Son dakika: Biden imzayı attı! Rusya Devlet Başkanı Putin'in Donbas kararı sonrası ABD'nin yaptırım kozu devrede

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden "Rusya'nın Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğünü zedelemek için yürüttüğü faaliyetlere karşılık belirli kişilerin mal varlıklarının dondurulması ve belirli işlerin yasaklanması" başlıklı bir kararname imzaladı.
İTHALAT VE İHRACAT YASAKLANDI
Söz konusu kararname ile Rusya'nın bağımsızlığını tanıdığı sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerine yatırım yapılması, bu bölgelerden ABD'ye doğrudan ya da dolaylı yollarla ithalat ya da ihracat yapılması yasaklandı.
YAPTIRIMLAR...
Ayrıca kararname kapsamında bu bölgelerde faaliyet gösterdiği belirlenen kişilere de yaptırımlar getirilmesi öngörülüyor.