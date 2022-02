İşte dakika dakika Rusya-Ukrayna savaşı! Balistik füzeler ateşlendi! Ukrayna yangın yeri

Biden açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Zelenskiy benden dünya liderlerini, Putin'in alçakça saldırısına açıkça karşı çıkamaya ve Ukrayna halkına destek vermeye çağırmamı istedi. Yarın (bugün) G7 liderleri ile görüşeceğim, ABD ile ortakları ve müttefikleri Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulayacak. Ukrayna'ya ve Ukrayna halkına destek ve yardım sağlamayı sürdüreceğiz."



07.42 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı operasyon için "Açık olan şey bunun sonuçları olacaktır. Ve benim için açık olan şu ki, bu savaşın bir anlamı yok. BM Şartı ilkelerini ihlal ediyor. Eğer durdurulmazsa Avrupa'da büyük acılara sebep olabilir." dedi.





07.37: Rusya'nın Ukrayna'ya operasyon başlatmasının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den ilk açıklama geldi.

Zelenskiy, "Eğer canımıza, özgürlüğümüze, çocuklarımıza saldırılırsa, kendimizi savunacağız, saldırmayacağız, kendimizi savunacağız." dedi.

Son iki saat içinde rapor edilen Rus saldırıları alanlarının haritası.





07.30: Ukrayna'nın Donbas bölgesinde yer alan Kramatorsk kenti üzerinde savaş jetlerinin sesi duyuluyor

07.15: ABD Başkanı Joe Biden, perşembe günü öğle saatlerinde Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri operasyonun ardından, ABD ve müttefiklerinin Rusya'ya uygulayacağı yeni yaptırımları duyuracak.



07.12: Kiev Havalimanı'ndaki tüm yolcu ve çalışanlar tahliye edildi.





07.11: Rusya, Ukrayna ve Belarus ile olan batı sınırında hava sahasının sivil uçuşlara kapatıldığını duyurdu.

07.10 Rus Haber Ajansı ise Karadeniz Filosu'nun çıkartma harekatı başlattığını duyurdu.



07.07 Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada "Stratejik ortağımız Türkiye'yi ve dost Türk halkını bu zor zamanda bizi desteklemeye çağırıyoruz" denildi.

Rusya'nın sabah saatlerinde Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlatmasının üzerine Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama yapıldı. Elçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Rusya Federasyonu Ukrayna'ya karşı bir savaş başlattı. Barışçıl Ukrayna şehirleri bombalanıyor. Stratejik ortağımız Türkiye'yi ve dost Türk halkını bu zor zamanda bizi desteklemeye çağırıyoruz" ifadeleri kaydedildi



07.00: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba: Putin, Ukrayna'ya karşı geniş çaplı bir savaş başlattı. Ukrayna'nın barışçıl kentlerinde saldırılar sürüyor. Ukrayna kendini savunacak ve kazanacak. Dünya Putin'i durdurabilir, durdurmalı. Harekete geçme zamanı.

ABD'DEN ÇAĞRI

06.55: ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Rusya'ya sınırlarına geri dönmesi çağrısında bulundu.

Thomas Greenfield, Ukrayna'nın talebi üzerine bu gece New York saati ile 21.30'da acil toplanan BM Güvenlik Konseyi toplantısında konuştu.

Rusya'nın Ukrayna'yı kapsamlı işgalinin yakın olduğunu belirten Thomas Greenfield, "Tehlikeli bir andayız ve tek bir nedenden dolayı, Rusya'dan durmasını istemek için buradayız." ifadelerini kullandı.

ABD Daimi Temsilcisi, Rusya'ya seslenerek, "Sınırlarına geri dön, birliklerini, tanklarını, uçaklarını hangarlarına geri gönderin ve diplomatlarınızı müzakere masasına yollayın." diye konuştu.

Rusya'ya karşı Ukrayna'ya tam destek vermeye devam edeceklerini belirten Thomas Greenfield, "Tarih bize bunu söylüyor, BM'deki bu konseyde ve başkentlerimizde bu tehdide direk karış koymalıyız. Ukrayna halkı bize güveniyor. Onları hayal kırıklığına uğratmayalım." dedi.







06.33 ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri operasyon başlatması hakkında "Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır. ABD ve müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir." açıklamasında bulundu.

Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

Bu gece tüm dünyanın dualarının Ukrayna ile olduğunu belirten Biden, "Putin, felaket bir şekilde can kaybı ve acı getirecek kasti bir savaşı seçti. Bu saldırının getireceği ölüm ve yıkımın tek sorumlusu Rusya'dır. ABD ve müttefikleri birlik ve kararlılıkla karşılık verecektir. Dünya, Rusya'dan hesap soracak." ifadesini kullandı.

Biden, Ukrayna'daki durumu bu gece Beyaz Saray'dan izleyeceğini ve ulusal güvenlik ekibinden düzenli güncellemeler alacağının altını çizerek, "Sabah G7 liderleri ile görüşeceğim ve bunun ardından Rusya'nın Ukrayna'ya, küresel barış ve güvenliğe yönelik bu gereksiz saldırganlığı nedeniyle ABD ve müttefiklerinin yanıtını duyurmak için Amerikan halkına hitap edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

NATO'ya yönelik herhangi bir saldırının geri püskürtülmesi için NATO müttefikleri ile de yakın temas halinde olacaklarının altını çizen Biden, kendisi ve eşi Jill Biden'ın bu gece Ukrayna'nın "cesur ve gururlu halkı" için dua edeceğini aktardı.

06.26: Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın Ukrayna'ya işgale hazırlandığı iddiaları üzerine, "Başkan Putin, birliklerinizin Ukrayna'ya saldırmasını durdurun, barışa bir şans verin." diye seslendi.



06.14: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de büyük patlama sesleri duyuluyor.





06.06: Ukrayna'nın Dombas bölgesinde yer alan Kramatorsk kentinde 2 büyük patlama sesi duyuldu.



06.01: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu.

Putin, sabahın erken saatlerinde televizyon kanalından ulusa seslendi.

Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı sözde yönetimlerin Rusya'dan askeri yardım talebinde bulunduklarını hatırlatan Putin, "Buna bağlı olarak özel bir askeri operasyon düzenlemeye karar verdim. Operasyonun amacı sekiz yıldır Kiev rejimi tarafından istismara, soykırıma maruz kalan insanları korumaktır. Rusya Federasyonu vatandaşlarına da dahil olmak üzere sivillere karşı çok sayıda kanlı suç işleyenleri adalete teslim etmenin yanı sıra Ukrayna'nın Nazizm'den ve militarizmden arındırılması için çaba göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna topraklarını işgal etme planları olmadığını vurgulayan Putin, kimseye zorla bir şey dayatmayacaklarını ifade etti.





ACİL TOPLANMA KARARI

04.13 Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, ülkenin doğusundaki ayrılıkçı sözde yönetimlerin Rusya'dan yardım istemesi sonrası Ukrayna'nın çağrısı üzerine tekrar acil toplanma kararı aldı.



BM GÜVENLİK KONSEYİ TEKRAR TOPLANIYOR

BM Güvenlik Konseyi, şu anda New York'ta bulunan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitriy Kuleba'nın talebi üzerine bugün New York saatiyle 21.30'da tekrar toplanacağını duyurdu.

Dönem başkanlığını Rusya'nın yürüttüğü BM Güvenlik Konseyi'nin, Ukrayna'nın Daimi Büyükelçisinin 28 Şubat 2014 tarihinde Konsey Başkanına ilettiği mektuba atfen gerçekleşeceği bildirildi.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov bugün yaptığı basın açıklamasında, iki ayrılıkçı bölgenin yönetimlerinin bir telgraf yoluyla Devlet Başkanı Putin'den destek talep ettiğini söylemişti.

Peskov, "İki yönetim Rus cumhurbaşkanından Ukrayna silahlı kuvvetlerinin saldırganlığını püskürtmesine yardım etmesini istedi." ifadesini kullanmıştı.

Pazartesi akşamı Putin, Rusya'nın Moskova yanlısı ayrılıkçıların kontrolü altındaki Donetsk ve Luhansk bölgelerinin Ukrayna'dan bağımsızlığını resmen tanıdığını ve askeri güçlere bölgede "barışı koruma" emri verdiğini duyurmuş, salı günü Rus parlamentosu ülke dışına asker gönderme kararını onaylamıştı.



02.14 Franasa Dışişleri Bakanlığı: Ukrayna'da bulunan vatandaşlarımız derhal ülkeyi terk etsin açıklamasında bulundu.



02.03 Reuters Rusya'nın saldırıyı onayladığını ve Zelenskiy'nin "Putin'i aradım ama cevap vermedi" açıklamasında bulunduğunu söyledi.



00.45 Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD'nin Rusya'nın adımlarına sert ekonomik yaptırımlarla yanıt vereceklerini ancak Başkan Joe Biden'ın hiçbir senaryoda Rusya ile savaşmaları için Ukrayna'ya Amerikan askerlerini göndermeyeceğini açıkladı.

00.35 Pentagon tarafından yapılan açıklamada "Rusya Ukrayna'yı işgal ederse çok fazla kan akar" ifadelerine yer verildi.

00.25 Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna Özel Gözlem Misyonu, 22 Şubat'ta Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna ordusu arasında 1710 ateşkes ihlali yaşandığını duyurdu.

23 ŞUBAT 2022

23.55 Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı liderler Rusya Devlet Başkanı Putin'den Ukrayna ordusuna karşı yardım istedi. Rus birlikleri Donbas'a ilerliyor.

Rusya'nın Rostov bölgesinde Kuybuşevo yerleşim yeri yakınlarında Rus askeri araçlarının bulunduğu konvoyun Ukrayna'nın Donbas bölgesinin yer aldığı sınıra doğru ilerlediği görüldü.

22.55 Ukrayna Parlamentosu, ülkede gece yarısından itibaren başlayacak olağanüstü hal kararını kabul etti.

22.08 ABD Başkanı Joe Biden, Kuzey Akım 2 projesini yapan firma ile yetkililerine yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.



20.43 Pentagon'dan üst düzey bir yetkili, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askerlerinin yüzde 80'inin Ukrayna'ya girmeye hazır olduğunu açıkladı.

Rusya-Ukrayna gerilimi tırmanırken, ABD ordusu elindeki bilgiyi güncelledi. Gazetecilere açıklama yapan bir Pentagon yetkilisi, Rusya'nın Belarus'ta ve Ukrayna çevresinde konuşlandırdığı kuvvetlerin saldırı için "olabildiğince hazır" pozisyona geçtiğini açıkladı.

"KUVVETLERİNİN YÜZDE 80'i HER AN GİRMEYE HAZIR"

Üst düzey yetkili, Rus güçlerinin henüz Ukrayna sınırını geçip geçmediğini teyit edemeyeceğini dile getirdi. Yetkili, "Kuvvetlerinin yaklaşık yüzde 80'inin ileri konum olarak kabul ettiğimiz pozisyonda olduğunu ve her an girmeye hazır olduğunu değerlendiriyoruz." dedi.

Rusya'nın topyekün bir işgal için harekete geçmesini bekledikleri gücün yüzde 100'ünü hazır hale getirdiğini belirten yetkili, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in seyir füzelerinden balistik füzelere, zırhlı ve kara birliklerinden özel kuvvetlere Karadeniz'de konuşlu deniz unsurlarına kadar her türlü kabiliyeti işgale katılmak üzere hazır hale getirmesinden endişe duyduklarını aktardı.

"KARADENİZ VE AKDENİZ'DEKİ DONANMA VARLIKLARINI ARTIRDILAR"

Yetkili, "Karadeniz'de ve Akdeniz'deki donanma varlıklarını kesinlikle artırdılar. Akdeniz'de, Karadeniz'de olduğundan daha az. Ve eğer Ukrayna'yı işgal etmeyi planlıyorsanız ve bu işgali etkili bir şekilde yürütebilmek için o ülkeyi kuşatıyorsanız, o zaman açıkçası Karadeniz ve Karadeniz'deki kuvvetler sizin için sadece karaya asker çıkarmak için değil aynı zamanda uzun menzilli atışlar açısından da önemli olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE'NİN AÇIKLAMASINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Türkiye'nin pozisyonuna ilişkin yorum yapan yetkili, "Türkiye, Sayın Putin'in Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığını ilan etmesine karşı oldukça sert çıktı ve Türkiye'den memnuniyetle karşılanan bir açıklamaydı bu." dedi.

20.03 Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı bölgelerin sözde yönetimlerini tanıması ve bölgeye asker göndermesi nedeniyle hazırladığı yaptırım paketini kabul etti.

YAPTIRIM PAKETLERİ RESMEN ONAYLANDI

AB Konseyi, üye ülkelerin Ukrayna'daki eylemleri nedeniyle Rusya'ya karşı hazırlanan yeni yaptırım paketini resmen onayladıklarını açıkladı.

Buna göre, ayrılıkçı bölgelerin bağımsızlığını tanıyan karara onay veren Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duma'nın 351 üyesine kısıtlayıcı tedbir uygulanacak.

Ayrıca, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını istikrarsızlığa uğratan veya tehdit eden, Donetsk ve Luhansk'taki yasa dışı kararları alan hükümet üyeleri, Rus operasyonlarını mali olarak destekleyen veya bunlarda fayda sağlayan bankalar, iş insanları ve oligarklar ile dezenformasyon kampanyaları yürüten toplam 27 yüksek profilli kişi ve kuruluş yaptırıma tabi olacak.

Bu kişilere seyahat yasağı getirilecek. Kişi ve kurumların mal varlıkları dondurulacak ve bunlara fon sağlanması yasaklanacak.

Donetsk ve Luhansk'ın Ukrayna hükümeti kontrolü dışındaki bölgeleriyle ekonomik ilişkiler de kısıtlanacak.

Ayrılıkçı bölgelerden mallara ithalat yasağı uygulanacak. Belirli ekonomik sektörlere yönelik ticaret ve yatırımlar sınırlandırılacak. Turizm hizmetlerinin sağlanması yasaklanacak. Çeşitli ürün ve teknolojilere ihracat yasağı getirilecek.

Rusya'ya karşı finansal kısıtlamalar da yürürlüğe konacak. Rusya Federasyonu, hükümeti ve Merkez Bankasına finans sağlamak yasaklanacak.

Rus devleti ve hükümetinin AB sermaye ve finans piyasalarına ve hizmetlerine erişimi kısıtlanacak.

AB ayrıca, ihtiyaç halinde daha geniş kapsamlı siyasi ve ekonomik yaptırımları hızla uygulamaya koyacak.

Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ile sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıma ve bölgeye asker gönderme kararı almıştı.

Öte yandan, AB ülkelerinin liderleri, Rusya-Ukrayna krizini görüşmek üzere yarın Brüksel'de bir araya gelecek.

18.18 Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba BM'de açıklama yaptı.Kuleba, "Putin durmayacak gibi görünüyor. Rusya'yı durdurmalıyız" dedi. Rusya Ukraynalıların kimliğini yok etmeye çalışıyor.

18.17 AB ülkelerinin liderleri, Rusya-Ukrayna krizini görüşmek üzere yarın Brüksel'de bir araya gelecek.

16.13 Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, gerilime ilişkin açıklama yaptı. Zelenskiy, "Yaptırımların baskısının devamını görmek istiyoruz" dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy yaptığı açıklamada, "Avrupa ve NATO'nun çabalarına teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.



16.11: Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin, yaptırımlarla kendi çıkarlarına zarar verdiğini açıkladı.

Rusya'ya yönelik yaptırımların hassas ve ağırlaştırılmış şekilde, güçlü bir karşılık bulacağı aktarıldı.



15.25: Rus haber ajansı TASS, Rusya'nın diplomatik personelini Ukrayna'dan tahliye etmeye başladığını belirtti. Öte yandan Rusya, Kiev'deki bayrağını indirdi.



14.45: Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna krizi ile ilgili bir görüşme gerçekleştireceği duyuruldu.

14.40: Rus yanlısı ayrılıkçı lider yerel halk ve yetkililerin askerlik kaydı yaptırdığını açıkladı ve "Kazanacağız. 'Büyük Rusya'nın yardımıyla zafere ulaşacağız" diye konuştu.

14.08: Bir AB diplomatı, AB Büyükelçileri'nin Rusya'ya uygulanacak yaptırımları kabul ettiği bilgisini paylaştı.



13.10: Ukrayna'da 30 günlük olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Rusya ve Ukrayna arasındaki kriz devam ederken, Ukrayna yeni bir karar aldı. Ukrayna Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Aleksey Danilov yaptığı açıklamada, "Donetsk ve Lugansk hariç tüm Ukrayna genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmiştir. Bu karar hayatımızı radikal manada etkilemeyecek. Sokağa çıkma yasağı duruma göre gereken bölgelerde ilan edilebilir. Askeri yönetim kararı almamızı gerektirecek bir durum yok. OHAL 30 gün boyunca devam edecek, gerektiği takdirde uzatılacak. Ayrıca 36 bin yedek asker göreve çağırıldı" ifadelerini kullandı.

12.50: Ukrayna Parlamentosu onayladı. Sivillere silah taşıma izni verildi.

11.30: Ukrayna, Rusya'da bulunan vatandaşlarına derhal ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulundu.

10.59: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, 18-60 yaş arasındaki yedek askerlerin maksimum 1 yıl sürecek hizmet için göreve çağırdı.

10.20 : Beyaz Saray, Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı bölgelere yönelik ilerleyişi sonrası Vladimir Putin ile Joe Biden arasında planlanan zirvenin gerçekleşmeyeceğini duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Perşembe günü için planlanan görüşmeyi iptal etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, planlan zirvenin iptaline ilişkin olarak, "Hiçbir zaman tam olarak diplomasi kapısını kapatmayacaklarını ama mevcut durumda bir görüşmenin kesinlikle gerçekleşmeyeceğini" söyledi.

Psaki, görüşme masasına dönme şartı olarak da gerilimin düşürülmesini işaret etti.

Jen Psaki, gerilimin düşürülmesini nasıl tanımlıyorsunuz sorusuna da "Bunun anlamı birliklerin yer değiştirmesi. Bunun anlamı, günlük olarak gerçekleştiğini gördüğümüz (askeri) adımlardan geri dönülmesi" dedi.

ABD'nin istihbarat verilerine göre, Ukrayna sınırındaki bölgelere, 150 bin kadar Rus askeri konuşlandırılmış durumda.

PAYLAŞIM 137 BİN BEĞENİ ALDI

10.10: Ukrayna toprağı Donetsk ve Lugansk'ın bağımsızlığını tanıyan Rusya lideri Vladimir Putin'in, yaklaşık bir saat süren basın toplantısında tarihi kendi penceresinden yeniden yazması tüm dünyayı sarstı.

Ukrayna'nın Lenin tarafından yaratıldığını ve tarihsel olarak Rus toprağı olduğunu savunan Putin, konuşmasının bir kısmında görünür şekilde öfkeliydi, "Ukrayna'yı Vladimir İlyich Lenin olarak adlandırabiliriz" dedi.

Ukrayna'nın gerçek bir ulus olmadığını da ileri süren Putin'e yanıt sosyal medyadan verildi. Ukraynalılar Kiev ve Moskova'nın 1000 yıl önceki hallerini gösteren fotoğrafları paylaşmaya başladı.

ABD'nin Kiev Büyükelçiliği de söz konusu görseli resmi Twitter hesabından paylaştı. Yalnızca 90 bin takipçisi bulunan resmi hesabın paylaştığı fotoğraf, 137 bin beğeni aldı.

Çarlık Rusyasının bir parçası olan Ukrayna toprakları, 1917'de Bolşevik Devrimi sonrası Ukrayna Halk Cumhuriyeti; bir yıl sonra da Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti olarak özerklik kazanmıştı.

Rus lider Vladimir Putin, televizyonların canlı yayınla verdiği konuşmasında ayrıca 2014 yılında Rusya yanlısı liderin devrildiği Ukrayna'daki protestoları bir darbe olarak tanımladı.

1991 yılında Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle birlikte ülkesinin 'soyulduğunu' iddia eden Putin, kukla bir hükümet tarafından yönetildiğini vurguladığı Ukrayna'yı 'Amerikan kolonisi' olmakla suçladı.



10.00: Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar: Savaş konusu Rus toplumu arasında yaygın değil. En güzel cevap Ukrayna'nın NATO üyeliğiyle verilir. Ukrayna nükleer silahtan vazgeçerek güvence vermiştir.

Rusya'nın işgal için ordularını Ukrayna'ya gönderdiğini söyleyen Bodnar, "Sadece topraklarımızın bir kısmının işgalini görmüyoruz. İki ülkede askeri hareketlilik görüyoruz. Rusya'nın saldırı ihtimali var" dedi. Rusya 4 kez ateşkesi ihlal ettiğini söyleyen Bodnar, "İhtilafın çözülmesi için Ukrayna diplomatik yollara bağlılığını teyit ediyor" diye konuştu.

Bodnar, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin diplomatik girişimlere devam ettiğini ve Başkan Erdoğan'ın da aralarında olduğu dünya liderleriyle görüştüğünü kaydetti.

"UKRAYNALILAR ÜLKELERİNİ SAVUNMAYA HAZIR"

Savaştan yana olmadıklarının altını çizen Bodnar, şunları söyledi: "Bizim için önemli olan Ukrayna'nın savunmasını sağlamak. Ukraynalılar kendi ülkelerini savunmaya hazır. İşgalci ve saldırgan devletin şunu anlaması gerekiyor, Ukrayna işgali o kadar kolay olmayacak."

Batılı ülkelerin açıkladığı yaptırımları olumlu karşıladıklarını dile getiren Bodnar, "Rusya'ya en güzel cevap Ukrayna'nın NATO'ya kabul edilmesiyle verilecektir" ifadelerini kullandı.

Bodnar, sözlerine şöyle devam etti:

"Savaş ihtimali hala var. Biz savaş istemiyoruz, Biz savaşı önlemek için çaba sarf ediyoruz. Ancak şundan eminim ki Ukrayna ordusu ne kadar güçlü olursa Rusya'nın saldırma ihtimali o kadar düşük olur. AB'nin yaptırımları son derece önemli. Bizim için önemli olan Ukrayna'nın savunmasını sağlamak. Bunu affetmemelisiniz. Budapeşte formatının canlandırılması son dere önemli olacak. Ukrayna güvenlik garantisiyle nükleer silahtan vazgeçti.

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN ARABACULUK TEKLİFİNİ DESTEKLİYORUZ"

Bodnar, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabulucuk teklifini destekliyoruz. Savaşi Türkiye de dahil olmak üzere herkese zarar getirecek. Türkiye'nin hem Ukrana hem de Rusya ile ticari ilişkileri var" dedi.

09.15: Hem Avustralya hem de Yeni Zelanda dışişleri bakanları, Çarşamba günü Rusya'nın büyükelçilerini çağırarak Putin'in eylemlerine karşı olduklarını ifade etti.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, hükümetinin henüz Rusya'nın büyükelçisini sınır dışı etme adımını atmadığını ancak bu seçeneği de diğer ülkelerin liderleriyle tartıştığını söyledi.

Bir büyükelçiyi sınır dışı etmek, en ciddi dış diplomasi önlemlerinden biri olarak kabul ediliyor.

PUTİN'DEN FLAŞ AÇIKLAMA

09.05: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Vatan Savunucuları Günü kapsamında yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında ülkesinin diyalog ve diplomasiye, Rusya'nın çıkarlarına uyması ve vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması şartıyla her zaman açık olduğunu belirtti.



Vatan Savunucuları Günü kapsamında konuşma yapan Putin, "Ülkemiz her zaman doğrudan ve dürüst diyaloğa, en karmaşık sorunlara diplomatik çözüm arayışlarına açıktır. Ama tekrar ediyorum: Rusya'nın çıkarları, vatandaşlarımızın güvenliği bizim için koşulsuzdur. Bu nedenle ordunun ve donanmanın etkinliğinin artırılması, en son teknoloji ile donatılması için geliştirmeye ve iyileştirmeye devam edeceğiz" dedi.





"RUSYA'NIN ÇAĞRILARI CEVAPSIZ KALDI"

Rusya Devlet Başkanı Putin, ülkesinin NATO'nun askeri faaliyetleri ve silah kontrol sistemlerinin gevşemesi gibi tehlikelere maruz kaldığını ifade ederek, "Uluslararası durumun ne kadar zor geliştiğini, silah kontrol sisteminin gevşetilmesi veya NATO bloğunun askeri faaliyetleri gibi mevcut zorluklarla hangi tehlikelerin lduğunu görüyoruz. Aynı zamanda, Rusya'nın tüm ülkeleri güvenilir bir şekilde koruyacak, eşit ve bölünmez bir güvenlik sistemi kurma çağrıları cevapsız kaldı" dedi.

08.20: Büyük bir yaptırım fırtınasıyla karşılaşan Rusya'yı hedef alan Avustralya, Moskova'ya ek yaptırımları ilan etti. Rusya Güvenlik Konseyi üyesi sekiz isme seyahat yasağı getiren ilk yaptırım paketinde ayrıca ekonomik maddeler de var.

Başbakan Scott Morrison, Rusya lideri Vladimir Putin'in yüksek ihtimalle Ukrayna'nın tamamını işgal etmek için 24 saat içinde harekete geçeceğini söyledi.

Morrison ayrıca, Ukrayna'dan ülkesine gelmek isteyen kişilerin vize başvurularına öncelik verilmesi konusunda göçmenlik dairesine talimat verdi. Şu anda öğrenci vizeleri, aile vizeleri ve diğer vize türleri de dahil olmak üzere yaklaşık 430 başvuru var.

Yaklaşık 38 bin Ukrayna kökenli insan Avustralya'da yaşarken; Başbakan Morrison 1400 civarında Avustralya vatandaşının da şu anda Ukrayna'da olduğunu belirtti.

FOTOĞRAFLAR 00.52'DE SERVİS EDİLDİ

08.15: Amerikan Associated Press (AP) haber ajansı, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Lugansk'ta hareket eden tankların fotoğraflarını gece yarısı 00.52'de dünyaya geçti.

Sekiz yıldır Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölgenin bağımsızlığını tanıyan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ayrıca Donetsk ve Lugansk'a asker göndereceğini duyurmuştu.

08.07: Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya ilişkin açıklamalarına destek verdi.

Devlet televizyonuna değerlendirmede bulunan Maduro, Rusya halkıyla dostluğun sonsuza kadar süreceğini belirterek, "Venezuela, Putin'e ve Rusya'ya tüm desteğini sunuyor. Dünyanın cesur ve haklı davalarını savunmak için biz giderek daha fazla müttefik olacağız." dedi.

HER CEPHEDE YENİ YIĞINAK

08.00: Uydu fotoğrafları, kağıt üstündeki Donetsk ve Lugansk yönetimlerinin bağımsızlığını tanıyan Rus lider Vladimir Putin'in Ukrayna'ya saldırı için son hazırlıkları yaptığını gösteriyor.





Fotoğraflar, Belarus'a 'tatbikat' için gönderdiği 30 bin askerini geri çekmeyen Putin'in Ukrayna'nın kuzey sınırına yeni yığınak yaptığını kanıtladı. ABD merkezli teknoloji firması Maxar, Ukrayna sınırına 100'ü aşkın zırhlı aracın sevk edildiğini ve Rus askerlerin çadırlarda barındığını bildiriyor.



Ukrayna sınırında dikkat çeken bir başka detay, yeni bir sahra hastanesinin kurulmuş olması. Başka sınır noktalarında da kurulan hastaneler, işgale hazırlık olarak değerlendiriliyor.

Rus ordusu ayrıca Ukrayna-Belarus sınırına ağır silahları da taşıdı. Ukrayna topraklarına yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Krasnyy Oktyabr'a yapılan yığınak yine fotoğraflarda görüldü.

07.45: Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya'nın bağımsızlığını tanıdığı Donetsk ve Lugansk'a göndereceği askerlerin 'barış gücü' olarak tanımlanamayacağını söyledi. Guterres, "Rusya'nın Donetsk ve Lugansk bölgelerinin sözde bağımsızlığını tanıma kararı, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin ihlalidir" ifadesini kullandı.

07.40: Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ülkesinin Doğu Avrupa'ya yüzlerce asker daha göndereceğini ve Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulayacaklarını söyledi.

07.35: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la yarın yapacağı görüşmeyi iptal etti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'yı Washington'da ağırlayan Blinken, ortak basın toplantısında Lavrov'a bir mektup göndererek toplantıya katılmama kararını ilettiğini kaydetti. ABD Dışişleri Bakanı, "İşgal gerçekleştiğine göre artık görüşmenin bir anlamı kalmadı'' dedi.



RUSYA KİEV BÜYÜKELÇİLİĞİNİ TAHLİYE EDİYOR

07.25 : Avrupa'nın birçok ülkesinde Ukrayna'ya destek gösterileri düzenlendi. Almanya'dan Çekya ve Fransa'ya birçok ülkede yaşayan Ukraynalılar sokaklara inip Rus lider Putin'i protesto etti.

Putin'in durdurulmasını isteyen göstericiler, 'Ukrayna'dan elini çek', 'Putin savaştır', 'Moskova evine dön', 'Savaşı durdur' ve 'Putin'e hayır de' gibi pankartlar taşıdı.

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Rusya Büyükelçiliği'ne yürüyen kalabalığın ellerinde pankartların yanı sıra Ukrayna bayrakları da vardı.

Ukrayna'da ise birçok şehirde gösteriler vardı. Başkent Kiev'deki Rus Büyükelçiliği'nin önünde toplananların açtıkları pankartlardan biri manidardı: 'İmparatorluklar ölmeli!'

Rusya, akşam saatlerinde Kiev Büyükelçiliği'ndeki personelinin tahliye edileceğini açıkladı. Moskova, diplomatlarının çok sayıda tehdit aldığını savunuyor.



07.13: Japonya, Ukrayna'ya yönelik hamleleri karşısında Rusya'ya ekonomik yaptırım kararlarını duyurarak, "kördüğüm çözecek çabalara dönmesi çağrısı" yaptı.

Japonya, Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararının ardından bir dizi ekonomik yaptırım kararı aldı.

05.55: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yaptığı halka sesleniş konuşmasında seferberliğe gerek olmadığını ancak yedek askerlerin çağırıldığını duyurdu.

01.20: Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres Rusya - Ukrayna krizine ilişkin açıklamada bulundu. Guterres artık müzakereye dönme vakti olduğunu belirterek krizin iki ülke için de kötü olacağını söyledi. Guterres ayrıca, "Soykırım bir suçtur bu suç açık bir şekilde tanımlanmıştır" ifadelerini kullandı.

00.54: ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna görüşmesini iptal etti.

00.50: ABD ve Ukrayna Dışişleri Bakanı ortak basın açıklaması yaptı. ABD Dışişleri Bakanı Blinken yaptığı açıklamada, "Rusya saldırganlığını artırırsa yaptırımlarımız artacak. Rusya diplomasi noktasına gelmedi. Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğiz." dedi. Ukranya Dışişleri Bakanı, "Avrupa'nın güvenliği için de kritik dönemden geçilmekte. Dün Ukrayna'nın iki bölgesini Putin tanıma kararı aldı. Biz bu durumu kabul etmeyeceğiz." açıklamasında bulundu.









ABD BAŞKANI BİDEN RUSYA'YA YAPTIRIMLARIN İLK BÖLÜMÜNÜ DUYURDU

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik adımlarını "işgalin başlangıcı" olarak nitelendirerek, Rusya'ya yönelik yaptırımların ilk bölümünü duyurdu.

Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in dün Ukrayna'da iki bölgeyi "bağımsız devletler" olarak tanıdığını duyurduğunu anımsatarak, "Bunu basitçe ifade etmemiz gerekirse, Rusya Ukrayna'nın büyük bir parçasını onlardan kopardığını açıkladı" dedi.

Putin'in dün gece de söz konusu iki bölgeye asker gönderme kararı aldığını ve askerlerin alanını genişlettiğini anımsatan Biden, "Benim bakış açımdan Putin, daha fazla toprağa zor kullanarak sahip olmak için gerekçeler kuruyor. Dün geceki konuşmasını dinlerseniz, daha da ileri gitmek için gerekçeler ürettiğini görebilirsiniz. Bu Ukrayna'da Rus işgalinin başlangıcı" ifadesini kullandı.

RUSYA'NIN İKİ BÜYÜK FİNANS KURULUŞUNA VE PUTİN'E YAKIN KİŞİLERE YAPTIRIM KARARI

Biden, Rusya'nın bu adımlarına karşılık Rusya'ya 2014'te uyguladıklarından daha çok yaptırım uygulayacaklarını belirterek, "Rusya bu işgalde daha da ileri giderse biz de yaptırımlarda gideriz. Tanrı aşkına Putin'e komşularına ait topraklara sözde bağımsızlık tanıyabileceğini düşündüren ne? Bu uluslararası hukukun açık bir ihlali ve uluslararası toplumdan sert bir yanıtı hak ediyor" ifadesini kullandı.

Rusya'ya yönelik yaptırımların ilk bölümünü duyuran Biden, "Rusya'nın iki büyük finans kuruluşu VEB ve askeri bankalarına yaptırım uyguluyoruz. Rusya'nın dış borçlarına da geniş yaptırımlar getiriyoruz. Bu da Rus hükümetinin Batılı finans kuruluşlarından artık para kazanamayacağı anlamına geliyor. Rusya artık ne Avrupa'da ne de ABD'de piyasadan borç ticaret yapamayacak" ifadesini kullandı.

Yarından itibaren Putin'e yakın kişilere ve Putin'in aile üyelerine de yaptırım getireceklerini kaydeden Biden, "Bu kişiler, Kremlin'in politikalarının yolsuzlukla elde ettiği kazançlara ortaklar, bu nedenle bedeli de paylaşmalılar" dedi.

2 RUS BANKASINA YAPTIRIM

ABD Hazine Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini resmen tanıma kararının ardından 2 Rus bankası ve 42 iştiraki ile 5 kişi için yaptırım kararı aldı.

Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk bölgelerindeki eylemlerine yanıt olarak ekonomik yaptırımlar uygulanacağı denildi. 2 Rus bankası Vnesheconombank (VEB) ve Promsvyazbank (PSB) ile 42 iştiraki yaptırım listesine alındı.

Rusya'nın 2 büyük finansal kuruluşuna yönelik yaptırımların ülkenin komşularına karşı "saldırganlığını" finanse etme kabiliyetini hedeflediği belirtilen açıklamada, bu kurumların toplamda 80 milyar dolardan fazla varlığa sahip olduğu ve Rus savunma sektörü ile ekonomik kalkınmasını finanse ettiği söylendi.

Açıklamada, söz konusu yaptırım kararıyla bu kuruluşların ABD'deki varlıklarının dondurulacağı, ABD'li bireyler ve işletmelerle herhangi bir işlem yapmalarının yasaklanacağı, kuruluşların küresel finansal sistemden çıkarılacağı ve ABD dolarına erişimlerinin engelleneceği ifade edildi.

RUSYA'NIN FİNANSMANA ERİŞİMİNE ENGEL

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın çevresindeki 5 kişinin de yaptırım listesine alındığı belirtilen açıklamada, bu isimler arasında Federal Güvenlik Servisi Direktörü ve Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi Denis Aleksandrovich Bortnikov ile oğlu Aleksandr Vasilievich Bortnikov, PSB Üst Yöneticisi Petr Mikhailovich Fradkov ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Yardımcısı Sergei Vladilenovich Kiriyenko ile oğlu Sergei Vladilenovich Kiriyenko'nun yer aldığı vurgulandı.

Açıklamada, Rusya'nın kamu borcuyla ilgili işlemler üzerindeki kısıtlamaların da artırıldığı vurgulanarak, bu kısıtlamaların Rus hükümetinin finansman sağlamasını önemli ölçüde engelleyeceği ifade edildi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ise konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Ortaklarımız ve müttefiklerimizle koordineli olarak alınan kararlar, Kremlin'in finansal ağını ve Ukrayna ile dünyada istikrarı bozucu faaliyetleri finanse etme kabiliyetini bozma sürecini başlatıyor" dedi.

Rusya'nın eylemlerini izlemeye devam ettiklerini belirten Yellen, Rusya'nın Ukrayna'yı daha fazla işgal etmesi halinde ABD'nin hızla Rusya ekonomisi üzerinde ciddi ve kalıcı etkisi olacak geniş kapsamlı ekonomik yaptırımlar uygulayacağını söyledi.