası 'yaptırım' açıklamaları da peş peşe geldi.

ABD BAŞKANI BİDEN YAPTIRIM KARARLARINI AÇIKLADI

ABD Başkanı Biden kameralar karşısına geçerek Rusya'ya yönelik yaptırımları açıkladı.

Biden şunları söyledi:

"Rusya'ya yaptırımlarımız artacak. Yaptırımların ilk dalgasını Rusya'ya karşı bugün açıklıyorum. İki büyük Rus finans şirketine yaptırım uyguluyoruz. Rusya artık Batı'dan finansman alamayacak. Yaptırımlar Rus elit ailelere yönlendirilecek.

150 bin Rus askeri Ukrayna'nın etrafını kuşatmış durumda. Donanmaları Ukrayna'nın güneyinde. Kan ve medikal ekipman sınırlara hibe edilmiş durumda. Savaş planlamıyorsanız kan ve medikal ekipmana ihtiyacınız yok.

Rus taarruz hareketleri Ukrayna'yı tehdit ediyor. Rusya tek başına böyle bir sorumluluk üstlendi. Özgürlüğü savunmanın bir bedeli vardır, bizim için de. Bunu yaparken yaptırımları uygulayacağız. Üreten ve tüketen toplumlarla yakından iletişim halindeyiz ve küresel ağları kontrol ediyoruz.

Ukrayna Başkanı Zelenskiy ile konuştuk Her adımda ABD'nin, müttefiklerinin ve ortaklarının yanında olduklarını söyledik. NATO müttefiklerini korumaya kendimizi adadık. Özellikle Rusya küresel güvenliği tehdit ederken...

Ukrayna'nın varlığını tehdit etti ve isteklerini yöneltti. Rusya burada saldırgan konumda. Ve hali hazırda en kötü senaryolara hazırız. ABD ve müttefikleri hala diplomasiye açık kapı bırakıyor.Rusya ne yaparsa biz bir olarak, açık olarak yanıt vereceğiz."

AB ÜLKELERİ RUSYA'YA YAPTIRIM İÇİN ANLAŞTI

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, AB Yüsek Temsilcisi Josep Borrell ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin oybirliğiyle Rusya'ya yönelik yaptırımlar üzerinde anlaştıklarını duyurdu.

RUS BANKALARINA YAPTIRIM KARARI

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Moskova yönetiminin Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanıma kararına karşılık bunu destekleyen Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Devlet Duması üyelerine, "askeri sektördeki" sorumlulara ve 2-3 Rus bankasına yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.

Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Borrell, kamu yayıncısı France Info'ya verdiği özel demeçte, Rusya'nın söz konusu kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kararı destekleyen Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması üyelerine, "askeri sektördeki" sorumlulara ve 2-3 Rus bankasına yaptırım uygulayacaklarını duyuran Borrell, Rusya devletinin Avrupa'da finans elde etmesini engellemeye çalışacaklarını belirtti.

Borrell, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde başka yaptırımlar uygulayacaklarını kaydetti.

Donbas'ta saldırıların devam ettiğini, elektrik santrallerine ve tren istasyonlarına saldırı düzenlendiğini ifade eden Borrell, Ukrayna'daki durumun endişe verici olduğunu dile getirdi.

Sahip olduğu bilgiler ışığında Rusya'nın bununla kalmayacağını düşündüğünü anlatan Borrell, Putin'e yönelik yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı ile ilgili soruya yanıt vermedi.

İşte dakika dakika Ukrayna-Rusya krizinde son gelişmeler;

21.46 AB yaptırımların detaylarını açıkladı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'ya uygulanacak yaptırımların, Rus askerlerin ayrılıkçı bölgelere girmesine onay veren Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duma'nın 351 üyesi ile Ukrayna'yı dezenformasyon kampanyaları yürüterek ve iki ayrılıkçı bölgeye mali destek sağlayarak istikrarsızlaştıran 27 kişiyi hedef aldığını bildirdi.

Borrell ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen gayriresmi AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanıma kararının Minsk Anlaşması'nı ihlal ettiğini vurgulayan Borrell, Rusya'ya yönelik açıklanan yaptırımların henüz ilk aşama paketi olduğunu belirterek, "İyi bir denge bulduğumuza inanıyorum. Ancak rezerve ettiğimiz bazı yaptırımlar da olmalıydı." dedi.

Borrell, AB'nin "tüm kartlarını masaya en baştan koymak istemediğini" dile getirerek, yaptırımların Rusya'ya "çok zarar vereceğini" söyledi.

Yaptırımların Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması ve ayrılıkçı bölgelere asker gönderilmesinde payı olan diğer kişileri hedef alacağını belirten Borrell, bunun yanı sıra paketin, AB mali piyasalarına erişimi sınırlayarak Rusya'nın Ukrayna ile bağlantılı politikaları finanse etmesini de etkileyeceğini aktardı.

AB Temsilcisi, yaptırımların, Rus askerlerin ayrılıkçı bölgelere girmesine onay veren Duma'nın 351 üyesi ile Ukrayna'yı dezenformasyon kampanyaları yürüterek ve iki ayrılıkçı bölgeye mali destek sağlayarak istikrarsızlaştıran 27 kişiyi hedef aldığını söyledi.

Putin'in bu tarihi daha önceden kararlaştırmış olduğunu düşündüğünü ifade eden Borrell, "Korkarız ki; hikaye henüz bitmedi." dedi.

Borrell, çatışma riskinin gerçek olduğunu ve bunun ne pahasına olursa olsun önlenmesi gerektiğini kaydetti.

Yaptırımlar konusunda ortaklarıyla ve özellikle Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüştüğünü ifade eden Borrell, Rusya'nın ihlallerine yanıt verileceğini ve bu ülkenin adımlarına göre yaptırımların güçlendirileceğini söyledi.

LAVROV İLE GÖRÜŞME İPTAL EDİLDİ

Le Drian, Ukrayna'daki durumun çok ciddi olduğunu ifade etti.

27 ülkenin Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda oy birliğiyle anlaştığını ifade eden Le Drian, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın egemenliğini yok saydığını belirtti.

Le Drian, AB'nin Rusya'ya karşı yaptırımların Ukrayna ile dayanışmayı gösterdiğini kaydetti.

Rusya'nın bunun ötesine gitme niyeti olması halinde yeni yaptırımların olabileceğine işaret eden Le Drian, 25 Şubat'ta Paris'te Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yapılmasını planlanan görüşmenin, Putin'in kararı nedeniyle iptal edildiğini belirtti.

Borrell, gün içinde yaptığı açıklamada, Putin'in kararını destekleyen Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması üyelerine, "askeri sektördeki" sorumlulara ve 2-3 Rus bankasına yaptırım uygulayacaklarını açıklamıştı.

21.40 Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya ile yaşanan krizde Rus gazına fazla bağımlı olduklarının ortaya çıktığını, tedarikçileri çeşitlendirmeleri ve yenilenebilir enerjiye muazzam yatırım yapmaları gerektiğini söyledi.

Von der Leyen, "Kuzey Akım 2, Avrupa'nın tamamına enerji arz güvenliği ışığında değerlendirilmelidir. Çünkü bu kriz Avrupa'nın Rus gazına hala çok fazla bağımlı olduğunu göstermiştir. Tedarikçilerimizi çeşitlendirmeli ve yenilenebilir enerjiye muazzam yatırım yapmalıyız. Bu enerji bağımsızlığımıza stratejik bir yatırımdır." diye konuştu.

21.20 ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "Sayın Putin halen tam anlamıyla trajik keyfi savaştan kaçınabilir." dedi.

TRUMP: PUTIN BENİM DÖNEMİMDE YAPAMAZDI

20.56 Eski ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden yönetiminin Ukrayna mevzusunu yönetemediğini, Rusya Devlet Başkanı Putin'in şu anda attığı adımları kendi yönetimi döneminde atamayacağını savundu.

Trump, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'da yaşanan gelişmelere ilişkin Joe Biden yönetimini eleştirdi.

Durumun güzelce ele alınması durumunda Ukrayna'da yaşananların bu noktaya gelmeyeceğini belirten Trump, "Vladimir Putin'i gayet iyi tanıyorum, şu anda yaptıklarını Trump yönetimi döneminde asla yapmazdı, buna imkan yok." ifadesini kullandı.

20.46 Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, AB Yüsek Temsilcisi Josep Borrell ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin oybirliğiyle Rusya'ya yönelik yaptırımlar üzerinde anlaştıklarını duyurdu.

20.40 Rusya Dışişleri Bakanlığı, çok yakın bir zamanda Ukrayna'daki diplomatik personelinin tahliye edileceğini duyurdu.

20.21 Rusya Devlet Başkanı Putin, Kiev yönetimiyle sorunların çözümü için Ukrayna'nın NATO'ya girmek yerine tarafsız statüyü benimsemesi ve Kırım'ın ilhakını tanımasını istedi.

19.28 Rusya parlamentosunun üst kanadı, Başkan Vladimir Putin'in Rusya'nın silahlı kuvvetlerinin Doğu Ukrayna'nın iki ayrılıkçı bölgesinde 'barışı koruma görevi' olarak nitelendirdiği görev için yurt dışına konuşlandırılması talebini oybirliğiyle kabul etmesinin ardından Putin basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Ukrayna'nın NATO'ya girmesi'nin Rusya için bir tehdit olduğunu bildiren Putin, "Minsk Barış Anlaşması artık yok" ifadelerini kullandı. Ukrayna'nın askerden arındırılması gerektiğini söyleyen Rusya Devlet Başkanı, "Şayet gerek duyarsak askerlerimizi Donbas'ta kullanırız" dedi. Öte yandan Putin, Kiev ile sorunların çözümü için Kırım'ın ilhakının tanınması ve Ukrayna'nın NATO'ya girmemesi şartlarını sundu.

19.00 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg basın toplantısında Rusya-Ukrayna krizine dair önemli açıklamalarda bulundu.

"BİZ GEREKEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg açıklamasında "Kamplardan çıkmış durumdalar ve saldırıya hazır Rusya askerleri. NATO kararlı biçimde tüm müttefiklerini savunacaktır. Müttefiklerimiz binlerce savaş yığını yaptı. Aynı zamanda jetlerimiz de uyarı konumuna, gemilerimiz de kuzeyden Akdeniz'e kadar hazır durumda. Biz gereken her şeyi yapacağız. Birliğimizi destekleyebilmek ve birbirimizi korumak için" ifadelerini kullandı.

Stoltenberg "NATO Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırılarına yanıt verecektir. Almanya hükümeti Kuzey Akımı destekleyemeyeceğini açıkladı. Bugünkü yaptırımları açıkladılar, memnuniyetle karşıladık" dedi.

18.40 AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması üyelerine, "askeri sektördeki" sorumlulara ve 2-3 Rus bankasına yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.



15.39: - İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk kararının ardından 5 Rus bankasına ve 3 kişiye yaptırım uygulanacağını açıkladı.

İngiltere Avam Kamarası'nda konuşma yapan İngiltere Başbakanı Johnson, "Bugün İngiltere şu beş Rus bankasına yaptırım uyguluyor. Ayrıca 3 kişiye daha yaptırım uygulanacak" dedi. Yaptırım uygulanacak kişilerin Gennady Timchenko, Boris Rotenberg ve Igor Rotenberg olduğu açıklandı.









"İNGİLTERE'DE SAHİP OLDUKLARI TÜM VARLIKLAR DONDURULACAK"

Johnson, yaptırım uygulanacak kişilerin İngiltere'de sahip oldukları tüm varlıkların dondurulacağını belirterek, "İlgili kişilerin buraya seyahat etmeleri yasaklanacak ve tüm Birleşik Krallık kişi ve kuruluşlarının onlarla herhangi bir ilişkisi olmasını yasaklayacağız. Bu, yapmaya hazır olduğumuz şeyin ilk kısmı. Durum daha da tırmanırsa, ABD ve Avrupa Birliği ile birlikte uygulamak üzere daha fazla yaptırım hazırlayacağız" dedi.



14:05: Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın ayrılıkçı sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni tanımasının ardından, Rus gazını Almanya'ya taşıyacak olan Kuzey Akımı 2 doğal gaz boru hattının sertifikasyon sürecinin durdurulması talimatını verdiğini belirtti.

Scholz, İrlanda Başbakanı Micheal Martin ile görüşme öncesi düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, Rusya'nın kararını eleştirerek "Bu, uluslararası hukukun ciddi bir ihlalidir. Putin, Birleşmiş Milletler Şartı'nı da çiğniyor." dedi.

Bu tür eylemlerin sonuçsuz kalmaması gerektiğini vurgulayan Scholz, AB'nin gün içerisinde ilk "yaptırımlar dizisine" karar vereceğini belirterek "Bu aynı zamanda Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı için de geçerlidir. Almanya'nın enerji piyasası düzenleyici kurumuna, Rus-Alman Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının onay sürecinin bir sonraki değerlendirmeye kadar durdurulması talimatını verdim." diye konuştu.

Söz konusu kararı Ekonomi Bakanı Robert Habeck ile görüştüğüne işaret eden Scholz, "Şimdi her şeyi yeniden değerlendirilme zamanı." dedi.

Alman Şansölye, Fransa ve Almanya olarak Ukrayna krizine ilişkin Normandiya formatını sürdürmek istediklerini ve görüşme tekliflerinin devam ettiğini bildirdi.

Scholz, bir soru üzerine Almanya'nın Ukrayna'ya silah sevk etmeyeceğini tekrarlayarak Ukrayna'ya var olan ekonomik desteği sürdüreceklerini kaydetti.

Almanya Başbakanı, bölgede durumun ciddi olduğunu, Rusya'nın sınırda hala tüm Ukrayna'yı işgal etmeye yetecek askeri bulunduğunu ve bundan sonra ne olacağını kimsenin bilmediğini söyledi.

Scholz, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'nin Rusya'nın provokasyonuna gelmediği için de büyük bir saygıyı hak ettiğini belirtti.

İrlanda Başbakanı Micheal Martin de Rusya'nın kararının BM Şartı'nın açık ihlali olduğunu belirterek "Kırmızı çizgi aşıldı." dedi.

KUZEY AKIM 2 PROJESİ

Toplam maliyeti yaklaşık 10 milyar avro olarak hesaplanan Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküp Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

Rus şirketi Gazprom liderliğinde tasarlanan ve inşaatı Eylül 2021'de tamamlanan Kuzey Akım 2 projesinin ruhsatlandırma çalışmaları 8 Eylül'de başlamış ve halen devam ediyordu.

Öte yandan, inşaatı defalarca ertelenen Kuzey Akım 2 projesine hem AB hem de ABD'den itirazlar geldiği biliniyor. Ukrayna, mevcut durumda geçiş ülkesi olarak önemli bir konuma sahipken, Kuzey Akım 2 ile bu ülkenin devre dışı kalacağı belirtiliyor.

Kuzey Akım 2, Polonya ve Ukrayna gibi Doğu Avrupa ülkeleri için transit gelirlerin kaybedileceği anlamına geliyor.

Kuzey Akım 2, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önemli bir projesi olarak görülüyor. Bu nedenle AB'ye Rus gazının, Ukrayna ulaşım ağından bağımsız olarak gönderilmesi Rusya için kritik önem taşıyor.



13.20: Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, dünyaya acil yardım çağrısında bulunarak Rusya ile diplomatik ilişkilerin kesilmesinin gündemde olduğunu söyledi. Zelenskiy, "Savaş olmayacağına ve gerilimin genele yayılmayacağına inanıyoruz" diye konuştu.



Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Rusya'nın kararıyla Ukrayna karşıtı saldırılara yasal bir zemin hazırladı" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Rusya'nın ayrılıkçıların sözde cumhuriyetlerini tanıma kararına ilişkin halka seslenişin ardından ikince kez kameraların karşısına geçti.