Deutsche Welle, CBC, BBC, Associated Press ve Los Angeles Time'dan çalışanlarına skandal 'Filistin' talimatı: Yok sayın, görmeyin

"MODERN BİR FİLİSTİN DEVLETİ YOKTUR"

Yine araştırmada Kanada'nın devlet adına yayın yapan resmî medya organı CBC'nin, "Modern bir Filistin devleti yoktur. Bu yüzden Filistin'e atıfta bulunmayın veya Filistin'i ülke olarak gösteren bir harita göstermeyin" brifingi ile çalışanlarına baskı yaptığı ifade edildi. İngiltere'nin en önde gelen ulusal medya kuruluşu BBC'nin ise çalışanlara, "Gazze ya da Batı Şeria'dan bahsederken Filistin dememelisiniz. O tarihi bir varlık" şeklinde talimat verdiği belirlendi.

"FİLİSTİN SADECE SIFAT VEYA SIFAT TAMLAMASIDIR"

Los Angeles Times'ın çalışanlarına ise, "Alıntıların dışında Filistin kelimesini kullanmayın" uyarısında bulunduğu belirtilirken, "yalnızca 1923'ten 1948'e kadar var olan tarihi bölgeyi tanımlamak için Filistin diyebilirsiniz" talimatını verdiği ifade edildi. Avustralya'nın devlet medya organı ABC'nin "Filistin" kelimesinin kullanımına ilişkin politikasının ise, "Filistin'i tek kullanmayın. Filistin toprakları diyoruz. Filistin sadece sıfat veya sıfat tamlamasıdır" şeklinde olduğu belirtildi.