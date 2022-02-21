Son dakika: Biden imzayı attı! Rusya Devlet Başkanı Putin'in Donbas kararı sonrası ABD'nin yaptırım kozu devrede





İTHALAT VE İHRACAT YASAKLANDI

Söz konusu kararname ile Rusya'nın bağımsızlığını tanıdığı sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerine yatırım yapılması, bu bölgelerden ABD'ye doğrudan ya da dolaylı yollarla ithalat ya da ihracat yapılması yasaklandı.