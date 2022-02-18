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    • Dünya
    • 18.02.2022 13:32
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    • 18.02.2022 16:58
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    Putin'den kritik zirve sonrası flaş mesaj! Ajanslar son dakika olarak duyurdu

    Son dakika haberi... Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilim tırmanmaya devam ediyor. Kremlin, Ukrayna kriziyle ilgili olarak "Doğu Ukrayna'nın Donbas bölgesinde tehlike potansiyeli çok yüksek. Bölgeden çok tehlikeli sinyaller geliyor." açıklamasında bulundu. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi ile Ukrayna'daki durumu ve güvenlik garantilerini ele aldı. Putin, Lukasenko ile yaptığı görüşme sonrasında da açıklamalarda bulundu. Putin, "Ukrayna yönetimi sürekli gerilimi körüklüyor." dedi.

    Putin’den kritik zirve sonrası flaş mesaj

    Dünyanın gözü kulağı Rusya ve Ukrayna'dan gelecek haberlere çevrilmiş durumda. Konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Kremlin, bölgeden tehlikeli sinyaller geldiğini açıkladı.

    Kremlin'den gelen açıklamada "Doğu Ukrayna'nın Donbas bölgesinde tehlike potansiyeli çok yüksek. Bölgeden çok tehlikeli sinyaller geliyor." denildi.

    "ABD PROVOKASYONLARINA CEVAP"
    ABD'li diplomatın sınırdışı edilmesi hakkında ise "Rusya'nın Moskova'daki ABD'li diplomatı sınırdışı etmesi ABD'nin provokasyonlarına verilmiş bir cevaptı." ifadeleri kullanıldı.

        NÜKLEER AÇIKLAMASI
        Kremlin ayrıca "Rusya'nın nükleer hareketliliğinin bölgedeki tansiyonu daha da artıracağı iddialarını reddediyoruz. Bu tatbikat sürecinin bir parçası" açıklamasında bulundu.

        RUSYA'DAN BALİSTİK FÜZELERLE TATBİKAT!
        Rusya Savunma Bakanlığı, yarın balistik füzelerin de deneneceği "stratejik caydırıcılık" tatbikatı düzenleneceğini duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 19 Şubat'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yönetiminde geniş kapsamlı bir askeri tatbikat gerçekleştirileceği bildirildi.

        Açıklamada, "Havacılık ve Uzay Kuvvetleri, Güney Askeri Bölgesi, Stratejik Füze Kuvvetleri, Kuzey ve Karadeniz filoları tatbikatlara katılacak. Tatbikat kapsamında balistik ve güdümlü füzeler denenecek. Tatbikat, daha önceden planlanmıştır." denildi.

        UKRAYNA: SALDIRI PLANIMIZ YOK
        Ukrayna Savunma Bakanı da yaptığı açıklamada, silahlı kuvvetlerinin doğudaki ayrılıkçılara saldırma veya operasyon başlatma niyetinde olmadığını söyledi. Oleksiy Reznikov parlamentoya verdiği demeçte, "Ukrayna savunmasını artırıyor. Ancak Kırım'a karşı askeri operasyonlar düzenleme niyetimiz yok." dedi.

        PUTIN-LUKASENKO ZİRVESİ SONRASI KRİTİK MESAJ
        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile Ukrayna krizine ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Putin, "Ukrayna yönetimi sürekli gerilimi körüklüyor." dedi. Putin ayırca, "Kiev yönetiminin yapması gereken tek şey masaya oturmak." ifadelerini kullandı.

        PUTİN'DEN "GÜVENLİK" MESAİSİ
        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi ile Ukrayna'daki durumu ve güvenlik garantilerini ele aldı.

        Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle toplantı yaptı.

        Ukrayna'daki durumun ele alındığı toplantıda, Putin, hafta içinde gerçekleştirdiği uluslararası temaslarıyla ilgili bilgi verdi.

        Toplantıda, Rusya'nın güvenlik garantileri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

        RUSYA'NIN ABD İLE NATO'YA GÜVENLİK GARANTİLERİYLE İLGİLİ TEKLİFLER
        Rusya, Aralık 2021'de ABD ile NATO'ya çeşitli güvenlik garantileriyle ilgili teklifleri içeren 2 anlaşma taslağı iletmişti.

        ABD ve NATO, konuyla ilgili ocak sonunda Rusya'ya yazılı yanıt göndermişti.

        Rusya da Washington'ın verdiği cevaba tepkisini 11 sayfalık bir yazıyla dün iletmişti.

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        Haberler Dünya Putin'den kritik zirve sonrası flaş mesaj! Ajanslar son dakika olarak duyurdu
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