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    • Dünya
    • 17.02.2022 17:30
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    • 17.02.2022 17:59
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    SON DAKİKA! Rusya'dan ABD'ye flaş yanıt! "Askeri-teknik tedbirler uygulamak zorunda kalacağız"

    Son dakika haberi... Rusya, ABD'ye yazılı bir yanıt verdi. Rusya'nın verdiği yazılı yanıtta, "ABD'nin, güvenliğimizin yasal garantileri konusunda hazır olmaması durumunda, askeri-teknik tedbirler uygulamak zorunda kalacağız" ifadeleri yer aldı. Rusya ayrıca ABD'nin Moskova Büyükelçi Yardımcısı Gorman'ı sınır dışı etti.

    Rusya’dan ABD’ye flaş yanıt! Askeri-teknik tedbirler...

    ABD'ye gönderilen mektupta tüm ABD askerlerinin Orta ve Doğu Avrupa'dan tamamen çekilmesi istendiği ifade edildi. Bunun yanı sıra ABD'nin Ukrayna'ya daha fazla silah vermemesi de talep edildi.

    "ASKERİ TEDBİRLERİ UYGULAMAK ZORUNDA KALACAĞIZ"
    Rusya'nın ABD'ye verdiği yazılı yanıtta, "ABD'nin, güvenliğimizin yasal garantileri konusunda hazır olmaması durumunda, askeri-teknik tedbirler uygulamak zorunda kalacağız." denildi.

    LAVROV MEKTUBU ABD'YE GÖNDERECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ
    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile görüşmesinin ardından, "Güvenlik garantileri taslağına ilişkin cevap mektubunu bugün ABD'ye göndereceğiz." demişti.

    Rusya'nın ABD ve NATO'ya sunduğu güvenlik garantileri taslağına muhataplarından cevap aldıklarını, kendilerinin de bu cevaba karşı bir cevap hazırladığını ifade eden Lavrov, "ABD tarafının cevabının analizlerini tamamlıyoruz. Çok yakın bir zamanda durumun nereye varacağını öğreneceğinizi umuyorum. En azından bugün bu mektubu ABD tarafına göndereceğiz." dedi.

    Kendi gönderdikleri mektubun kamuoyu tarafından bilinmesi gerektiğinin altını çizen Bakan Lavrov, "Aksi takdirde Washington ve Brüksel'deki meslektaşlarımızın tercih ettiği gibi gizli tutulursa kamuoyu bu sefer Rusya ile Ukrayna sınırında neler olup bittiğiyle alakalı yalan bilgiler, düpedüz propagandalarla tıkanacak." ifadelerini kullandı.

    BIDEN'DAN DUYURDU: GÖRÜŞME PLANLANMIYOR
    ABD Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada Rus işgali tehdidinin çok yüksek olduğunu vurguladı. Biden ayrıca Putin ile bir telefon görüşmesi planlamadığının da altını çizdi.

    BÜYÜKELÇİ YARDIMCISI SINIR DIŞI EDİLDİ
    Rus Basını, Rusya'nın ABD'nin Moskova Büyükelçi Yardımcısı Bart Gorman'ı sınır dışı ettiğini yazdı. Washington'ın da Rus Büyükelçi yardımcısını sınır dışı etmesi bekleniyor.

    Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de büyükelçi yardımcısının sınır dışı edildiğini doğruladı.



        "RUSYA, UKRAYNA'YI GELECEK GÜNLERDE İŞGAL EDEBİLİR"
        ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'yı gelecek günlerde işgal edebileceğini ancak diplomatik çözümün de halen mümkün olduğunu söyledi.

        Biden, Ohio eyaletine yapacağı ziyaret için Beyaz Saray'dan ayrılmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.

        Rusya'nın Ukrayna'yı işgal riskini "çok yüksek" olarak niteleyen Biden, Rusya'nın Ukrayna işgali için yanıltma operasyonu düzenleyebileceğini kaydetti.

        Biden, bir gazetecinin "Rusya'nın Ukrayna'ya gireceğini düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna, "Evet ama şimdi değil, gelecek günlerde." yanıtını verdi.

        Diplomatik çözümün halen mümkün olup olmadığının sorulması üzerine ise Biden, "Evet bu mümkün." dedi.

        Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e gönderdiği mektuba da halen yanıt beklediğini sözlerine ekledi.

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