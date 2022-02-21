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    • 22.02.2022 22:34
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    İşte dakika dakika Rusya-Ukrayna krizi! Önce Zelenskiy sonra Putin! ABD Başkanı Biden yaptırımları açıkladı

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Donbas tarihsel olarak Rusya'nın bir parçasıdır." dedi ve dünyaya Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını onayladığını duyurdu. Putin'in açıklaması sonrası başta Ukrayna olmak üzere birçok ülkeden tepki geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy kimseye bir şey vermeyeceklerini bildirerek "Ukrayna'nın uluslararası sınırları, Rusya'nın açıklamalarını dikkate almadan olduğu şekilde kalacaktır" ifadelerini kullandı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Putin'in topyekün işgale hazırlandığını söyleyerek, "Şimdiki yaptırımlarımız Rusya'yı çok sert vuracak." dedi. ABD Başkanı Joe Biden Rusya'ya yönelik yaptırımları açıkladı. İşte dünyayı kilitleyen krizden dakika dakika tüm gelişmeler...

    AJANSLAR
    takvim.com.tr

    AHaber CANLI YAYIN

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Donbas tarihsel olarak Rusya'nın bir parçasıdır." dedi ve dünyaya Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını onayladığını duyurdu. Putin, Donetsk ve Luhansk'a 'Barış Gücü Operasyonları' için de talimat verdi.



    KİMSEYE BİR ŞEY VERMEYECEĞİZ
    Putin'in açıklaması sonrası başta Ukrayna olmak üzere birçok ülkeden tepki geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy kimseye bir şey vermeyeceklerini bildirerek "Ukrayna'nın uluslararası sınırları, Rusya'nın açıklamalarını dikkate almadan olduğu şekilde kalacaktır" ifadelerini kullandı.

    Rusya'nın bu kararı sonrası 'yaptırım' açıklamaları da peş peşe geldi.

    ABD BAŞKANI BİDEN YAPTIRIM KARARLARINI AÇIKLADI
    ABD Başkanı Biden kameralar karşısına geçerek Rusya'ya yönelik yaptırımları açıkladı.

    Biden şunları söyledi:

    "Rusya'ya yaptırımlarımız artacak. Yaptırımların ilk dalgasını Rusya'ya karşı bugün açıklıyorum. İki büyük Rus finans şirketine yaptırım uyguluyoruz. Rusya artık Batı'dan finansman alamayacak. Yaptırımlar Rus elit ailelere yönlendirilecek.

    150 bin Rus askeri Ukrayna'nın etrafını kuşatmış durumda. Donanmaları Ukrayna'nın güneyinde. Kan ve medikal ekipman sınırlara hibe edilmiş durumda. Savaş planlamıyorsanız kan ve medikal ekipmana ihtiyacınız yok.

    Rus taarruz hareketleri Ukrayna'yı tehdit ediyor. Rusya tek başına böyle bir sorumluluk üstlendi. Özgürlüğü savunmanın bir bedeli vardır, bizim için de. Bunu yaparken yaptırımları uygulayacağız. Üreten ve tüketen toplumlarla yakından iletişim halindeyiz ve küresel ağları kontrol ediyoruz.

    Ukrayna Başkanı Zelenskiy ile konuştuk Her adımda ABD'nin, müttefiklerinin ve ortaklarının yanında olduklarını söyledik. NATO müttefiklerini korumaya kendimizi adadık. Özellikle Rusya küresel güvenliği tehdit ederken...

    Ukrayna'nın varlığını tehdit etti ve isteklerini yöneltti. Rusya burada saldırgan konumda. Ve hali hazırda en kötü senaryolara hazırız. ABD ve müttefikleri hala diplomasiye açık kapı bırakıyor.Rusya ne yaparsa biz bir olarak, açık olarak yanıt vereceğiz."

    AB ÜLKELERİ RUSYA'YA YAPTIRIM İÇİN ANLAŞTI
    Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, AB Yüsek Temsilcisi Josep Borrell ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin oybirliğiyle Rusya'ya yönelik yaptırımlar üzerinde anlaştıklarını duyurdu.

    RUS BANKALARINA YAPTIRIM KARARI
    Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Moskova yönetiminin Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanıma kararına karşılık bunu destekleyen Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Devlet Duması üyelerine, "askeri sektördeki" sorumlulara ve 2-3 Rus bankasına yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.

    Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan Borrell, kamu yayıncısı France Info'ya verdiği özel demeçte, Rusya'nın söz konusu kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Kararı destekleyen Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması üyelerine, "askeri sektördeki" sorumlulara ve 2-3 Rus bankasına yaptırım uygulayacaklarını duyuran Borrell, Rusya devletinin Avrupa'da finans elde etmesini engellemeye çalışacaklarını belirtti.

    Borrell, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi halinde başka yaptırımlar uygulayacaklarını kaydetti.

    Donbas'ta saldırıların devam ettiğini, elektrik santrallerine ve tren istasyonlarına saldırı düzenlendiğini ifade eden Borrell, Ukrayna'daki durumun endişe verici olduğunu dile getirdi.

    Sahip olduğu bilgiler ışığında Rusya'nın bununla kalmayacağını düşündüğünü anlatan Borrell, Putin'e yönelik yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı ile ilgili soruya yanıt vermedi.

    İşte dakika dakika Ukrayna-Rusya krizinde son gelişmeler;

    21.46 AB yaptırımların detaylarını açıkladı

    Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'ya uygulanacak yaptırımların, Rus askerlerin ayrılıkçı bölgelere girmesine onay veren Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duma'nın 351 üyesi ile Ukrayna'yı dezenformasyon kampanyaları yürüterek ve iki ayrılıkçı bölgeye mali destek sağlayarak istikrarsızlaştıran 27 kişiyi hedef aldığını bildirdi.

    Borrell ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen gayriresmi AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Rus yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanıma kararının Minsk Anlaşması'nı ihlal ettiğini vurgulayan Borrell, Rusya'ya yönelik açıklanan yaptırımların henüz ilk aşama paketi olduğunu belirterek, "İyi bir denge bulduğumuza inanıyorum. Ancak rezerve ettiğimiz bazı yaptırımlar da olmalıydı." dedi.

    Borrell, AB'nin "tüm kartlarını masaya en baştan koymak istemediğini" dile getirerek, yaptırımların Rusya'ya "çok zarar vereceğini" söyledi.

    Yaptırımların Rusya'da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması ve ayrılıkçı bölgelere asker gönderilmesinde payı olan diğer kişileri hedef alacağını belirten Borrell, bunun yanı sıra paketin, AB mali piyasalarına erişimi sınırlayarak Rusya'nın Ukrayna ile bağlantılı politikaları finanse etmesini de etkileyeceğini aktardı.

    AB Temsilcisi, yaptırımların, Rus askerlerin ayrılıkçı bölgelere girmesine onay veren Duma'nın 351 üyesi ile Ukrayna'yı dezenformasyon kampanyaları yürüterek ve iki ayrılıkçı bölgeye mali destek sağlayarak istikrarsızlaştıran 27 kişiyi hedef aldığını söyledi.

    Putin'in bu tarihi daha önceden kararlaştırmış olduğunu düşündüğünü ifade eden Borrell, "Korkarız ki; hikaye henüz bitmedi." dedi.

    Borrell, çatışma riskinin gerçek olduğunu ve bunun ne pahasına olursa olsun önlenmesi gerektiğini kaydetti.

    Yaptırımlar konusunda ortaklarıyla ve özellikle Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile görüştüğünü ifade eden Borrell, Rusya'nın ihlallerine yanıt verileceğini ve bu ülkenin adımlarına göre yaptırımların güçlendirileceğini söyledi.

    LAVROV İLE GÖRÜŞME İPTAL EDİLDİ
    Le Drian, Ukrayna'daki durumun çok ciddi olduğunu ifade etti.

    27 ülkenin Rusya'ya yönelik yaptırımlar konusunda oy birliğiyle anlaştığını ifade eden Le Drian, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın egemenliğini yok saydığını belirtti.

    Le Drian, AB'nin Rusya'ya karşı yaptırımların Ukrayna ile dayanışmayı gösterdiğini kaydetti.

    Rusya'nın bunun ötesine gitme niyeti olması halinde yeni yaptırımların olabileceğine işaret eden Le Drian, 25 Şubat'ta Paris'te Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yapılmasını planlanan görüşmenin, Putin'in kararı nedeniyle iptal edildiğini belirtti.

    Borrell, gün içinde yaptığı açıklamada, Putin'in kararını destekleyen Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması üyelerine, "askeri sektördeki" sorumlulara ve 2-3 Rus bankasına yaptırım uygulayacaklarını açıklamıştı.

    21.40 Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya ile yaşanan krizde Rus gazına fazla bağımlı olduklarının ortaya çıktığını, tedarikçileri çeşitlendirmeleri ve yenilenebilir enerjiye muazzam yatırım yapmaları gerektiğini söyledi.

    Von der Leyen, "Kuzey Akım 2, Avrupa'nın tamamına enerji arz güvenliği ışığında değerlendirilmelidir. Çünkü bu kriz Avrupa'nın Rus gazına hala çok fazla bağımlı olduğunu göstermiştir. Tedarikçilerimizi çeşitlendirmeli ve yenilenebilir enerjiye muazzam yatırım yapmalıyız. Bu enerji bağımsızlığımıza stratejik bir yatırımdır." diye konuştu.

    21.20 ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, "Sayın Putin halen tam anlamıyla trajik keyfi savaştan kaçınabilir." dedi.

    TRUMP: PUTIN BENİM DÖNEMİMDE YAPAMAZDI

    20.56 Eski ABD Başkanı Donald Trump, Joe Biden yönetiminin Ukrayna mevzusunu yönetemediğini, Rusya Devlet Başkanı Putin'in şu anda attığı adımları kendi yönetimi döneminde atamayacağını savundu.

    Trump, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'da yaşanan gelişmelere ilişkin Joe Biden yönetimini eleştirdi.

    Durumun güzelce ele alınması durumunda Ukrayna'da yaşananların bu noktaya gelmeyeceğini belirten Trump, "Vladimir Putin'i gayet iyi tanıyorum, şu anda yaptıklarını Trump yönetimi döneminde asla yapmazdı, buna imkan yok." ifadesini kullandı.

    20.46 Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, AB Yüsek Temsilcisi Josep Borrell ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin oybirliğiyle Rusya'ya yönelik yaptırımlar üzerinde anlaştıklarını duyurdu.

    20.40 Rusya Dışişleri Bakanlığı, çok yakın bir zamanda Ukrayna'daki diplomatik personelinin tahliye edileceğini duyurdu.

    20.21 Rusya Devlet Başkanı Putin, Kiev yönetimiyle sorunların çözümü için Ukrayna'nın NATO'ya girmek yerine tarafsız statüyü benimsemesi ve Kırım'ın ilhakını tanımasını istedi.

    19.28 Rusya parlamentosunun üst kanadı, Başkan Vladimir Putin'in Rusya'nın silahlı kuvvetlerinin Doğu Ukrayna'nın iki ayrılıkçı bölgesinde 'barışı koruma görevi' olarak nitelendirdiği görev için yurt dışına konuşlandırılması talebini oybirliğiyle kabul etmesinin ardından Putin basın mensuplarının sorularını cevapladı.

    Ukrayna'nın NATO'ya girmesi'nin Rusya için bir tehdit olduğunu bildiren Putin, "Minsk Barış Anlaşması artık yok" ifadelerini kullandı. Ukrayna'nın askerden arındırılması gerektiğini söyleyen Rusya Devlet Başkanı, "Şayet gerek duyarsak askerlerimizi Donbas'ta kullanırız" dedi. Öte yandan Putin, Kiev ile sorunların çözümü için Kırım'ın ilhakının tanınması ve Ukrayna'nın NATO'ya girmemesi şartlarını sundu.

    19.00 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg basın toplantısında Rusya-Ukrayna krizine dair önemli açıklamalarda bulundu.

    "BİZ GEREKEN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"
    NATO Genel Sekreteri Stoltenberg açıklamasında "Kamplardan çıkmış durumdalar ve saldırıya hazır Rusya askerleri. NATO kararlı biçimde tüm müttefiklerini savunacaktır. Müttefiklerimiz binlerce savaş yığını yaptı. Aynı zamanda jetlerimiz de uyarı konumuna, gemilerimiz de kuzeyden Akdeniz'e kadar hazır durumda. Biz gereken her şeyi yapacağız. Birliğimizi destekleyebilmek ve birbirimizi korumak için" ifadelerini kullandı.

    Stoltenberg "NATO Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırılarına yanıt verecektir. Almanya hükümeti Kuzey Akımı destekleyemeyeceğini açıkladı. Bugünkü yaptırımları açıkladılar, memnuniyetle karşıladık" dedi.

    18.40 AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması üyelerine, "askeri sektördeki" sorumlulara ve 2-3 Rus bankasına yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.

    15.39: - İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk kararının ardından 5 Rus bankasına ve 3 kişiye yaptırım uygulanacağını açıkladı.

    İngiltere'den Rusya kararı: 5 Rus bankasını yaptırım listesine alıyoruz

    İngiltere Avam Kamarası'nda konuşma yapan İngiltere Başbakanı Johnson, "Bugün İngiltere şu beş Rus bankasına yaptırım uyguluyor. Ayrıca 3 kişiye daha yaptırım uygulanacak" dedi. Yaptırım uygulanacak kişilerin Gennady Timchenko, Boris Rotenberg ve Igor Rotenberg olduğu açıklandı.



    "İNGİLTERE'DE SAHİP OLDUKLARI TÜM VARLIKLAR DONDURULACAK"
    Johnson, yaptırım uygulanacak kişilerin İngiltere'de sahip oldukları tüm varlıkların dondurulacağını belirterek, "İlgili kişilerin buraya seyahat etmeleri yasaklanacak ve tüm Birleşik Krallık kişi ve kuruluşlarının onlarla herhangi bir ilişkisi olmasını yasaklayacağız. Bu, yapmaya hazır olduğumuz şeyin ilk kısmı. Durum daha da tırmanırsa, ABD ve Avrupa Birliği ile birlikte uygulamak üzere daha fazla yaptırım hazırlayacağız" dedi.

    14:05: Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya'nın ayrılıkçı sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni tanımasının ardından, Rus gazını Almanya'ya taşıyacak olan Kuzey Akımı 2 doğal gaz boru hattının sertifikasyon sürecinin durdurulması talimatını verdiğini belirtti.

    Scholz, İrlanda Başbakanı Micheal Martin ile görüşme öncesi düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, Rusya'nın kararını eleştirerek "Bu, uluslararası hukukun ciddi bir ihlalidir. Putin, Birleşmiş Milletler Şartı'nı da çiğniyor." dedi.

    Bu tür eylemlerin sonuçsuz kalmaması gerektiğini vurgulayan Scholz, AB'nin gün içerisinde ilk "yaptırımlar dizisine" karar vereceğini belirterek "Bu aynı zamanda Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattı için de geçerlidir. Almanya'nın enerji piyasası düzenleyici kurumuna, Rus-Alman Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının onay sürecinin bir sonraki değerlendirmeye kadar durdurulması talimatını verdim." diye konuştu.

    Söz konusu kararı Ekonomi Bakanı Robert Habeck ile görüştüğüne işaret eden Scholz, "Şimdi her şeyi yeniden değerlendirilme zamanı." dedi.

    Alman Şansölye, Fransa ve Almanya olarak Ukrayna krizine ilişkin Normandiya formatını sürdürmek istediklerini ve görüşme tekliflerinin devam ettiğini bildirdi.

    Scholz, bir soru üzerine Almanya'nın Ukrayna'ya silah sevk etmeyeceğini tekrarlayarak Ukrayna'ya var olan ekonomik desteği sürdüreceklerini kaydetti.

    Almanya Başbakanı, bölgede durumun ciddi olduğunu, Rusya'nın sınırda hala tüm Ukrayna'yı işgal etmeye yetecek askeri bulunduğunu ve bundan sonra ne olacağını kimsenin bilmediğini söyledi.

    Scholz, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'nin Rusya'nın provokasyonuna gelmediği için de büyük bir saygıyı hak ettiğini belirtti.

    İrlanda Başbakanı Micheal Martin de Rusya'nın kararının BM Şartı'nın açık ihlali olduğunu belirterek "Kırmızı çizgi aşıldı." dedi.

    KUZEY AKIM 2 PROJESİ
    Toplam maliyeti yaklaşık 10 milyar avro olarak hesaplanan Kuzey Akım 2 projesiyle yılda 55 milyar metreküp Rus gazının Baltık Denizi üzerinden Almanya'ya sevk edilmesi planlanıyor.

    Rus şirketi Gazprom liderliğinde tasarlanan ve inşaatı Eylül 2021'de tamamlanan Kuzey Akım 2 projesinin ruhsatlandırma çalışmaları 8 Eylül'de başlamış ve halen devam ediyordu.

    Öte yandan, inşaatı defalarca ertelenen Kuzey Akım 2 projesine hem AB hem de ABD'den itirazlar geldiği biliniyor. Ukrayna, mevcut durumda geçiş ülkesi olarak önemli bir konuma sahipken, Kuzey Akım 2 ile bu ülkenin devre dışı kalacağı belirtiliyor.

    Kuzey Akım 2, Polonya ve Ukrayna gibi Doğu Avrupa ülkeleri için transit gelirlerin kaybedileceği anlamına geliyor.

    Kuzey Akım 2, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önemli bir projesi olarak görülüyor. Bu nedenle AB'ye Rus gazının, Ukrayna ulaşım ağından bağımsız olarak gönderilmesi Rusya için kritik önem taşıyor.

    13.20: Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy, dünyaya acil yardım çağrısında bulunarak Rusya ile diplomatik ilişkilerin kesilmesinin gündemde olduğunu söyledi. Zelenskiy, "Savaş olmayacağına ve gerilimin genele yayılmayacağına inanıyoruz" diye konuştu.

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, "Rusya'nın kararıyla Ukrayna karşıtı saldırılara yasal bir zemin hazırladı" dedi.

    Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Rusya'nın ayrılıkçıların sözde cumhuriyetlerini tanıma kararına ilişkin halka seslenişin ardından ikince kez kameraların karşısına geçti.

    Rusya'ya karşı yaptırım uygulanması gerektiğini belirten Zelenskiy, "Kuzey Akım 2 projesi tamamen bitirilmeli" dedi. Zelenskiy, Dışişleri Bakanı'ndan Rudya ile diplomatik ilişkileri kesme yönünde istekte bulunduğunu söyledi. "Ukrayna'ya karşı bir savaş olmayacağına inanıyoruz" dedi.

    "BÜYÜK BİR TRAJEDİ YAŞANABİLİR"
    Zelenskiy açıklamalarına şöyle devam etti;

    "Saldırılar söz konusu, gerilimin artması durumunda saldırılar yaşanıyor. Büyük bir trajedi yaşanabilir. NATO'da kimler var kimler yok buna baktığımızda ordunuzu güçlendirmeniz gerekiyor aksi takdirde askerler hayatlarını kaybedebilir.

    Biz AB ve NATO ülkelerine güvenmek istiyoruz. Evet biz NATO ülkesi değiliz ancak biz Rusya tarafından işgal edilirsek bu, herkes için tehdit olacaktır. Kimse savaş istemiyor ama bizim her türlü saldırıya hazırlıklı olmamız gerekiyor."

    13.10: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "Ukrayna'nın egemenlik hakkı yok" dedi. Lavrov'un sözlerini uluslararası haber ajansları 'acil' koduyla duyurdu.

    Interfax haber ajansının bildirdiğine göre, Lavrov Kiev yönetiminin ülkenin bileşenlerini temsil etmediğini söyledi.

    "Egemenlik ve toprak bütünlüğü ilkesi hakkında konuşursak, kilit belgelerden biri ... Toplumlar Arası Dostluk İlişkilerine İlişkin Uluslararası Hukuk İlkeleri Bildirgesidir."

    Rus Bakan Ukrayna'yı, 2014'ten itibaren bu bildirgedeki koşulları yerine getirmemekle suçladı. Lavrov'a göre2014 yılında Kiev'de Moskova destekli bir cumhurbaşkanı devrilerek yerine Batı yanlısı bir lider getirildi, bu da Rusya'yı Ukrayna'nın Kırım yarımadasını ilhak etmeye ve doğu bölgelerindeki bir isyanı desteklemeye teşvik etti.

    Lavrov, "2014 darbesinden bu yana Ukrayna rejiminin Ukrayna devletinin topraklarında yaşayan tüm insanları temsil ettiğini kimse iddia edemez" diye konuştu.

    12.30 Ukrayna Ordusu: Ayrılıkçılarla çıkan çatışmada 2 asker öldü 18'i yaralandı. Çatışmada 1 sivilin de öldüğü bildirildi.

    12.27: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ve Avrupa'nın yaptırım kararlarına ilişkin konuştu. Lavron, "Batı'nın Donbas'ın tanınmasına tepkisini bekliyorduk. Rusya yaptırımlara alışkın" dedi.

    12.19: Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları bugün Paris'te acil toplantıda bir araya gelerek, Rusya'nın Ukrayna'daki hamlesine karşı yaptırımları kabul edecek.

    AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen "İndo-Pasifik'te İşbirliği Bakanlar Forumu"na gelişinde gazetecilere açıklama yaptı.

    Şu anda önceliklerinin Rusya-Ukrayna meselesi olduğunu belirten Borrell, forumdan sonra gayriresmi AB Dışişleri Bakanları Toplantısı çağrısı yaptığını söyledi.

    Borrell, öğleden sonra yapılacak toplantıda Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimleri tanıması ve Donbas bölgesine "barışı koruma misyonu" adı altında asker göndermesine karşılık AB'nin yaptırım kararının kabul edileceğini bildirdi.

    Daha önceki açıklamalarında yaptırım paketinin hazır olduğunu ve Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması halinde yaptırımların başlayacağını açıklayan Borrell, bugünkü toplantı için şunları söyledi:

    "Vereceğimiz karşılık yaptırım şeklinde olacak. Bunun kapsamına bakanlar karar verecek. Ben oy birliğiyle bir karar çıkacağından eminim."

    Borrell, yaptırım kararıyla ilgili metin üzerinde bu sabah bile çalışmaların devam ettiğini söyledi ancak detay vermedi.

    AB dışında ABD yönetimi ve İngiltere'nin de bugün Rusya'ya karşı yaptırım açıklaması bekleniyor. Batılı ülkeler, Donbas bölgesinin Ukrayna toprağı olduğunu belirterek, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin Rusya tarafından ihlal edildiğini dile getiriyor.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi dün imzalamış ve buraya asker sevk edilmesi talimatını vermişti.

    Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçılar, 2014'te Ukrayna topraklarında Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı sözde yönetim oluşturmuştu.


    11.25: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Putin'in topyekün işgale hazırlandığını söyleyerek "Rus lider korkunç bir hesap hatası yaptığını anlayacak" dedi.

    Başbakan Johnson şöyle devam etti: "Yaptırım paketini hemen devreye sokacağız. Kırım'ı ilhak ettiklerinde yeterince sert karşılık vermedik. Şimdiki yaptırımlarımız Rusya'yı çok sert vuracak. Bir işgal durumunda ise daha da fazlasını yapacağız. Rus gazına bağımlılığımızdan kurtulmalıyız."

        Johnson Ukrayna ordusuna daha fazla yardım edebilmek için neler yapılabileceğini değerlendirdiklerini de sözlerine ekledi. İngiltere Sağlık Bakanı Javid de Ukrayna'ya askeri ekipman desteğini sürdüreceklerini açıkladı.


        11.05: Ukrayna-Rusya krizinin tedarik zincirlerini etkileyeceği endişesiyle petrol fiyatlarında artış yaşanıyor. Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgeler Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını tanımasının ardından, Salı günü Brent ham petrolünün fiyatı son yedi yılın en yüksek seviyesi olan 98 dolara ulaştı.

        Suudi Arabistan'ın ardından dünyadaki ikinci büyük ham petrol ihracatçısı durumunda olan Rusya, aynı zamanda dünyanın en büyük doğal gaz üreticisi.

        ABD ve İngiltere de dahil olmak üzere bazı Batılı devletler, halihazırda Rusya'ya yönelik yaptırımları görüşüyor.

        11.00: Polonya lideri Andrzej Duda, Rusya'ya karşı acil yaptırım talep etti. Duda, Twitter hesabından "Saldırganı yalnızca Ukrayna'nın sağlam duruşu ve siyasi koruma durdurabilir. Yaptırımlar, hemen, şimdi" mesajını paylaştı.

        10:20: Rusya Merkez Bankası, finansal istikrarın sağlanması için gerekli önlemleri almaya hazır olduğunu ve durumun kontrol altında olduğunu duyurdu.

        10:09: İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, Rusya'nın Ukrayna işgalinin başladığını ve bu nedenle İngiltere'nin yaptırımları devreye alacağını söyledi.

        09.45: Wall Street Journal'ın kıdemli muhabiri Yaroslav Trofimov, İkinci Dünya Savaşı'na atıfta bulunduğu Twitter mesajında, "Putin temel olarak Ukrayna'nın var olmaması gerektiğini söylüyor. 'İstikrarlı bir devlet olma durumu oluşmadı.' Bu sözler, Stalin'in 1939'da Polonya hakkında kullandığı ifadelerin hemen hemen aynısı" dedi.



        BM GÜVENLİK KONSEYİ'NDE UKRAYNA'DAN RUSYA'YA "MASAYA DÖN" ÇAĞRISI
        08.12: Ukrayna'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, Rusya-Ukrayna krizinde Kiev'in barış istediğini, bu konuda siyasi ve diplomatik çözüme bağlı olduklarını söyledi.

        BM Güvenlik Konseyi'nde konuşan Kyslytsya, Rusya'yı doğu bölgesinde gerginliği arttırmakla eleştirdi ve "Ukrayna topraklarında ek Rus işgal birlikleri konuşlandırmasını" kınadı.

        Ukrayna büyükelçisi, BM üyesi bir ülkenin saldırı altında olduğunu belirterek, "Rusya'nın müzakereler için masaya dönmesini talep ediyoruz. Ukrayna topraklarında ek Rus işgal birlikleri konuşlandırma emrini kınıyoruz. İşgal birliklerinin derhal ve doğrulanabilir şekilde geri çekilmesini talep ediyoruz." diye konuştu.

        Konuşmasında Rusya'yı virüse benzeterek, 8 yıldır bölgede savaş ve kaosa neden olduğunu savunan Kyslytsya, "Hiçbir şeyden ve hiç kimseden korkmuyoruz. Kimseye hiçbir şey borçlu değiliz. Ve kimseye bir şey vermeyeceğiz." ifadelerini paylaştı.

        Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzya da Güvenlik Konseyi'ndeki konuşmasında, ABD ve müttefiklerini Ukrayna'ya silah yığmakla suçlayarak, Kiev'i de doğu bölgesindeki sorunlar için ciddi şekilde diplomatik çözüm aramamakla eleştirdi.

        Nebenzya, Moskova'nin diplomatik çözüm konusunda hala açık olduğunu ifade ederek, ancak Donetsk ve Lugansk'ı kapsayan bölgeye atıfla "Donbas'ta yeni bir kan gölüne izin vermek niyetinde olmadıklarını" söyledi.


        BM GÜVENLİK KONSEYİ'NDE ABD VE İNGİLTERE, RUSYA'YA SERT ELEŞTİRİLER YÖNELTTİ

        07.38 ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Rusya'yı Ukrayna'yı daha fazla işgal etmek için bahane yaratmaya çalışmakla suçlayarak, "Bu eylemin sonuçları Ukrayna sınırlarının çok ötesinde hissedilecek." dedi.

        Thomas Greenfield, Ukrayna'nın çağrısı üzerine acil toplanan BM Güvenlik Konseyi toplantısında Rusya'nın doğu Ukrayna bölgesinde bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Luhansk'ı tanıyacağı açıklamasına sert eleştiriler yöneltti.

        Rusya'nın Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne açık bir şekilde saldırdığını belirten Thomas Greenfield, söz konusu iki bölgeye asker sevk etme girişimi için de "Onlara barış gücü diyor. Bu saçmalık. Gerçekte ne olduklarını biliyoruz. Bunu yaparken, dünyanın önüne bir seçim koydu." ifadelerini kullandı.

        ABD Büyükelçisi, gelişmelere karşı kimsenin kenarda durmaması gerektiğini belirterek, "Dahası, Başkan Putin'in bu hamlesi, Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla işgal etmek için bir bahane yaratma girişiminin açıkça temelidir. Bu eylemin sonuçları Ukrayna sınırlarının çok ötesinde hissedilecek." diye konuştu.

            "BAŞKAN PUTİN ULUSLARARASI SİSTEMİMİZİ TEST EDİYOR"
            Putin'in Rus imparatorluğu topraklarına geri dönmeye çalıştığına işaret eden Thomas Greenfield, "Putin, dünyanın zaman yolculuğu yaparak geri gitmesini istiyor. 1919'da değiliz, 2022'deyiz. BM, yeniden sömürgeleştirme değil, dekolonizasyon ilkesi üzerine kuruldu." sözlerini paylaştı.

            Thomas Greenfield, Rusya'nın eylemlerinin sonuçlarının korkunç olacağı uyarısında bulunarak, işgalin devam etmesi halinde yıkıcı can kayıplarının yanı sıra Avrupa'nın milyonlarca yerinden edilmiş insan ile mülteci krizi yaşayacağı uyarısında bulundu.

            "Başkan Putin uluslararası sistemimizi test ediyor, kararlılığımızı test ediyor." diyen Thomas Greenfield, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada da "Güvenlik konseyi, Rusya'nın savaş başlatmaması, diplomasiye yönelmesi konusunda ortak mesajı verdi." değerlendirmesini yaptı.

            "RUSYA BİZİ UÇURUMUN EŞİĞİNE GETİRDİ"
            Güvenlik Konseyi'nde söz alan BM'nin İngiltere Daimi Temsilcisi Barbara Woodward da Rusya'nın Ukrayna hamlesini kınayarak, bu eylemin bölgede can kayıplarına ve korkunç insani krize yol açacağını belirtti.

            Woodward, İngiltere'nin Rusya'ya, uluslararası hukuku ihlal ederek Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırılarına yanıt olarak yeni yaptırımlar ilan edeceğini duyurarak, "Eylemlerinin ciddi ekonomik sonuçları olacaktır." dedi.

            "Rusya bizi uçurumun eşiğine getirdi. Rusya'yı geri adım atmaya çağırıyoruz." diyen İngiltere Büyükelçisi, Güvenlik Konseyinin Rusya'yı gerginliği azaltmaya, saldırganlığını kınamaya ve BM Şartı'na saygı duymaya çağırma sorumluluğunun bulunduğunu kaydetti.


            06.17: BM Rusya Temsilcisi: Donetsk ve Luhansk'ta can kayıpları var.

            05.53: Birleşmiş Milletler (BM), Ukrayna ve Rusya arasında gelinen noktanın son derece tehlikeli olduğu uyarısı yaparak, büyük çatışma riski taşıyan gelişmelerin ne pahasına olursa olsun önlenmesi gerektiği çağrısında bulundu.

            BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, Ukrayna'nın çağrısı ile acil toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde, bölgedeki tehlikeli gelişmelerden çok büyük endişe duyduklarını aktardı.

            DiCarlo, "Önümüzdeki saatler ve günler kritik olacak. Büyük çatışma riski gerçektir ve ne pahasına olursa olsun önlenmesi gerekir." diye konuştu.

            Rusya'nın "Barış misyonu" adı altında doğu Ukrayna'ya asker gönderdiği haberlerinden dolayı büyük üzüntü duyduklarını belirten DiCarlo, ateşkes ihlalleri ile bölgedeki sivillerin zarar gördüğünü kaydetti.

            DiCarlo, son gelişmelerin mevcut müzakerelere olası sonuçları konusunda son derece endişeli olduklarını tekrarlayarak, gelinen noktada bölgesel güvenlik sorunları için taraflar arasında diyaloğu sürdürmenin daha da önemli olduğunun altını çizdi.

            ABD DİPLOMATLARI POLONYA'YA ÇEKTİ
            05.35:             ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusu konusunda adım atması üzerine daha önce başkent Kiev'den Liyv kentine çektikleri ABD diplomatlarını geçici süreliğine Polonya'ya çektiklerini açıkladı.

            Blinken yaptığı yazılı açıklamada, "Güvenlik nedeniyle şu anda Lviv'de bulunan Dışişleri Bakanlığı personeli geceyi Polonya'da geçirecek. Personelimiz, Ukrayna'daki diplomatik çalışmalarına devam etmek ve acil konsolosluk hizmetleri sağlamak için düzenli olarak geri dönecektir." ifadelerini kullandı.

            05.11: Avrupa Birliği ve Ukrayna'nın acil çağrısı ile toplanan Birleşmiş Millet Güvenlik Konseyi Toplantısı başladı. Acil toplantının gündemi, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığını tanıması. Toplantıda konuşan İngiltere Temsilcisi, 'Rusya bizi yolun sonuna getirdi' açıklamasında bulundu.

            RUSYA: BATI UKRAYNA'YI SAVAŞA İTMEYE ÇALIŞIYOR
            Rusya Temsilcisi Vasiliy Nebenzya ise, 'Batı Ukrayna'yı savaşa itmeye çalışıyor' dedi.

            KİMSEYE HİÇBİR ŞEY BORÇLU DEĞİLİZ
            Ukrayna Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, 'Kimseye hiçbir şey borçlu değiliz. Rusya tanıma kararını geri çekmeli' ifadelerini kullandı. Almanya temsilcisi 'Biz Ukrayna'nın yanındayız' diyerek desteklerini ortaya koydu.


                04.48: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, güvenlik nedeniyle Lviv'de bulunan Dışişleri Bakanlığı personelinin geceyi Polonya'da geçireceğini açıkladı.

                04.28: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, yarın Washington'da yapacakları görüşme öncesinde ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi. Twitter'da paylaştığı mesajında Kuleba, "Rusya'nın yasa dışı eylemlerine karşılık olarak sert yaptırımlar uygulanması gerektiğinin altını çizdim" dedi.

                03.10: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, "Ukrayna'nın uluslararası sınırları, Rusya'nın açıklamalarını dikkate almadan olduğu şekilde kalacaktır. Rusya'nın eylemleri Ukrayna toprak bütünlüğünün ihalilidir. Putin'in açıklamaları, Rusya'nın Minsk Anlşamasından tamamen çekildiği anlamına gelmektedir. Siyasi ve diplomatik çözüm yolunu destekliyoruz. Ukrayna, Batı'dan 'net destek' bekliyor. Kimseye hiçbir şey vermeyeceğiz." açıklamasını yaptı.

                ABD'DEN KARŞI HAMLE
                02.25:                 Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden Donesk ve Luhansk ile ilgili bir kararname imzaladı. Söz konusu kararname ile Rusya'nın bağımsızlığını tanıdığı sözde Donesk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerine yatırım yapılması, bu bölgelerden ABD'ye doğrudan ya da dolaylı yollarla ithalat ya da ihracat yapılması yasaklandı.

                PUTİN TALİMATI VERDİ
                02.15: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıma kararını aldıklarını duyururken ayrıca Rus ordusunun Donetsk ve Luhansk'ta barışın sağlanması yönünde kararname imzaladı. Putin'in imzaladığı kararnamede, "Lugansk Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'na ilettiği talep üzerine Rus Silahlı Kuvvetleri, Lugansk Cumhuriyeti topraklarında barışı koruma misyonları icra edecek" ifadeleri yer alırken Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Donetsk ve Luhansk ile diplomatik ilişkiler kurulması talimatı verildi.

                    01.44: Zelenskiy, Başkan Erdoğan ile telefonda görüşeceğini duyurdu.

                    01.35: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk-Luhansk kararının ardından Beyaz Saraydan yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Biden'ın ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de telefonla görüştüğü ifade edildi.

                    01.34: Dışişleri Bakanlığı, "Rusya'nın Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz" açıklamasını yaptı.

                    01.19: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donetsk ve Luhansk kararına ilişkin açıklama yaptı. Blinken, "Kremlin'in sözde 'Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetleri'ni 'bağımsız' olarak tanıması, hızlı ve kesin bir yanıt gerektiriyor ve ortaklarımızla koordinasyon içinde uygun adımları atacağız" dedi.

                    01.06: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile telefonda görüştü.

                    00.50: Financial Times'ın iddiasına göre; Rusya Lideri Putin, orduya 'barış gücü' olarak Donbas cumhuriyetlerinde güvenliği tesis etmek için 'Ukrayna'ya girin' talimatını verdi.

                    00.36: İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, yaptığı açıklamada Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar açıklanacağını duyurdu.

                    KARARNAMALER YASAL BİLGİ SİSTEMİNDE
                    Putin'in, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair imzaladığı iki ayrı kararname, ülkenin yasal bilgi sisteminde yayınlandı.

                    Beşer maddeden oluşan kararnamelerde, Putin'in Rusya Silahlı Kuvvetlerine sözde Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinde barışın korunması için faaliyetlerde bulunması talimatını verdiği belirtildi.

                    Ayrıca, Putin, Rusya Dışişleri Bakanlığına da sözde Donetsk ve Luhansk tarafları ile diplomatik ilişkilerin sağlanması konusunda anlaşmaların yapılması talimatını verdi.

                    Söz konusu kararnamelerin, imzalandığı tarihte yürürlüğe girdiği kaydedildi.

                    PUTİN, UKRAYNA'DAKİ RUS YANLISI AYRILIKÇILARIN YÖNETİMLERİNİ TANIMIŞTI
                    Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamıştı.

                    Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması, 15 Şubat'ta Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kurduğu sözde yönetimlerin tanınması için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çağrıda bulunulmasına yönelik kararı kabul etmiş, kararı Kremlin'e göndermişti.

                    Ukrayna'nın doğusunda 2014'te Kiev yönetimine rağmen Rusya yanlısı ayrılıkçılar Ukrayna topraklarında Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı sözde yönetim oluşturmuştu.

                    RUSYA'NIN DONETSK VE LUHANSK ADIMINA TEPKİ YAĞDI
                    Putin'in Donetsk ve Luhansk'ı tanıması kararı sonrası ilk tepki AB'den geldi.

                    AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Rusya'nın adımı, Minsk Anlaşmalarının ve uluslararası hukukun açık bir ihlali." diyerek tepki gösterdi.

                    Almanya, Polonya, İngiltere ve Fransa da Rusya'nın kararını kınadı.

                    NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de Rusya'yı kınadı. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü desteklediklerini dile getirdi.

                        Türkiye, Rusya'nın sözde Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararıyla ilgili "Rusya'nın söz konusu kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz." açıklamasını yaptı.

                        Açıklamada, "Bu vesileyle Ukrayna'nın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına bağlılığımızı vurguluyor, tüm ilgili taraflara sağduyu ve uluslararası hukuka riayet çağrısı yapıyoruz." denildi.

                        ABD'DEN RUSYA'YA EK YAPTIRIM SİNYALİ
                        ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Greenfield, acil toplanan BMGK'da Rusya'ya ek yaptırım uygulanabileceği sinyalini verdi. Greenfield, Rusya'nın adımına karşı ülkelere destek çağrısında bulundu. "Birlikte hareket etmeliyiz" dedi.

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