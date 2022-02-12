Deutsche Welle, CBC, BBC, Associated Press ve Los Angeles Time'dan çalışanlarına skandal 'Filistin' talimatı: Yok sayın, görmeyin

Batılı medya kuruluşları Deutsche Welle, CBC, Associated Press (AP), Los Angeles Time ve BBC gibi kurumların Filistin'le ilglili skandal talimatı ortaya çıktı.
Dünyaca ünlü yayın kuruluşları çalışanlarına "Filistin diye bir devlet yok, 'Filistin ve Filistin devleti' tabirini kullanmayın" şeklinde brifing verirken, CBC ise "Filistin haritası göstermeyin" talimatı verdi.
KANADALI GAZETECİNİN ARAŞTIRMASI, GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI
Kanadalı gazateci Davide Mastraci'nin yaptığı araştırmaya göre Amerika'nın önde gelen medya kuruluşlarından Assocaited Press, kurum politikası kılavuzunda "Filistin" kelimesinin kullanımına ilişkin çalışanlarına katı talimatlar verdi.
"Filistin bayrağı, Filistin otoritesi, Filistin Başbakanı gibi kelimeleri sadece uluslararası kuruluşlarla ilgili çalışmalarda, kuruluşların faaliyetlerinde geçiyorsa kullanın" uyarısında bulunan AP yönetimi, "Bağımsız bir Filistin devleti yok, bu yüzden Filistin ve Filistin devleti ifadelerini kullanmayın. Filistin toprakları için Batı Şeria veya Gazze'yi tercih edin" talimatını verdi.