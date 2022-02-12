İtalya'da koronavirüs bulaşanların sayısı 12 milyon 53 bin 330 oldu

İtalya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 587 bin 645 testte 62 bin 231 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 12 milyon 53 bin 330'a ulaştı.