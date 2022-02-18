Putin'den kritik zirve sonrası flaş mesaj! Ajanslar son dakika olarak duyurdu

UKRAYNA: SALDIRI PLANIMIZ YOK

Ukrayna Savunma Bakanı da yaptığı açıklamada, silahlı kuvvetlerinin doğudaki ayrılıkçılara saldırma veya operasyon başlatma niyetinde olmadığını söyledi. Oleksiy Reznikov parlamentoya verdiği demeçte, "Ukrayna savunmasını artırıyor. Ancak Kırım'a karşı askeri operasyonlar düzenleme niyetimiz yok." dedi.

PUTIN-LUKASENKO ZİRVESİ SONRASI KRİTİK MESAJ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko ile Ukrayna krizine ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Rusya Devlet Başkanı Putin, "Ukrayna yönetimi sürekli gerilimi körüklüyor." dedi. Putin ayırca, "Kiev yönetiminin yapması gereken tek şey masaya oturmak." ifadelerini kullandı.

PUTİN'DEN "GÜVENLİK" MESAİSİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi ile Ukrayna'daki durumu ve güvenlik garantilerini ele aldı.

Kremlin Sarayından yapılan açıklamaya göre, Putin, Rusya Güvenlik Konseyi üyeleriyle toplantı yaptı.

Ukrayna'daki durumun ele alındığı toplantıda, Putin, hafta içinde gerçekleştirdiği uluslararası temaslarıyla ilgili bilgi verdi.

Toplantıda, Rusya'nın güvenlik garantileri konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.

RUSYA'NIN ABD İLE NATO'YA GÜVENLİK GARANTİLERİYLE İLGİLİ TEKLİFLER

Rusya, Aralık 2021'de ABD ile NATO'ya çeşitli güvenlik garantileriyle ilgili teklifleri içeren 2 anlaşma taslağı iletmişti.

ABD ve NATO, konuyla ilgili ocak sonunda Rusya'ya yazılı yanıt göndermişti.

Rusya da Washington'ın verdiği cevaba tepkisini 11 sayfalık bir yazıyla dün iletmişti.