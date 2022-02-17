SON DAKİKA! Rusya'dan ABD'ye flaş yanıt! "Askeri-teknik tedbirler uygulamak zorunda kalacağız"

LAVROV MEKTUBU ABD'YE GÖNDERECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüşmesinin ardından, "Güvenlik garantileri taslağına ilişkin cevap mektubunu bugün ABD'ye göndereceğiz." demişti.

Rusya'nın ABD ve NATO'ya sunduğu güvenlik garantileri taslağına muhataplarından cevap aldıklarını, kendilerinin de bu cevaba karşı bir cevap hazırladığını ifade eden Lavrov, "ABD tarafının cevabının analizlerini tamamlıyoruz. Çok yakın bir zamanda durumun nereye varacağını öğreneceğinizi umuyorum. En azından bugün bu mektubu ABD tarafına göndereceğiz." dedi.

Kendi gönderdikleri mektubun kamuoyu tarafından bilinmesi gerektiğinin altını çizen Bakan Lavrov, "Aksi takdirde Washington ve Brüksel'deki meslektaşlarımızın tercih ettiği gibi gizli tutulursa kamuoyu bu sefer Rusya ile Ukrayna sınırında neler olup bittiğiyle alakalı yalan bilgiler, düpedüz propagandalarla tıkanacak." ifadelerini kullandı.