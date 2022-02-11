Joe Biden'dan skandal hareket! Afgan halkının milyarlarca dolarını ABD'lilere verecek

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'ın ABD'de dondurulan 7 milyar dolarının yarısının Afgan halkına insani yardım temelinde aktarılacağını, diğer yarısının ise 11 Eylül kurbanlarının halen devam eden hukuki süreçleri ve tazminatları için kullanılacağını açıkladı.